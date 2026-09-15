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Nová éra transplantací v Brně. Centrum má novou budovu, zkrátí čekání na operace

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  11:35
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) dnes v areálu Fakultní nemocnice Brno otevřelo novou budovu, investice včetně vybavení vyšla zhruba na 3,5 miliardy korun. Zařízení je jedním z největších kardiochirurgických pracovišť v České republice.

Zhruba 1,3 miliardy korun šlo z evropské dotace, 1,8 miliardy ze státního rozpočtu, zbylou část zaplatilo centrum z vlastních zdrojů. „Jde o zcela novou etapu centra,“ uvedl CKTCH Vlastimil Vajdák.

Zařízení dosud sídlilo v areálu svatoanenské nemocnice, ale prostory již nevyhovovaly. Nová budova poskytuje výrazně větší zázemí než předchozí. Tvoří ji sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží a navazuje na podzemní parkoviště.

Slavnostní otevření nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně za účasti premiéra Andreje Babiše (ANO), místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). (15. září 2026)
Slavnostní otevření nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně za účasti premiéra Andreje Babiše (ANO), místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). (15. září 2026)
Slavnostní otevření nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Vlevo ředitel FN Brno a FNUSA Vlastimil Vajdák. (15. září 2026)
Slavnostní otevření nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Vlevo ředitel FN Brno a FNUSA Vlastimil Vajdák. (15. září 2026)
7 fotografií

Pacientům nabízí 125 lůžek, tedy o 35 více než předchozí. Má i více operačních sálů, a to pět místo čtyř. CKTCH dosud ročně provedlo přes tisíc operací srdce a kolem 130 transplantací životně důležitých orgánů, jako jsou srdce, játra nebo ledviny.

Nové rozšířené zázemí tedy umožní zvýšení počtu výkonů, zkrátí se i čekací doba. Součástí vybavení je například téměř tisícovka nových přístrojů, mimo jiné operační svítidla, operační stoly či anesteziologické přístroje.

„Otevřením nové budovy to pro nás nekončí, naopak je to začátek nové etapy. Máme moderní zázemí a technologie, ale tím nejdůležitějším zůstávají naši zaměstnanci, jejich odbornost a zkušenosti. Právě spojení kvalitního týmu s novými možnostmi, které budova nabízí, chceme co nejlépe využít ve prospěch našich pacientů,“ uvedl Vajdák.

Otevření se zúčastnil i premiér Andrej Babiš, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO) či ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„CKTCH patří mezi klíčová pracoviště české kardiovaskulární a transplantační medicíny. Nová budova mu dává podmínky pro další rozvoj vysoce specializované péče a umožní využít zkušenosti zdejších špičkových týmů ve prospěch ještě většího počtu pacientů,“ uvedl Vojtěch.

Svatoanenská nemocnice, kde CKTCH nyní sídlí, využije uvolněné prostory pro vlastní zdravotnické provozy.

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