Kšeftovalo se s byty, které chtěla Vaňková? Soud pokračuje v rozplétání kauzy

Podle obžaloby byl historický dům, který je v majetku města, součástí korupčního systému a s jeho prostory se běžně kšeftovalo. Byty dostávali do nájmu ti, kteří byli ochotni dát úplatek.

Podle spisu i výpovědí u soudu bylo záměrem v budoucnu tyto byty díky „všimnému“ výhodně pro nájemce zprivatizovat. Ti by tak snadno získali vlastní bydlení, případně by si následným prodejem mohli dobře vydělat.

Dnes by měl Městský soud v Brně dokončit dokazování. Je možné, že zazní i závěrečné řeči, případně přímo rozsudek.

Klíčový svědek celého případu Pavel Hubálek, který měl v minulosti blízko k politikům brněnské ODS, dostal se svou tehdejší partnerkou podle svých slov tento městský dům „na starosti“ po opadnutí zájmu primátorky Markéty Vaňkové o bydlení v něm.

Přímo u soudu prohlásil, že jí předal úplatek 1,2 milionu korun. „Pochopil jsem to tak, že pokud bych jí peníze nepředal, přepis na jiné osoby by neprošel,“ dovysvětlil Hubálek k událostem kolem roku 2014, kdy už byla Vaňková aktivní političkou a měla vliv na to, ke komu se prostory v domě dostanou.

Primátorka jeho nařčení odmítla a korupci vyloučila i u jiných zájemců. „Nebyla tam žádná vidina nabytí vlastnictví prostor. Kdyby je člověk získal, musel by v půdních prostorách za své peníze ty byty teprve vybudovat. Byla to velká finanční náročnost a pak by stejně byl v nájmu. Uniká mi důvod, proč by za to měly být poskytovány finanční prostředky,“ tvrdila Vaňková.

Z informací od soudu však vyplynulo, že půdní byty, o něž měla původně zájem Vaňková, byly následně napsány na takzvané bílé koně a přes ně pronajímány studentům, a to ještě i v letech 2021 až 2023.

V aktuální kauze, kterou soud projednává, jsou obžalovaní čtyři lidé, kteří se nepohybují v politice. Za úplatek 3,9 milionu korun, o který si údajně řekla obžalovaná dvojice žen, se podle spisu měly prostory dostat k lékaři a lékařce, kteří v místě chtěli vybudovat kliniku. Peníze sice byly předány, ale následně kvůli nenaplnění původních plánů vráceny.

Aktuálně jsou už v místě vybudovány byty, jež se podle vyjádření radnice Brna-střed standardně pronajímají.