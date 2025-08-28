Ve Vyškově se dočkali čapí rodinky, podívejte se na video z kroužkování

Autor:
  11:21
Dlouho zůstávalo čapí hnízdo vybudované na střeše budovy v areálu vyškovského zooparku osiřelé, deset let se v něm žádní ptáci neusadili. Své „nájemníky“ našlo až letos a z původní dvojice se postupně stala pětice, vylíhla se zde totiž hned tři mláďata. Zoopark nedávno zveřejnil video, na němž specialista mladé čápy kroužkuje.

V zooparku vybudovali hnízdo v roce 2015. Doufali, že by si do něj mohl najít cestu některý z čápů odchovaných párem, který v areálu dlouho žije.

„Jedná se o handicapované čápy, které tu máme už dvaadvacet let. Přestože nelétají, vyvedli asi deset mláďat, a i když jim nemohli ukázat všechno potřebné, všechno dobře dopadlo. Hnízdo jsme postavili s tím, že může posloužit jejich potomkům, kdyby se tu objevili,“ popisuje ředitelka vyškovského zooparku Dagmar Nepeřená.

Jenže žádný z těchto ptáků už se do Vyškova nevrátil, a čapí obydlí tak zelo prázdnotou.

Až pět v jednom hnízdě. Čápi měli rekordní množství mláďat, nahrálo jim počasí

„Loni se tu objevily dva páry, které hledaly místo k zahnízdění, ale vzájemně si konkurovaly, takže hnízdo nakonec nevyužil ani jeden z nich. Až letos na jaře jej obsadil jeden pár, který si jej dobudoval a vystlal. Viděli jsme, jak si v areálu sbírá potřebný materiál,“ přibližuje Nepeřená.

Ze čtyř nakladených vajíček se vylíhla tři mláďata, která okroužkoval odborník z ornitologického svazu. K hnízdu se dostal pomocí jeřábu a plošiny. „Okroužkování se musí provést, dokud jsou mláďata hodně malá a nevyděsí se, protože by mohla z hnízda vypadnout,“ podotýká ředitelka.

Nejaktivnější z mláďat začalo podle ní časem poskakovat po hnízdě a zkoumat okolí. Zpátky do příbytku už se vrátit nedokázalo, ale rodiče jej dál dokrmovali. Zhruba před dvěma dny pak celá rodinka odletěla.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se

Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...

Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté

Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která...

Krása, síla, křehkost i energie. Fotografie od předních autorů oslavují ženy

Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Takové je hlavní téma výstavy Photo Art Fest ve Znojmě, při níž je v prostorách louckého kláštera k vidění více než dva tisíce fotografií od 150 autorů z...

Chtěl si opéct špekáček, zapálil celý les. Napíchnutý párek našli ještě hasiči

Neznámý rádoby táborník si chtěl nedaleko Brna opéct špekáček na ohni. Nenapadlo jej ale nic lepšího než rozdělat oheň v lese, zvlášť v aktuálně suchém počasí, kdy několik týdnů pořádně nepršelo....

Svérázná výluka mate Brňany. Nevěří, že je tramvaj odveze, kam potřebují

Se svérázným řešením přišli v brněnském dopravním podniku, když přemýšleli, jak zajistit tramvajovou dopravu mezi hlavním nádražím a Ústředním hřbitovem. Klíčová křižovatka pro průjezd souprav je...

Ve Vyškově se dočkali čapí rodinky, podívejte se na video z kroužkování

Dlouho zůstávalo čapí hnízdo vybudované na střeše budovy v areálu vyškovského zooparku osiřelé, deset let se v něm žádní ptáci neusadili. Své „nájemníky“ našlo až letos a z původní dvojice se...

28. srpna 2025  11:21

V Brně masivně unikal plyn, hasiči a policisté evakuovali desítky lidí

Policisté a hasiči zasahovali u masivního úniku plynu v brněnské ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů evakuovali 30 lidí. Ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická byla uzavřena....

