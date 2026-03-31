Marný pokus. Majitel černé stavby ještě zkoušel přesvědčit zastupitele, vykázali ho

Karolína Kučerová
  16:07
Majitel domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily za černou stavbu a nařídily jeho demolici, se pokusil o další kroky, jak se bourání vyhnout. Po vyšplhání na střechu domu tentokrát vystoupil na pondělním zasedání znojemského zastupitelstva s vírou, že vedení města může rozhodnutí svého stavebního úřadu zvrátit. Úspěchu se však nedočkal.
Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu.

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Místo klidné debaty se jednání hned od začátku přeměnilo na překřikování, vzájemné osočování a vypínání mikrofonu.

„Do kanceláře se nedostanu za nikým z vás, všichni jste obsazeni. Teď mě tu budete umlčovat a nemohu se jako občan města vyjádřit,“ stěžoval si u řečnického pultu majitel domu František Sklenář a zároveň požadoval od vedení města odpověď na otázku, jakým způsobem zajišťuje rovné zacházení se všemi vlastníky staveb, aby nedocházelo k selektivnímu vymáhání práva.

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Odpověď však nezazněla. Místostarosta Jiří Kacetl (Pro Znojmo) upozornil, že nařízená demolice nespadá do programu zasedání ani kompetencí Znojma. „Řeší se tady kauza, která je v katastrálním území obce Dobšice. Pana Sklenáře jsem již dříve přijal a vysvětlil mu, že není v kompetenci ani jednoho z nás to řešit,“ prohlásil Kacetl a požadoval pokračování jednání zastupitelstva podle programu.

Zastupitele však podporovatelé rodiny Sklenářových i další občané neustále přerušovali. Situace vyvrcholila až žádostí starosty Františka Koudely (ODS), aby Sklenář a někteří další opustili místnost.

Nechte občany mluvit, vyzývala opozice

Na tuto situaci negativně reagovala řada opozičních zastupitelů včetně bývalé starostky Ivany Solařové (ANO).

„To nemyslíte vážně. Nikdy se nestalo, že by občan nemohl přijít na zastupitelstvo a vyjádřit se k bodům, které nejsou na programu. Dovolím si připomenout vaše memorandum, se kterým jste přišli v srpnu před dvěma lety na radnici. Zavazujete se k otevřené a transparentní komunikaci s občany, kde jejich hlasy budou mít skutečný vliv. Že budete aktivně pracovat na řešení problémů, a ne na prosazování vlastních politických zájmů. Nechte proto občany mluvit a vyjádřit se k tomu, co je trápí,“ vyzývala Solařová.

Vylezl na střechu, dům ale nezachránil. Muž má šanci, že mu zůstane aspoň pozemek

Podle Kacetla byl však zvolený přístup na místě. „Právě kvůli tomu, že se tu řešila kauza, která s námi nesouvisí, jsme zvolili tvrdší postup. Bod určený pro dotazy občanů se dosud zneužíval, aby se tu prosazovaly okrajové názory. Proto chceme, aby se týkaly jenom schváleného programu,“ zdůvodnil Kacetl. Starosta Koudela doplnil, že takový přístup je v pořádku a opírá se o stanovisko ministerstva vnitra.

Možnosti jsou vyčerpané

Již dříve znojemská radnice zdůraznila, že do kauzy domu v Dobšicích zasahovat nemůže.

„Stavební úřad v těchto věcech rozhoduje jako orgán státní správy podle stavebního zákona a postupuje nezávisle na politickém vedení města. Orgány samosprávy nemohou zasahovat do výkonu přenesené působnosti. Starosta ani stavební úřad nemají v tuto chvíli možnost exekuční řízení zastavit, jelikož k tomu nejsou žádné zákonné důvody. Jakýkoli pokus by byl protiprávní a mohl by vést k právním následkům,“ uvedla mluvčí města Petra Šuláková.

Že se v případě Sklenářova domu jedná o černou stavbu, navíc kromě stavebního úřadu potvrdily i všechny odvolací instituce a úřady, kam se majitel odvolal. „Konkrétně krajský úřad, Okresní soud Znojmo, Krajský soud v Brně i Nejvyšší správní soud. Jejich rozhodnutí jsou konečná. Postup stavebního úřadu ve Znojmě i následný postup města byl shledán plně zákonným,“ podotkla Šuláková.

Možnosti, jak se demolici vyhnout, tak podle úřadů už nejsou. Nyní má Sklenář čas do poloviny dubna, aby vilu zboural sám. V takovém případě by mohl ušetřit asi tři miliony korun a navíc by mu zůstal celý pozemek.

