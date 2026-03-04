Centrum Brna zkrášlí stovky nových stromů, růstu pomůže speciální podzemní systém

Marek Osouch
  5:28
Pouze se kácí a nesází, zní častá stížnost Brňanů, když nejen z ulic v centru mizí stromy. Naposledy takto padly kvůli opravám dva javory v České ulici. Podle odborníků však nebyly v dobrém stavu, takže jejich zvažované přesazení zavrhli. Nahradí je nové, a to nejen tady. Stromů v centru města má totiž v příštích letech výrazně přibýt.
Stromořadí na náměstí Republiky v brněnských Husovicích.

Stromořadí na náměstí Republiky v brněnských Husovicích. | foto: Veronika Rút Fullerová

Pokácení více než dvacítky velkých stromů ve vnitrobloku mezi ulicemi Jaselská...
V Brně zalévají už i vzrostlé stromy, pracovníci k nim dávají obří vaky. (jaro...
Stromořadí na náměstí Republiky v brněnských Husovicích.
Stromořadí na náměstí Republiky v brněnských Husovicích.
15 fotografií

Pracovníci magistrátu mají nově v rukou koncepci, jež se snaží do ulic s mnoha omezeními kvůli sítím vedeným pod zemí dodat nikoli maximální počet stromů, ale takový, aby měly šanci vyrůst a splnit svůj budoucí účel.

Pro příklad si lze zajít na náměstí Svobody, kde je vidět, jak tamní stromy po dvaceti letech od dokončení rekonstrukce vytvořily mohutné koruny, zatímco v navazující Rašínově ulici stromky u zastávek prakticky stejně dlouhou dobu jen živoří. V budoucnu tak půjdou bez náhrady pryč.

„Kromě toho, že představují určitou překážku pro cestující, musí být také redukovány větve zasahující do průjezdního profilu. Stromům nelze ani zajistit dostatečný prostor pod povrchem, navíc šířkové limity ulice jejich umístění spíš vylučují,“ vysvětluje Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu. Podobný případ představuje ještě roh Kobližné a Kozí ulice.

V Brně neumíme opravovat ulice, kde rostou stromy, bojí se místní kácení

Jde ale o jediné smutné zprávy, pro další části centra zaznívají pozitivnější vize. V mnoha ulicích, kde zeleň chybí, se stromy nově vysadí. „V centru jich oproti současnosti rozhodně přibude,“ hlásí náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Nebude to tak jen výměna za ty stávající jako na Besední, kde jsou rovněž stromy stále malé a příliš nerostou. Nově zeleň oživí část centra vymezenou ze severu Jezuitskou a z jihu Kobližnou. Na té už dnes sice stromy jsou, ale jen v květináčích, kde mají velmi omezený prostor pro růst.

V ulici přibudou podle návrhu města celé záhony se zelení včetně vzrostlých stromů a vše bude ohraničené plůtky, aby prostor kolem těchto dřevin nikdo nepoškozoval, obzvlášť řidiči. Na Kobližné by mohlo dojít k úpravám už letos nebo příští rok.

Nejdřív opravy, potom stromy

Úpravy v sousedních ulicích severním směrem jsou závislé na plánovaných rekonstrukcích, jež musí výsadbě předcházet. V první řadě jde o obnovu vodovodu a kanalizace. Příští rok by se mohlo začít v Jezuitské.

„Vodovodní řad tam pochází z konce 19. století a evidujeme zde časté havárie, které mnohdy vytopí i sklepy nemovitostí,“ podotýká první náměstek primátorky René Černý (dříve ANO).

Stromy musely ustoupit plánům biskupství, kácení rozčílilo Brňany

Kromě Brněnských vodáren a kanalizací se do stavebních prací v ulici i těch dalších pustí Teplárny Brno, které tady vybudují nové horkovody. Pak dostanou ulice nový povrch z dlažby, jež nahradí dnešní nevzhledný asfalt. Ve finální fázi dojde právě i na stromy, harmonogram výsadby počítá s výrazným rozšířením zeleně už během příštích čtyř let.

Magistrát ve spolupráci s experty a Kanceláří architekta města Brna počítá s tím, že tentokrát musí při výsadbě klást větší důraz na prostor, do něhož stromy umisťuje.

„Budování prokořenitelných prostorů pod zpevněným povrchem je tématem teprve posledních let,“ hájí dřívější nepříliš úspěšný postup Opálková. Nyní bude snahou výsadbu řešit lépe včetně komplexního hospodaření s dešťovou vodou.

