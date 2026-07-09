„Poloprázdné ulice Brna, slečna na sedadle spolujezdce a půjčené silné auto mladému řidiči zřejmě zamotaly hlavu. S čerstvým řidičským průkazem v kapse chtěl zřejmě oslnit spolujezdkyni svým řidičským uměním,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Podle něj policistům po zastavení sdělil, že se nechal unést. „Také uvedl, že si vůbec neuvědomil, že by předjížděl nějaké vozidlo,“ poznamenal mluvčí.
Dechová zkouška na alkohol dopadla u mladíka negativně. I tak mu policisté na místě zadrželi řidičský průkaz.
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Řidič se hnal Brnem rychlostí 188 km/h, hříšníků na silnicích přibývá
Případ předali do správního řízení. Mladý šofér vyfasoval šest trestných bodů, hrozí mu zákaz řízení na rok a půl a pokuta až 25 tisíc korun.
„Vůz si na místě převzal jeho provozovatel a zřejmě ho dlouho nikomu nepůjčí,“ dodal Šváb.
Podobný prohřešek si před šesti lety připsal řidič v Ostravské ulici. Na povolené osmdesátce mu policisté naměřili 188 kilometrů v hodině. Také on tak překročil rychlost o více než stovku.