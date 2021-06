Do vnitrobloků v centru Brna vtrhnou kvůli parkování kontroloři

Městská část reaguje na stížnosti místních obyvatel. Parkovací stání jim zabírají řidiči, kteří dojíždějí do centra, ale nechtějí zajíždět do parkovacích domů nebo na místa označená modrou čarou. Museli by totiž sáhnout do peněženky.



Do vnitrobloků se dosud dalo vjíždět i bez povolení. Od 14. června ale bude nezbytné.

Vnitrobloky, kterých se úprava týká: Dřevařská – Bayerova

Čápkova – Jana Uhra

Grohova – Čápkova

Rybářská – Křížkovského

Rybářská – Poříčí

Nádvorní – Nálaplavka

Křídlovická – Nové sady

Nové sady Zdroj: Brno-střed

„Ke kontrolám využijeme stávající zaměstnance. Například odbor dopravy, který již nyní dohlíží na nepovolené zábory nebo zahrádky. Ze začátku počítáme s tím, že každý den zkontrolujeme jeden vnitroblok. Dále jednáme se zapojením městské policie. Už jsme domluvení na kontrole jako takové, ale nemáme nastavený konkrétní mechanismus,“ přiblížil radní Brna-střed pro dopravu Jan Mandát (ODS).

Jeho představa je taková, že by hlídky mohly provádět kontroly už u vjezdu.



„Mohlo by to fungovat jako prevence. Ale uvidíme, jak se s městskou policí dohodneme. Bude záležet také na tom, jak se zachovají řidiči. Pokud budou dodržovat pravidla, tak kontroly nebudou muset být tak časté. V opačném případě zřejmě zaměstnáme člověka, který dostane na starost přímo vnitrobloky. Od rána do večera by prováděl kontroly. Vzhledem k tomu, že se ale předpokládá omezení příjmů kvůli situaci způsobené covidem, tak se pokusíme vystačit si se stávajícími zaměstnanci,“ nastínil ještě Mandát, co se může stát.

Úředníkům přidělí lokality

Kontrola bude v praxi vypadat tak, že pověření úředníci projdou vnitroblok s tabletem a ověří, zda mají jednotliví řidiči povolení. Mají už připravené letáky s upozorněním a instrukcemi.

„Jednotlivé skupiny dostanou přidělené určité lokality, takže časem už i některá auta poznají. Budeme se snažit jim to usnadnit, aby jim byly přiděleny vnitrobloky poblíž jejich bydliště, nebo tam, kde již mají svou běžnou agendu, aby nemuseli cestovat daleko,“ prozradil Mandát, jak úřad kontroly zorganizuje.

Pokud úředník zjistí, že někdo opakovaně parkuje bez povolení, pošle podnět městské policii.



„Zavolá na domluvené číslo a kolegové vyrazí na místo s tabletem a povolení u auta znovu zkontrolují. Případné přestupky pak vyřeší standardní formou,“ uvedl mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem. „Nyní kontroly fungují především na základě telefonických oznámení místních,“ poznamenal ještě.

Parkovací místa jsou jinak pro místní v centru a přilehlém okolí vyhrazena modrými čarami. Ve vnitroblocích je ale nešlo namalovat, protože je tam mnohdy štěrk nebo písek.



„Je vidět na první pohled, že takovou úpravu nejde udělat, ale nějaká regulace je potřeba. U domu nám parkují řidiči, kteří tady vůbec nebydlí. Když se manželka pozdě odpoledne vrací z práce, tak jsou většinou všechna místa obsazená. Někteří parkují i na trávníku. To bychom skutečně každý den museli volat hlídku,“ rozzlobil se muž, který bydlí v Bayerově ulici. Podobně reagovali i další redakcí oslovení lidé, kteří bydlí ve vnitroblocích.

Povolení na rok za 200 korun

Aby mohli u svých domů zaparkovat, musí si ale i oni nově vyřídit povolení. Administrativní poplatek vyjde na rok na 200 korun. Postup je stejný jako v případě rezidentního parkování. Povolení si vyřídí buď online, nebo na kontaktním místě na adrese Zvonařka 5. Vjezd bude povolen jen rezidentům a abonentům. Zásobování pak pouze od 6 do 12 hodin.

Město nadále rozšiřuje i modré zóny. Systém rezidentního parkování bude od 28. června platit v oblastech Sirotkova a Elišky Machové. Na dopravní značení už mohou řidiči narazit v ulicích Březinova, Tůmova, Zeleného či Lužická. Rezidenti si ale mohou navíc jednou ročně dokoupit hodiny pro návštěvy. V zóně A a B dalších 100 hodin za 100 korun, v zóně C pak 50 hodin za 100 korun.