Řidič vezl falešná eura za 6 milionů. Jsou na svatební hru, tvrdil celníkům

Autor: ,
  12:55
Falešné eurobankovky v přepočtu za více než šest milionů korun našli minulý týden jihomoravští celníci při kontrole dodávky na dálnici D2. Podle řidiče auta šlo o napodobeniny určené pro zábavu na turecké svatbě. Celníci předali bankovky pracovníkům České národní banky k dalšímu posouzení.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Mobilní hlídka celníků si vytipovala ke kontrole bulharskou dodávku směřující po dálnici D2 na Brno. V autě cestovali dva Turci, kteří uvedli, že vezou zboží a osobní věci do Nizozemska.

Celníci nechali dodávku převézt do kontrolní haly k prohlídce, při které mezi krabicemi, taškami a pytli se zbožím našli i balík obsahující štočky bankovek s nominální hodnotou 50 eur. Bylo jich více než pět tisíc s celkovou hodnotou 250 850 eur, což je v přepočtu přes šest milionů korun.

Celníci objevili v zahraniční dodávce jedoucí po D2 falešné padesátieurové bankovky v celkové hodnotě přes šest milionů korun. (září 2025)
Celníci objevili v zahraniční dodávce jedoucí po D2 falešné padesátieurové bankovky v celkové hodnotě přes šest milionů korun. (září 2025)
Celníci objevili v zahraniční dodávce jedoucí po D2 falešné padesátieurové bankovky v celkové hodnotě přes šest milionů korun. (září 2025)
Celníci objevili v zahraniční dodávce jedoucí po D2 falešné padesátieurové bankovky v celkové hodnotě přes šest milionů korun. (září 2025)
10 fotografií

„Na dotaz, proč při kontrole neohlásili převoz takového množství hotovosti, řidič vypověděl, že nejsou pravé a jsou určeny pro použití na tureckou svatbu pro takzvaný ‚money gun‘ (pistole střílející peníze – pozn. red). Vzhledem k tomu, že bankovky měly standardní velikost, oboustranný potisk a běžným pohledem byly k nerozeznání od pravých, celníci je zadrželi,“ uvedla mluvčí Celní správy Lada Temňáková.

Celníci objevili v Hatích padělky oblečení schované za utajeným vchodem

Přivolaní pracovníci České národní banky podle ní už při předběžném ohledání potvrdili, že se s největší pravděpodobností jedná o padělky, a nikoliv jen napodobeniny pro zábavu.

Podle zákona je možné vyrábět reprodukce bankovek či mincí pouze při splnění technických kritérií. V tomto případě by oboustranná napodobenina při zachování poměru stran mohla být buď alespoň dvakrát menší, nebo naopak nejmíň dvakrát větší než napodobovaná bankovka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Muž střelil na ulici ženu do hlavy. Myslel, že je agentkou cizí mocnosti

Minulý týden postřelil šestatřicetiletý muž přímo na ulici v brněnském Králově Poli do hlavy nicnetušící starší ženu. Střelce kriminalisté dopadli po třech dnech. K výstřelu se přiznal, uvedl, že si...

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Zchátralý historický dům v centru Brna ustoupí divadlu, to získá sklady i byty

Svou výškou vypadá historický dům v sousedství brněnského Městského divadla v úzké mezeře velmi stísněně, jako by ho obě sousední budovy utlačovaly. V blízké budoucnosti už tomu tak nebude. Magistrát...

Žijeme v nebezpečných časech, vyjádřila Vašáryová v Brně podporu Fialovi

Desítky podporovatelů a mezi nimi i známé osobnosti dorazily v podvečer do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi (ODS) jakožto lídrovi uskupení SPOLU v blížících se sněmovních volbách. Mezi hlavními...

Řidič vezl falešná eura za 6 milionů. Jsou na svatební hru, tvrdil celníkům

Falešné eurobankovky v přepočtu za více než šest milionů korun našli minulý týden jihomoravští celníci při kontrole dodávky na dálnici D2. Podle řidiče auta šlo o napodobeniny určené pro zábavu na...