Koruny ochladí prostor

Na to ostatně mysleli tvůrci i při rekonstrukci Mendlova náměstí před čtyřmi roky. Stromy mají pod zemí vybudované „koridory“ pro kořeny, jimiž se mohou propojit.

„Tím, že se propojí, si navzájem pomáhají. Ty stromy budou mít za pár let 20 až 30 metrů vysoké koruny, které se taky propojí do sebe. Nejenže uprostřed vznikne stín, ale vrstva korun bude celý prostor ochlazovat,“ popsal nedávno pro iDNES.cz architekt Ondřej Chybík.

Oázy zeleně mezi paneláky. Lidé mohou díky projektu zalévat stromy na sídlišti

Stromy, jež na Mendlově náměstí uschly, byly podle něj poškozené už při nákupu, nahradily je proto nové. Od té doby všechny rostou.

Nová výsadba se chystá i na Šilingrově náměstí, přestože tam jsou dnes relativně vzrostlé stromy, nebo také na Husově před hotelem International, kde stromy naopak v současnosti spíše živoří. „Větší část stromů bude situována ve stopě městského hradebního okruhu, takzvaného ringu,“ přibližuje Opálková.

Místo javorů či slivoní nastupuje dřezovec

To je případ Koliště, ale třeba též Benešovy ulice naproti hotelu Grand, kde je rovněž už roky plánována velká rekonstrukce. „U Grandu by mělo vzniknout dvojité stromořadí, jaké dnes lidé znají z Joštovy,“ zmiňuje náměstek Chvátal stěžejní přestupní uzel MHD v centru.

Součástí plánu je dále i vysazování druhů stromů s potřebnou odolností. Javory už se podle magistrátu do města kvůli zvyšujícím se teplotám tolik nehodí, okrasné třešně nebo slivoně, jež byly v minulých letech dost preferované, zase vydrží v městských podmínkách jen zhruba 20 až 30 let.

V Brně padne téměř stoletá alej, bez kácení by nešlo opravit vodovod

Druhem nyní určeným jako vhodný do centra je tak dřezovec. Tento mimoevropský strom je velmi odolný a dokáže si poradit právě i ve městě, kde nejsou podmínky pro růst zrovna ideální.

Jakýmsi vzorem, jak to bude ve středu Brna vypadat, je loni opravená Orlí ulice. Vysazené dřezovce tam mají dostatek prostoru k růstu, záhony od okolí oddělují nízké plůtky, jinde pak jako na nově opravené Údolní jsou alespoň podzemní nádoby chráněny mřížemi v chodníku.

13. března 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země

Alena Šrámková z Kuřimi se v letošním ročníku soutěže Peče celá země...

Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...

Rychle jedoucí mladík vletěl s autem do řeky, na záchranu čekal na střeše

Hasiči vytáhli z řeky u Blanska auto i mladého řidiče, který na záchranu čekal...

Mladý řidič skončil ve středu ráno u Blanska i s osobním vozem v řece. Na záchranu pak čekal na jeho střeše. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám, policie přesné okolnosti nehody zjišťuje....

Pod zametacím vozem se v Brně propadl chodník, stroj z díry vytáhli hasiči

Hasiči v brněnských Štýřicích vyprošťovali zametací vůz, který se propadl...

Nezvyklý konec měla cesta zametacího vozítka v Brně. Chodník, který čistilo, se náhle propadl a zařízení skončilo uvězněné v díře. Pracovník, jenž jej řídil, utrpěl lehké zranění. Hasiči museli kvůli...

Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky

Za smrt studenta při armádním výcviku padly podmínky

Chaos, podcenění situace a špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta Univerzity obrany na vojenském výcviku vyústil až v jeho smrt. Okresní soud ve Vyškově dnes oběma ženám...

Deset tisíc za metr? Město odmítlo koupit pozemky pro obchvat, věří ve vyvlastnění

Po zhruba čtyři a půl kilometru dlouhém obchvatu Lechovic na Znojemsku se...

Pro řadu lidí přišly nedávno konečně dobré zprávy ohledně znojemského obchvatu, na který město čeká přes 20 let. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má projekt na starosti, podalo žádost o...

Centrum Brna zkrášlí stovky nových stromů, růstu pomůže speciální podzemní systém

Stromořadí na náměstí Republiky v brněnských Husovicích.

