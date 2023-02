V Brně se od března sníží cena tepla, domácnosti ušetří stovku měsíčně

„Cenu můžeme snížit ze tří důvodů. Prvním z nich je pokles ceny plynu na trzích, díky němuž nakupujeme zemní plyn za méně, než jsme původně očekávali. Druhým důvodem je to, že Brňané velmi šetří za teplo, díky čemuž spotřebujeme méně plynu, vypouštíme méně emisí a potřebujeme tedy méně emisních povolenek,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Posledním důvodem je rozšíření spolupráce Tepláren Brno s městskou odpadovou společností SAKO. „Prodáváme jejich elektřinu a teplo, propojili jsme dispečinky obou společností a každý den propočítáváme, zda je výhodnější vyrábět více tepla nebo elektřiny,“ doplnil Fajmon.

Zlevnění ale bude přicházet až spíš ke konci topné sezóny. Z 20 gigajoulů (GJ) tepla, které průměrná domácnost za rok podle tepláren spotřebuje, vychází na období od listopadu do konce února naprostá většina zmíněného množství tepelné energie, míní Fajmon. Přesnější číslo nesdělil.

Právě tyto čtyři měsíce ovšem platili Brňané dvojnásobné ceny oproti loňskému roku, a to 1672 korun za GJ, což při 20 GJ vychází na více než 33 tisíc korun.

Nyní avizovanou úsporu na „pár“ zbývajících gigajoulů je proto nutné počítat od března do začátku letošního listopadu, odkdy se dají předpokládat opět nové ceníky. Snížení se tak ve výsledku týká osmi měsíců teplejší části roku.

A aby to bylo ještě komplikovanější, rozdělily teplárny cenu na takzvanou primární a sekundární. Zatímco cena tepla ze sekundární sítě činí od března 1 485 Kč za GJ, v případě té primární, z níž odebírají především velké firmy a instituce, to bude 1 309 Kč za GJ. Běžné domácností jsou připojeny na sekundární síť a týká se jich tedy zmíněná vyšší cena.

Kdyby tedy měly domácnosti od března do listopadu ještě spotřebovat například pět gigajoulů, ale nejspíš to bude méně, znamená to v souhrnu úsporu necelých tisíc korun oproti původní ceně. Tedy zhruba stokorunu měsíčně.