15. září 2025  12:55

Soud potrestal muže za úmyslné zapálení haly, zřejmě se mstil za snížení platu

Krajský soud v Brně dnes uložil trest 6,5 roku vězení Janu Svobodovi, který loni v září zapálil skladovací halu v Boskovicích na Blanensku. Žhář použil zápalnou lahev naplněnou benzinem, kterou...

15. září 2025  9:08,  aktualizováno  10:38

Snad tu zas půjdu vzhůru. Samek o krizi v Itálii, čekání na gól i novém začátku

Dva roky čekal „sešívaný Ital“ Daniel Samek na další trefu. V sobotu se záložník Artisu Brno dočkal a věří, že se zase rozjede do formy, díky které šel ze Slavie do Lecce.

15. září 2025  9:18

Bez chyb a tápání by mě štěstí minulo, říká mladík, který zkoumá v USA epilepsii

Expert na biomedicínu Filip Mívalt z Hodonínska pochopil, že český výukový systém ve stylu „nesmíš si dovolit chybu“ ho jen svazoval. Dnes se na prestižní americké Mayo Clinic věnuje výzkumu s...

15. září 2025  6:20

Penalty ve Wembley vás udělají slavným. Holý o chytání i ošklivých holkách v Anglii

Premium

Kdyby fotbalový brankář Tomáš Holý hrál basketbal, se svými 206 centimetry by zvedal průměr i ve slavné NBA. Dlouhán, který je ve svém sportu aktuálně nejvyšším profesionálním gólmanem na světě, této...

15. září 2025

Výhru Komety zastínil incident v hledišti. Fanoušek vystartoval na trenéra Grosse

Místo zasloužené a poctivě odedřené výhry 2:0 proti největšímu extraligovému rivalovi řešili hokejoví fanoušci Komety Brno, co se vlastně dělo u střídaček po skončení utkání. Domácí trenéři Kamil...

14. září 2025  20:52

Krádeže jako výzva z TikToku. Nebezpečný fenomén se objevil už i v Česku

Premium

Honba za popularitou na sociálních sítích přivádí mladé lidi stále častěji do konfliktů s okolím i se zákonem. Problémy s TikTokovými výzvami, natáčením u pokladen v obchodech nebo vymlouváním se na...

14. září 2025

Postup? Hlavně dostat na stadion maminky s dětmi, hlásí nový šéf znojemských Orlů

Druhá liga? Taky liga! Ačkoliv se někteří fanoušci i vedení znojemského hokejového klubu dlouho srovnávali s tím, že sláva z dob, kdy Orli řádili v extralize, už pominula a realita po odchodu ze...

14. září 2025  13:07

VIDEO: U Hodonína se objevilo slabší tornádo. Škody však napáchal hlavně déšť

U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Zřejmě však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip...

14. září 2025  11:16,  aktualizováno  12:05

Jak se daří brněnským medvědím dvojčatům? Kometa je celebritou v Rusku

Jak se daří potomkům brněnské medvědice Cory? Medvědice Kometa je v ruské zoo v Rostově na Donu za hvězdu, před pěti lety navíc sama porodila samičku, která žije v Moskvě. Bratr Komety Nanuk je v...

14. září 2025  10:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vorlického večer: dva góly i dres pro tátu. Věřil jsem, že se všechno jednou otočí, řekl

Večer, na který tak dlouho čekal. „Upřímně jsem doufal a věřil, že přijde dřív,“ pokrčí rameny fotbalista Lukáš Vorlický, pro tentokrát slávistický hrdina. Coby střídající rozsekl svými prvními...

13. září 2025  23:15

Příběh letce jako z dobrodružného filmu. Doma pak hrdinu RAF zavřeli bolševici

Premium

V brněnských Černých Polích na Volejníkově 2 odhalí tuto neděli v 15 hodin pamětní desku výjimečnému člověku, letci anglického Královského letectva, brněnskému rodákovi Josefu Keprtovi. Jaký byl osud...

13. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.