Nefunkční systém i špatná čísla pater. Start superúřadu v Brně přinesl rozpaky

Ihned po otevření tam přicházely jednotky lidí. Někteří úředníci ve stejné době teprve vybalovali krabice a zařizovali si kanceláře, jiní už ve stroze vybavených místnostech s holými zdmi pracovali.

Problém jim nicméně dělalo přihlášení do nového informačního systému stavebního řízení. Ten spustilo ministerstvo pro místní rozvoj coby součást nového stavebního zákona, který začal platit rovněž v pondělí. „Přihlašuji se pomocí identity občana, poté mě systém vyzve k odhlášení, po němž by mělo nastat přesměrování. To se ale opakovaně neděje,“ popsal ranní patálie vedoucí jednoho z oddělení úřadu Pavel Macur. Později už se úředníci do systému dostali.

Jedním z prvních Brňanů, kteří na Orlí přišli řešit svou záležitost, byl Jiří Kincl z Řečkovic. A po úvodní návštěvě příslušného patra byl značně naštvaný. „Je tam jedna kancelář vedle druhé, na hromadě nábytky, nikdo tam není. Kde to jsme?“ rozčiloval se muž.

Tajemník magistrátu Oliver Pospíšil reagoval, že úřednice řešící Řečkovice normálně pracuje. A nakonec se ukázalo, že muž kvůli špatnému číslování pater ve výtahu vystoupil o podlaží níž. To je zavřené a teprve se předělává. Směrování v patrech tak pracovníci rychle upravili.

Ze 150 pozic superúřadu magistrát dosud obsadil bezmála 80 procent, do září má dosáhnout devadesátiprocentní hranice a později i plného stavu. Ze zrušených stavebních úřadů v městských částech přešlo asi 70 procent úředníků, i když mnozí stěhování nevítali s nadšením. „Nezastírám, že jejich pocity nebyly ideální, protože rozhodnutí o přesunu padlo bez ohledu na jejich názor, což je vždy nepříjemné, nicméně to dobře dopadlo a většina přešla,“ uvedl Pospíšil.

Na celkové vyladění až rok

Podle něj ovlivní věci spojené s brněnskou centralizací chod nového úřadu první dva týdny. V omezeném režimu přitom už od půlky června fungovaly kvůli plánovanému přesunu agendy končící stavební úřady.

„Předpokládali jsme, že v prvních dnech vše nepůjde hladce. Rozbíháme to strašně rychle, problémů bude daleko víc, ale až začne v následujících měsících fungovat, stane se úřad přínosem,“ slíbil brněnský radní pro územní rozvoj Petr Bořecký (ANO). Potíže očekává i kvůli novému stavebnímu zákonu, odhaduje tak, že potrvá půlroku až rok, než se celý proces zaběhne a obejde se bez komplikací.

Úřad má zajistit předvídatelnost rozhodnutí a jednotný výklad k územnímu plánu, Brněnským stavebním předpisům a stavebnímu řízení. Za další výhody zastánci považují i větší efektivnost či zastupitelnost zaměstnanců. „Jeden velký odbor se zázemím se i lépe vyrovná s otázkou digitalizace než dvacet menších úřadů při městských částech,“ poukázal Bořecký na jeden z hlavních cílů nového zákona.

Odpůrci superúřadu včetně některých starostů naopak upozorňovali na překotnost záměru a problematický převod do praxe, protože zastupitelé schválili jeho vytvoření teprve v loňském prosinci. Způsobí podle nich chaos a nahraje developerům, kteří nemusejí projekty řešit s místními radnicemi.

Příliv starých žádostí

Mnozí stavebníci i běžní lidé přitom v posledních týdnech zavalili končící stavební úřady žádostmi, aby se vyhnuli posuzování podle nového zákona, které vyvolává otazníky. Jejich vyřízení přitom zaseká už „superúředníky“. A ti většinu slíbené techniky pro práci související se stavebním řízením v nové formě dostali od ministerstva teprve v půlce minulého týdne.

Magistrát jim proto raději dal prozatím vlastní notebooky a monitory. Proškolení na nový systém prostřednictvím webinářů či instruktážních videí hodnotí pracovníci jako nedostatečné.

S podobnými potížemi se kvůli novému zákonu potýkají na úřadech po celé jižní Moravě. „IT techniku máme, stejně jako odkaz na informační systém. Chybí ale proškolení a také lidé kvůli podstavu. Nevíme, co můžeme od systému očekávat,“ shrnul mluvčí Vyškova Michal Kočí s tím, že množství podání předložených postaru stouplo o tisíc procent. „Ohledně spuštění digitalizace stavebního řízení panuje značná nervozita,“ přiznal. V pondělí ji navíc umocnily opakované neúspěšné pokusy o přihlášení do systému.

„Školení dvakrát po hodině nestačí a těžko se učit novému systému, když je v současnosti tak zvýšený počet žádostí k vyřízení. Všechno mělo být připraveno v dostatečné době před spuštěním, ne čtrnáct dnů před plnou účinností nového zákona, a to ještě ve zkušební verzi,“ poznamenal mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.