27. srpna 2025  14:31,  aktualizováno  28.8 8:48

Vojáci pouštějí naše písničky, aby Rusáky demoralizovali, líčí ukrajinští rapeři

Den před koncertem v Brně sedí jednatřicetiletý ukrajinský hudebník Jurko spolu s o dva roky starším Saškem na zahrádce jedné ze zdejších restaurací. Nad jejich hlavami zrovna prolétá letadlo. „Lidé...

28. srpna 2025  6:12

Za pár dní už bez velkých kolon. S prázdninami v Brně skončí i řada uzavírek

Projet přes Brno je letos v létě úkolem pro otrlé povahy, značky a objížďky se v něm neustále mění. Teď však brněnský magistrát řidičům vzkazuje, že se už za pár dní mohou těšit na plynulejší jízdu....

27. srpna 2025  17:48

Kritizovaná bytovka v Brně přijde o povolení, developer ji bude muset zmenšit

Obří bytovka, která měla vyrůst po kontroverzně zbourané neorenesanční vile v brněnské ulici Hlinky a jež svými rozměry dráždila sousedy, přijde o povolení pro výstavbu. Podle krajského stavebního...

27. srpna 2025  16:47

Za znásilnění mentálně postižené školačky dostal sedm let. Na sex mě lákala, hájil se

Vrchní soud v Olomouci zpřísnil trest pro Slováka Jána Macka, který mu uložil Krajský soud v Brně, na sedm roků odnětí svobody. Mladík loni v dubnu znásilnil mentálně retardovanou třináctiletou...

27. srpna 2025

Za podvod s dávkami dostal ukrajinský pár 4 roky, zaplatit škodu pomohla rodina

Jedenáct milionů korun získal neoprávněně mladý pár z Ukrajiny na podpůrných dávkách pro své krajany. Krajský soud v Brně ve středu dvojici odsoudil na čtyři roky do vězení za podvod, k tomu přidal...

27. srpna 2025  11:58

Koupaliště na jihu Moravy bědují nad slabou sezonou, první zavřou už v neděli

Mizerná sezona, a ještě k tomu krátká. Některá koupaliště na jižní Moravě zavírají už s koncem prázdnin, lidé si tak mohou užít vodní radovánky posledních pár dní. Tuto neděli 31. srpna ukončí sezonu...

27. srpna 2025  10:31

Po letech bídy si ovocnáři chválí úrodu. Pálenice mají žně, lidé si ale připlatí

Ačkoliv letošní počasí milovníky parných letních dnů příliš nepotěšilo, zemědělským plodinám svědčí. Výhledy na dobrou sezonu hlásí vinaři a nyní – v době sklizní – si ji chválí také ovocnáři. Po...

27. srpna 2025  5:43

Rabín Feder vládl lidskostí a laskavostí. Z rodiny přežil holokaust jako jediný

Premium

Brno si připomíná život výjimečného rabína, od jehož narození v úterý uplynulo 150 let. Ten o sobě nikdy nemluvil jako o výjimečném, a přesto jím byl. Tak zní jedno z příznačných hodnocení Richarda...

26. srpna 2025

Lékař odstoupil z kandidátky SPOLU. Dříve v jeho péči zemřel novorozenec

Znojemský lékař Pavel Jajtner odstoupil z třináctého místa kandidátky SPOLU, z níž se měl za lidovce ucházet o mandát poslance. S odkazem na vyjádření předsedy strany Marka Výborného to uvedl server...

26. srpna 2025  14:11,  aktualizováno  14:36

Dvanáctiletou dceru osahával, za špatné známky ji opakovaně bil, soudí vojáka

Svou dvanáctiletou dceru přitlačil ke zdi a začal osahávat. Jindy ji bil řemenem nebo vařečkou. Podle obžaloby ji zkrátka trvale fyzicky i psychicky týral a sexuálně na ni naléhal. Dnes kvůli tomu...

26. srpna 2025  14:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.