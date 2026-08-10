Úplné zatmění Slunce lze z naší planety pozorovat pouze v takzvaném pásmu totality. Ačkoliv Morava v něm letos neleží, ve středu 12. srpna ji za jasného počasí čeká nejvýraznější částečné zatmění Slunce za posledních 27 let, a to navíc při jeho západu. Jak večer klesne k obzoru, do jeho pravého dolního rohu se zakousne silueta Měsíce a zapadne pak už jen úzký sluneční srpek. „Najděte si vyvýšené místo s nerušeným výhledem na západní horizont,“ radí Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno.
Aztékové věřili, že se Slunce snaží spolknout jaguáří bůh Tepeyollotl, zatímco podle indiánů z kmene Navajo jde o posvátný čas obnovy. Z astronomického hlediska je zatmění Slunce jev, kdy mezi něj a Zemi vstoupí Měsíc a na krátký moment jej zakryje.
Na pozorování jsme dorazili do takového údolíčka. A den před zatměním se na všech kopcích okolo objevily tanky. Tak jsem si říkal, že došlo na moje slova a že umřeme.
Jiří Dušekředitel Hvězdárny a planetária Brno