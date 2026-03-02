Z okna jsme viděli útok, protiraketové kryty tu nemají, líčí Češka z Emirátů

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených arabských emirátech po zprávách o íránských útocích v Dubaji. (1. března 2026) | foto: AP

Robin Krutil
  15:30
V noci na pondělí se měla vracet do Česka, ale kvůli třaskavému dění okolo Íránu bylo nebe pro komerční lety uzavřeno. Lékařka Ludmila Břoušková z Blanska tak dál zůstává v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, kde je na návštěvě u dcery. Slyšela zde výbuchy raket a viděla dronový útok, ale bezprostřední ohrožení necítí.

„Tady je situace klidnější než třeba v Dubaji, takže pořád zůstáváme v bytě ve vysokopodlažní budově. Zásobování funguje a vozí nám, co si objednáme. Jen je dodací doba delší než obvykle, protože se takto zásobují všichni,“ popisuje lékařka.

Ta do Abú Zabí, které je hlavním městem Spojených arabských emirátů, vyrazila na návštěvu dcery, která zde žije se svým mužem a dvěma malými dětmi. Že se děje něco neobvyklého, zaznamenali při sobotním obědě v restauraci.

Nemáme chodit k oknům a držet se v krytých částech místností.

Ludmila Břouškoválékařka

