Podle prvních informací vjela řidička osobního auta z dosud nejasných důvodů do protisměru. Tam se střetla s nákladním vozem.
Na místo vyrazili záchranáři a policisté. „Jednu ženu jsme na místě resuscitovali, ale bohužel se přes veškerou naši snahu nepodařilo obnovit její životní funkce. Druhou ženu jsme na řízené ventilaci sanitkou transportovali do Fakultní nemocnice Brno,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Policie nyní zjišťuje, proč řidička do protisměru vjela a jak přesně ke střetu došlo.
Kvůli vyšetřování a odstraňování následků nehody zůstává silnice směrem na Tetčice uzavřená. Řidiči se místu musí vyhnout. „Objízdná trasa vede přes Střelice nebo přes Zastávku a Rosice,“ uvedli policisté na síti X.
Policie upozorňuje, že v okolí nehody se mohou motoristé zdržet.
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