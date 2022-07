Prodeje bytů v Brně jsou i přes nabídku na minimu, ceny přitom dál šplhají

Města plánují novou výstavbu Města v kraji se snaží stagnující trh s bydlením oživit novými várkami bytů. V Brně jsou stovky těch městských ve výstavbě nebo projektové přípravě, například v Bedřichovické, Vranovské, Křenové či Bratislavské ulici. „Dalším pilířem boje o větší dostupnost bydlení je pilotní městský projekt družstevních bytů, kdy stavět budou družstva bez zisku,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Oliva (ČSSD), podle nějž město připravuje šest lokalit pro více než 1 600 družstevních bytů. Projekty však nejspíš ovlivní neschválený územní plán. Ve Vyškově zpracovávají studii na výstavbu tří bytových domů v ulicích Albrechtova a Dvořákova. „Půjde zřejmě o 50 až 80 bytových jednotek pro seniory a mladé rodiny,“ sdělil mluvčí radnice Michal Kočí. Město také opravuje starší byty, letos jich bude asi dvacet. Blansko připravuje stavbu bytového domu s asi 62 malometrážními byty s pečovatelskou službou, musí však získat dotaci. I tady rovněž byty renovují, výstavbu dalších více než 400 plánuje do tří let developer. Stejný počet má soukromě vzniknout zhruba do roku 2030. Ne vždy ovšem takové plány končí úspěchem. V září 2018 tehdejší starosta Znojma Jan Grois (dříve ČSSD) oznámil, že v Oblekovicích vyroste do konce roku 2021 nová rezidenční čtvrť s desítkami rodinných domů a bytů. Loni v lednu však pracovnice developera MF DNES sdělila, že projekt je pozastaven a investor shání peníze, dnes už nefunguje ani jeho web. Soukromí investoři nicméně staví jinde, zdejší radnice pak pro nové byty vytipovala dvě lokality. Aktuálně vzniká studie, která prověří realizovatelnost. (ČTK, md)