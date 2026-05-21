Senior zabloudil cestou z ryb, deštivou noc protrpěl u vody. Pátrání trvalo hodiny

Minulý týden se ztracený rybář celou noc toulal těžko přístupným lesem u Bzence na Hodonínsku. Ve středu si vyrazil zarybařit na místo, které velmi dobře znal. S sebou si vzal rybářskou výbavu a vydal se k řece Moravě. Při návratu však ve tmě ztratil orientaci.
„Navíc začalo pršet, výrazně se ochladilo a foukal silný vítr, takže se situace rychle zhoršovala,“ popsal mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.
|
Drama v mrazivé noci. Senior zkolaboval na vycházce, po procitnutí nevěděl, kde je
Senior si zprvu odmítal připustit, že by se mohl ve známém prostředí ztratit, a několik hodin se snažil najít správnou cestu. Síly mu však postupně docházely, proto nakonec noc přečkal v lese.
Ráno už byl téměř bez sil, a tak konečně zavolal na tísňovou linku. Operátorům sice popsal svůj příběh, přesnou polohu ale určit nedokázal. Neměl totiž chytrý telefon, pomocí kterého by jej bylo možné zaměřit.
Do rozsáhlé a po vydatných deštích podmáčené oblasti proto vyrazili policisté i hasiči. Několik hodin prohledávali těžko přístupný terén kolem meandrů řeky Moravy.
|
Vysílený senior ležel na podmáčené cestě. Policisté ukázali video z jeho objevení
„Strážničtí policisté na muže volali a pískali, ten už ale nebyl schopen reagovat,“ přiblížil Vala.
Když hlídky dorazily ke břehu řeky, kam mezitím připlul i hasičský člun, čekalo je překvapení. Pohřešovaný muž byl schoulený jen několik desítek metrů od nich v hustém křovinatém porostu. Byl však natolik vyčerpaný a podchlazený, že na předchozí volání nedokázal odpovědět.
Záchranáři muže zahřáli izotermickou fólií. Poté následovala další náročná část zásahu – dostat zesláblého seniora z podmáčeného terénu zpět do civilizace. Promočení policisté a hasiči mu pomáhali s chůzí, podpírali jej a následně jej převezli na člunu blíž ke zdravotníkům. Ti si podchlazeného muže převzali do péče.