Pouze se kácí a nesází, zní častá stížnost Brňanů, když nejen z ulic v centru mizí stromy. Naposledy takto padly kvůli opravám dva javory v České ulici. Podle odborníků však nebyly v dobrém stavu,...

4. března 2026  5:28

Hubnutí s lékařem je úspěšnější, tvrdí odborníci. Pomáhá i nový typ operace

Léčbu obezity na brněnské SurGal Clinic podstoupila také Kristína Vébrová.

S nadváhou, nebo dokonce obezitou se potýká více než 60 procent dospělých v Česku. V brněnských nemocnicích najdou odborníky, kteří jim mohou pomoci. Pokud se pacientovi dlouhodobě nedaří zhubnout a...

3. března 2026  16:58

Žádné smíření, ale provokace. Desítky lidí odmítají sjezd sudetských Němců v Brně

Asi tři desítky lidí přišly na jednání brněnského zastupitelstva protestovat...

Brněnští zastupitelé se budou na dubnovém jednání věnovat sjezdu sudetských Němců v Brně, který se má uskutečnit od 22. do 25. května. Dohodli se na tom na úterním zasedání, kterého se zúčastnily asi...

3. března 2026  13:24,  aktualizováno  14:26

Soud snížil trest za pokus o otravu metanolem. Oběť i učitelky zachránil gin

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud v úterý snížil trest dvaadvacetiletému muži ze sedmi na pět let vězení za pokus o vraždu metanolem na Kroměřížsku. Mladistvé, která jed podle obžaloby nalila spolužákovi do...

3. března 2026  13:49

GLOSA: Jak se ANO snaží kritizovat vedení Brna, když u všeho tři roky svítilo

Tisková konference zastupitelů hnutí ANO 3. března 2026, na kterou dorazil...

Hnutí ANO nemá v Brně opoziční práci jednoduchou, když předchozí tři roky všechna rozhodnutí „peklo“ v jedné náruči s dalšími stranami ve vedení města v čele s ODS. Jde to jen těžko popřít. Jako terč...

3. března 2026  12:24

V napjaté situaci vidí zájemci z Česka příležitost, volají mi, líčí makléřka z Dubaje

Premium
Realitní makléřka Jana Zapletalová z Dubaje

Svůj život v Dubaji, kam se odstěhovala v roce 2021, označuje za splněný sen. V sobotu zde však Jana Zapletalová prožila chvíle hrůzy, když se ocitla v blízkosti íránského útoku. „Byl to obrovský...

3. března 2026  12:12

Vydal se špatnou cestou, ale není nutně zlý, líčí režisér hlavního hrdinu Poberty

Osmatřicetiletý režisér Ondřej Hudeček zasadil děj celovečerního filmu Poberta...

Banda zlodějů, mafie a zkorumpovaný policista. Žádný Hollywood, ale nový snímek Ondřeje Hudečka. Oceňovaný režisér dosud bodoval hlavně s krátkými filmy, s Furiantem se dokonce stal prvním českým...

3. března 2026  6:02

Mašlaň byl tichý hrdina, o pocty nestál. Brno se loučilo s dělníkem zlaté éry hokeje

František Mašlaň

Netoužil po zásluhách, za hlavními hvězdami hokejové Komety byl vždy tak trochu ukrytý. Přesto obránce František Mašlaň patřil mezi šestici vyvolených, kteří vybojovali všech jedenáct brněnských...

2. března 2026  15:56

Z okna jsme viděli útok, protiraketové kryty tu nemají, líčí Češka z Emirátů

Premium
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

V noci na pondělí se měla vracet do Česka, ale kvůli třaskavému dění okolo Íránu bylo nebe pro komerční lety uzavřeno. Lékařka Ludmila Břoušková z Blanska tak dál zůstává v Abú Zabí ve Spojených...

2. března 2026  15:30

Převrácený náklaďák a vysypaný náklad blokovaly D1 na Brněnsku, tvořila se kolona

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru na Brněnsku ve směru...

Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči...

2. března 2026  10:30,  aktualizováno  13:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Peníze od státu i EU téměř vyschly. Hrozí opětovný odklad oprav zničených silnic

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Se suverénně nejvíce penězi mohou počítat jihomoravští silničáři na začátku letoška. Na 72 staveb zahrnujících především opravy silnic a mostů mají připravené více než 2,5 miliardy korun. I přesto...

2. března 2026

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.