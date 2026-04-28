Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Karolína Kučerová
  11:19aktualizováno  12:06
Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel bagr a budovu poslal k zemi. Místo hlídali policisté. Na místo se dostavil také Sklenář s manželkou. Oba posedávali nebo ve stoje zkroušeně sledovali mizející dům.

Celý pozemek od začátku hlídali policisté, obehnaný byl i páskou. Vzadu za domem byl i muž s policejním psem.

Podle reportéra iDNES.cz byla před polednem většina stavby zbouraná, z nadzemních částí už byla jen suť, zatím zůstávala podzemní garáž a sklep. Demolici dopoledne přihlížel i majitel, s novináři se ale nebavil.

Do problémové situace se manželé dostali již před 12 lety, kdy dům postavili. Pozemek byl sice jejich, ale podle platného povolení tu mohly stát pouze dvě chatky, každá o velikosti 50 metrů čtverečních. V územním plánu je totiž lokalita vedena jako zahrádkářská kolonie.

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu, zboural bagr. Majitel s ženou zkroušeně sledovali, jak jejich dům mizí. (28. dubna 2026)
Místo toho tu vyrostl rozlehlý dům s podzemní garáží, který měl před demolicí dohromady rozlohu 164 metrů čtverečních.

František Sklenář se podle svých slov následně situaci snažil napravit. „Jednu část jsme chtěli vybourat, abychom se vešli do povolených rozměrů. Měl jsem na to i plán, ale nikdo se s námi nebavil,“ postěžoval si před dvěma týdny, když dům společně se svou rodinou vyklízel.

Účelová likvidace rodiny, tvrdí majitel o demolici černé stavby, již bránil na střeše

Spory s úřady trvaly roky. Sklenář se mnohokrát odvolával a hnal situaci i k vyšším institucím, nikde však neuspěl. Všechny taktéž shledaly dům jako černou stavbu.

„Konkrétně se jedná o krajský úřad, Okresní soud Znojmo, Krajský soud v Brně i Nejvyšší správní soud. Jejich rozhodnutí jsou konečná. Postup stavebního úřadu ve Znojmě, který demolici nařídil, i následný postup města byl shledán plně zákonným,“ podotkla znojemská mluvčí Petra Šuláková.

Sami dům zbourat nestihli

Záležitost následně přešla do rukou exekutora. Ten chtěl s demolicí začít původně už před více než měsícem, tehdy mu v tom ale zabránil dav podporovatelů rodiny, který blokoval cestu ke vchodu. Následně samotný Sklenář v rámci protestu vylezl na střechu, kde strávil asi deset hodin.

„Díky tomu se nám podařilo vyjednat dalších 30 dní na to, abychom dům zbourali sami. Pokud to stihneme, exekuce by padla a ušetřili bychom zhruba tři miliony. Samotná exekuce by totiž stála přes 600 tisíc a odstranění stavby exekutorem přes dva miliony,“ popsal tehdy Sklenář.

Marný pokus. Majitel černé stavby ještě zkoušel přesvědčit zastupitele, vykázali ho

To se však nestalo. „Oficiálně to bylo 30 dní, ale v reálu mnohem méně. O víkendech jsme sem neměli přístup, přes všední dny jen po dohodě. Já k tomu vlastním dvě firmy, nemohl jsem řešit jen dům. Navíc, když máme kvůli exekuci zablokované účty. Demolici už jsem domlouval, ale ty firmy by potřebovaly dalších sedm nebo osm dní,“ zdůvodnil Sklenář, proč dům nezbořil sám.

Přestože dům už nyní nestojí, Sklenář se chce dál bránit. „Poženeme to k soudům,“ prohlásil.

Nejčtenější

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Návrh na odvolání po 82 dnech. Rektorka se znelíbila i kvůli ukrajinské vlajce

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně kvůli výhradám k řízení školy schválil návrh na odvolání rektorky Barbary Marie Willi. Pro její odchod hlasovalo devět členů z...

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahovali u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

OBRAZEM: Hostili tu Bryana Adamse i Věstonickou venuši. Budova hotelu slaví 111 let

Hotel Grandezza slaví 111. let od dokončení stavby bývalé Cyrilometodějské...

Kanadský zpěvák Bryan Adams, ománský šejk, turecký hoteliér či Dagmar Havlová. To jsou někteří z hostů, kteří se pravidelně vracejí do brněnského hotelu Grandezza – pětihvězdičkové dominanty Zelného...

