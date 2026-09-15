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Čelní střet náklaďáku a auta na Brněnsku. Jedna žena zemřela, silnice je zavřená

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  8:12aktualizováno  8:46

Srážka aut u Neslovic na Brněnsku. (15. září 2026) | foto: Policie ČR

U Neslovic na Brněnsku se ráno čelně srazilo osobní auto s nákladním vozem. Při nehodě zemřela jedna žena. Silnice směrem na Tetčice je kvůli havárii uzavřená a řidiči musejí počítat s objížďkou. Informovala policie na síti X.

Podle prvních informací vjela řidička osobního auta z dosud nejasných důvodů do protisměru. Tam se střetla s nákladním vozem.

Na místo vyrazili záchranáři a policisté. „Jednu ženu jsme na místě resuscitovali, ale bohužel se přes veškerou naši snahu nepodařilo obnovit její životní funkce. Druhou ženu jsme na řízené ventilaci sanitkou transportovali do Fakultní nemocnice Brno,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Policie nyní zjišťuje, proč řidička do protisměru vjela a jak přesně ke střetu došlo.

Kvůli vyšetřování a odstraňování následků nehody zůstává silnice směrem na Tetčice uzavřená. Řidiči se místu musí vyhnout. „Objízdná trasa vede přes Střelice nebo přes Zastávku a Rosice,“ uvedli policisté na síti X.

Policie upozorňuje, že v okolí nehody se mohou motoristé zdržet.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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