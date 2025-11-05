Vestavba do osobních aut, obytňák s garáží. V Brně ukážou karavanové trendy

Tři haly plné nablýskaných obytných vozů, karavanů, minikaravanů, dodávek i terénních souprav. K tomu obří luxusní hotely na kolech, které do svých útrob pojmou i automobil. Technologie a výbava, o které si můžeme nechat zdát. To vše přinese mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů Caravaning Brno, která se od čtvrtka do neděle koná na brněnském výstavišti.
V roce 2024 byl na Caravaningu Brno velký výběr autostanů i příslušenství pro vlastní konstrukci vestaveb do kombíků, SUV a dodávek.

Ať vyznáváte co nejjednodušší typy karavanů, nebo naopak dáte přednost komfortu obytných vozů s nejnovějšími technologiemi, v hale P vás nabídka uspokojí. Stovky firem a známých značek nabídnou portfolio výrobků pro každého. Nemůžete si dovolit nový vůz pořídit? Můžete si jej vypůjčit nebo využít nabídky Bazaru karavanů přímo na výstavišti.

Chcete své pracovní auto využít i na dovolené? Není nic jednoduššího, než si pořídit obytnou mobilní vestavbu na míru. Na výstavišti najdete hned několik firem, které vám skvěle poradí a komponenty dodají. Nemáte dodávku? Nezoufejte, některé vestavby se vyrábějí i do osobních automobilů a ceny jsou příznivé.

V Brně je k vidění bydlení na kolech od 20 tisíc do 20 milionů

Potrpíte si na pohodlí a all-inclusive? Pak můžete cestovat nejluxusnějšími obytnými vozy, které si výbavou, technologiemi a designem nezadají se špičkovými hotely. Pravda, prémiové značky mají také prémiové ceny, ale splní vám každé přání – třeba garáž pro sportovní vůz, který bude cestovat s vámi. Ty nejluxusnější vozy najdete v hale F.

Dobrodružství v srdci přírody? Není problém, zajděte si do haly V. S nabídkou terénních souprav s náhonem na všechny čtyři a off-roadovými přívěsy prostě neuděláte chybu. Vše doplněno o střešní stany, hamaky, markýzy, solární panely, zásobníky vody a ohřívače. Tak aby vás uprostřed divočiny trápila jen jediná věc. Dám si kafe, nebo čaj?

Cestujte nalehko a přitom mějte všechno. Že to nejde? Omyl! V hale P najdete nejnovější výbavu pro kempování, která každý rok přinese nové vychytávky. Ať jde o moderní stany, soláry, vařiče či nerozbitné nádobí. Letos vás nadchne ještě jedna věc. Nafukovací nábytek, který je skvěle skladný a vaše kempování povýší zase o level dále. Jak se dobře sbalit a na co nezapomenout před odjezdem je i jedním z témat letošního programu.

Jak se na cestách dobře najíst

Láska prochází žaludkem, a u karavaningu i vanlife stylu to platí dvojnásob. Pozvání na veletrh přijali dva skvělí šéfkuchaři, Zdeněk Pohlreich a Přemek Forejt, a také herečka a autorka úspěšných kuchařek Markéta Hrubešová. Představí se společně s ambasadorem veletrhu – Pepou Vrtalem alias Fotrem na tripu v programu Vaříme na cestách. O super recepty nebude nouze.

Cestovat můžete už na veletrhu. Na dvou pódiích vás čekají besedy s cestovateli plné dobrodružství. Třeba 104 dní v Arménii a Gruzii, Nadivoko s největšími psy na světě, Obytňákem po Ománu, Hory, kovbojové a gejzíry (západ USA), Afrikou a Austrálií v obytňáku či Velorexem do Japonska. Cestování s dětmi vás zavede na Balkán i za polární kruh. A jedna z besed zamíří až na nejjižnější cíp Ameriky, do Ohňové země. A bude toho ještě mnohem více.

Karavany táhnou. V Brně ukázali, co frčí v bydlení na kolech

Není divu, že Brno je hlavním partnerem projektu Travel zone, zaměřeného na tipy pro cestování a nabídku destinací. Město představí své nejlepší kulturní i gastronomické zážitky a inspiruje vás, jak si moravskou metropoli užít naplno i s karavanem. V hale V vás na zážitky bude lákat několik krajů – Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Plzeňský, Středočeský a Východní Morava. Najdete tu autentické tipy na výlety po Česku i Evropě a pozvánky do kempů a stellplatzů, které stojí za zastávku.

Už 31. ročník oblíbeného festivalu Go Kamera se bude konat letos 8. až 11. 11. a první dva dny proběhne v pavilonu P. Pořadatel CK Livingstone připravil jako vždy pestrý program i zajímavé hosty z řad sportovců, lékařů, spisovatelů, fotografů i filmařů. Podíváte se například do Filipín za nejstarší tatérkou světa, zažijete Vietnam na talíři, Cesty hypnózy, Nejtěžší misi i Východní Afriku na kole.

Setkání s přáteli, prohlídku novinek i besedy s cestovateli si můžete užít naplno. Výstaviště pro vás opět otevírá Caravan Park, kde lze za rozumnou cenu prožít celé čtyři dny akce ve svém karavanu, přijet můžete už ve středu. A pokud si ještě nainstalujete chytrou aplikaci Eventee, pak už se na brněnské akci vůbec neztratíte.