OBRAZEM: Jako kdysi. Ovce a kozy spásají svahy Pálavy, hlídá je pastevec profesionál

Stádo 120 ovcí a koz začalo spásat zeleň na svazích vrchu Děvín nad Pálavou na...

Stádo 120 ovcí a koz začalo spásat zeleň na svazích vrchu Děvín nad Pálavou na Břeclavsku. Pastva pomáhá udržovat vysokou pestrost druhů na stepních trávnících. Na stádo dohlíží profesionální...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

MND spouští na jihu Moravy obří bateriové úložiště, pomůže stabilizovat síť

Nové bateriové úložiště BESS Břeclav společnosti MND (28. dubna 2026)

Společnost Moravské naftové doly (MND) spustila v úterý v Břeclavi největší samostatně stojící bateriové úložiště v České republice. Zařízení o výkonu 12 megawattů (MW) a celkové kapacitě 31...

28. dubna 2026  11:30

Soud sebral uniformy strážníkům, kteří nechali opilce ležet u garáže. Tam ho přejelo auto

Městský soud v Brně potrestal dva strážníky (na snímku zleva Radek Holubář a...

Ulehčit práci si podle soudu chtěli dva brněnští strážníci, kteří předloni v září na základě hlášení vyjeli na místo, kde se válel na zemi opilý muž. Ani jeden z nich nevystoupil ze služebního auta,...

28. dubna 2026  9:05,  aktualizováno  10:56

Zoufalý staford v rozpáleném autě utrhl obojek, majitelka je podezřelá z týrání

Zoufalý pes v rozehřátém autě přetrhl vodítko

Viditelné utrpení prožívala fenka staforda, kterou její majitelka nechala zavřenou v autě v brněnských Židenicích. S tím, jak ve voze stoupala teplota, rostlo i zoufalství psa, který ve snaze najít...

28. dubna 2026  10:52

Dukla, nebo Šelmy? O volejbalovém titulu rozhodne poslední bitva

Brněnské volejbalistky se radují z vítězství.

Volejbalistky liberecké Dukly vlétly do finálové série extraligy skvěle, ale po dvou vyhraných duelech se jejich jízda za titulem zadrhla. Zkušené Šelmy Brno, vítězky základní části extraligy, oba...

27. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  28. 4. 10:23

Se zmrzlými meruňkami dochází trpělivost. Ovocnáři zkoušejí pěstovat olivy či fíky

Klima na jižní Moravě se stále posouvá k subtropům. V Přibicích proto sázejí...

Jako posledních několik let, i letos ovocnáři na řadě míst pocítili následky jarních mrazů, které v kombinaci s oteplováním a tím pádem i brzkým nástupem jara spálily mnoho květů. Zatímco řada z...

28. dubna 2026  5:20

Brněnští basketbalisté zdolali na úvod play off Děčín. Hradec se přiblížil záchraně

Povedená smeč brněnského pivota Adama Kejvala v zápase play off s Děčínem.

Čtvrtfinálový program play off basketbalové NBL odstartoval pondělním vítězstvím Brna nad Děčínem 107:94. Třetí tým dlouhodobé části s šestým nasazeným týmem ani jednou neprohrával a průběžně vedl až...

27. dubna 2026  20:59,  aktualizováno  21:58

Férový chlap z doby, kdy explodovala svobodná vůle, vzpomínají na vydavatele

Představitelé firmy Indies na hudebním veletrhu, druhý zprava spoluzakladatel...

Vstřícný a usměvavý chlapík, který byl výrazným hybatelem hudební nezávislé scény. Tak vzpomínají v branži na Miloše Grubera, o jehož úmrtí v neděli informovalo vydavatelství Indies. Gruber s kolegy...

27. dubna 2026  16:55

Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele za tři.

Se startem play off v basketbalové Maxa NBL přichází i speciální fanouškovská kampaň. Diváci budou moct přispět k výběru největšího superhrdiny celé vyřazovací části soutěže, vítězný hráč získá...

27. dubna 2026  14:23

SPD a Stačilo! na kraji požadovaly distancování od sudetoněmeckého sjezdu

Na jednání jihomoravského zastupitelstva dorazilo asi třicet odpůrců konání...

Po jednání brněnských zastupitelů se odpor vůči pořádání sudetoněmeckého sjezdu přesunul na půdu jihomoravského hejtmanství. Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva v Brně se opoziční formace...

27. dubna 2026  10:26,  aktualizováno  12:29

