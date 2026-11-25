Mimo akce měli řidiči běžně platit 20 korun za hodinu stání. Při událostech v aréně by ale museli sáhnout hlouběji do kapsy. Ceny parkování se podle zveřejněného ceníku pohybovaly od 120 do 600 korun. Obsahoval čtyři tarify označené písmeny A až D, které se lišily podle velikosti akce.
Tarif A se týkal největších událostí s vysokým počtem návštěvníků. Prvních 12 hodin parkování by při něm vyšlo na 600 korun. Tarif B počítal se stejnou dobou za 480, tarif C za 360 korun. Nejlevnější varianta D měla platit při zápasech hokejové Komety. Fanoušci by za prvních šest hodin zaplatili 120 korun, každá další hodina by stála dvacetikorunu. Stejně jako při běžném provozu mimo akce.
Zveřejněný ceník vzbudil mezi lidmi řadu negativních reakcí. Mnozí kritizovali, že jsou částky přemrštěné a návštěvníci kvůli nim budou raději parkovat jinde než v okolí arény. To by přitom nebylo žádoucí. BKOM ceník po několika hodinách stáhl, ačkoli oficiálně tento krok s kritikou nespojil.
„Nové představenstvo společnosti se rozhodlo přehodnotit původně schválené nastavení parkovacích tarifů, a zveřejněný ceník proto nebude platit,“ reagovala mluvčí BKOM Jaroslava Bílá na dotaz redakce iDNES.cz. Aktualizované ceny firma zveřejní v nejbližších dnech.
Stažení ceníku a jeho přehodnocení lidé uvítali. „Snad se někdo chytl za nos, protože ten stažený ceník byla skutečně čistá zlodějina,“ uvedl jeden z uživatelů na sociálních sítích. „Původních 600 korun bylo fakt dost,“ přidal se další.
Podle Bílé při stanovování cen vycházeli z principu ekonomické návratnosti. „Ceník musí být nastaven tak, aby z vybraného parkovného bylo možné pokrýt nejen náklady na samotný provoz parkovišť, ale také vynaloženou investici a náklady spojené s jejím úvěrovým financováním,“ vysvětlila mluvčí. Ze stejného principu firma vychází také při přípravě nového ceníku.
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Pro srovnání, u ostravské Mustang Areny s bezmála tisícovkou parkovacích míst zaplatí návštěvníci 100 korun za vjezd. U pražské O₂ areny mohou využít samostatný parkovací dům, kde se cena stanovuje podle konkrétní akce. Podle Ticketportalu se obvykle pohybuje mezi 100 a 200 korunami za celou dobu parkování. Parkovací lístek si lze koupit online společně se vstupenkou.
BKOM podle Bílé ceny parkovného u hal srovnatelných s brněnskou T Arenou zná a sleduje. Mluvčí nicméně upozorňuje, že situace se liší podle toho, kdo parkoviště provozuje.
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„Pokud arénu i přilehlé parkoviště provozuje tentýž subjekt, může náklady na parkování částečně promítnout například do ceny vstupenek. V případě brněnské T Areny tomu tak není. Parkovací plochy provozuje BKOM samostatně, a proto musí parkovné odpovídat principu ekonomické návratnosti. Provoz parkoviště je spojen s náklady, které je nutné z vybraného parkovného pokrýt,“ poukazuje Bílá.
V okolí T Areny se nachází sedm parkovišť, která nabízejí dohromady více než 1 100 míst. Parkování na všech plochách má začít platit v pátek 4. prosince, kdy v hale odstartuje první akce – mistrovství Evropy v házené žen.