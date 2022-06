Brno má stovky prázdných bytů, jenže neobyvatelných. Potřebují opravit

Brno má přitom relativně velkou zásobu volných bytů. Ze zhruba 28 tisíc městských bytů jich je prázdná asi tisícovka. Jenže jsou těžko obyvatelné. Nejvíce je jich volných v městské části Brno-střed a Brno-sever.

Ty mají totiž ve správě nejvíce bytů ze všech městských částí. Na Brně-střed jich je stále průběžně prázdných kolem pěti set, a to ať podle čísel za minulý rok, tak třeba za rok 2014, které poskytl úřad městské části.

„Já jsem na ně za to naštvaný, že neopravují a že je v Brně volných tolik městských bytů,“ zlobí se starosta Líšně Břetislav Štefan (ČSSD), který je zároveň na magistrátu šéfem bytové komise. Prázdných bytů je kolem zmíněné tisícovky, část je však v domech, které se vyklízí kvůli připravované generální rekonstrukci celé budovy.

Mluvčí Brna-střed Kateřina Dobešová odmítá, že by se stovkami prázdných jednotek nic nedělali a jen je nechali ležet. Poukazuje na to, že se tabulka volných bytů neustále proměňuje. Ovlivňuje ji i proces nového přidělení, který trvá třeba i dva měsíce.

„U 250 bytů z 550 volných bytů v roce 2021 také probíhala oprava nebo se připravovala rekonstrukce. Jen opravdu naprosté minimum jsou skutečně prázdné byty, které se třeba nedávno vrátily a budou do procesu opravy teprve zařazeny,“ vysvětluje mluvčí s tím, že opravy různého charakteru můžou být v délce od pár měsíců až klidně po rok.

Líšeň v čele se Štefanem spravuje zhruba 2 300 bytů a naprostá většina je dnes obsazená. Volné jsou prakticky jen ty, které se opravují. Což je pár desítek podobně jako v Králově Poli, které spravuje asi 1 400 bytů. „Nové navíc stavíme a dál plánujeme stavět,“ doplňuje tamní starostka Karin Karasová (ANO).

Dražší opravy mezi památkami

Radní Brna-střed Ivo Komárek (ODS), který má na starosti bytový fond, se však hájí, že opravují maximum, co je časově i finančně možné stíhat. Na konci volebního období by to po čtyřech letech mělo být asi 600 bytů. V minulém volebním období to bylo podle čísel radnice Brna-střed asi 325 bytů.

„Pro nás jsou navíc veškeré opravy nákladnější, protože mnoho bytů máme v městské památkové rezervaci,“ líčí Komárek.

Štefan je přesvědčený, že pokud by tisícovka bytů byla okamžitě k dispozici, zahýbe to významně s trhem v Brně a může to dokonce být jakýmsi lékem na rostoucí ceny bytů. Myslí si, že by mohly i klesnout.

„Na trhu se udělá díra, protože odkud lidé půjdou do městských bytů? Z jiných bytů, kde dnes bydlí,“ míní Štefan, který je zároveň přesvědčený, že by se tím také ihned vyprázdnily pořadníky na udělení městského bytu.

Realitní makléři v tom ale nejsou tak optimističtí jako on. „Od začátku roku zmizelo z nabídky podle našich dat zhruba 20 procent bytů k pronájmu. Pokud na trh přibude tisíc jednotek, je možné, že v lokalitách, kde bude těchto nabídek více, dojde k poklesu ceny z důvodu převisu nabídky nad poptávkou,“ říká Petr Makovský z portálu Reality.iDNES.cz.

Zároveň je podle něj ovšem možné, že procento udaných nájemních bytů je nízké proto, že jde o dražší nájmy, které se hůře pronajímají.

David Vašíček z brněnské společnosti Alva Real si myslí, že by uvolnění městských bytů poptávku zbrzdilo, ale jen na čas. „V tuto chvíli si navíc myslím, že bude poptávka vysoká, protože vlastní bydlení je nedosažitelné,“ dodává.

Náklady počítají v miliardách

Pro městské části je nyní každopádně nemožné se pustit do oprav všech bytů, aby mohly být brzy znovu v nabídce. Komárek z Brna-střed odhaduje, že by potřebovali čtyři až pět miliard, aby vše opravili a nemuseli pak nic dělat. A podobně náklady složitě řeší i Brno-sever.

„Jednak nám město na opravy nedává ani korunu a jednak opravy bytů stejně jako další akce musíme soutěžit a tento proces u každého bytu zabere tři až šest týdnů,“ podotýká místostarosta Brna-sever David Aleš (dříve ANO).

Loni měli prázdných 87 bytů kvůli přípravě generální rekonstrukce, jiné se už opravovaly a další byly v procesu přidělení novému nájemci. „Každý měsíc se nám vrátí z různých důvodů pět až deset bytů, takže se číslo neustále mění. Většina navíc potřebuje opravy,“ dodává s tím, že se počet prázdných bytů daří zmenšovat. Za poslední čtyři roky klesl počet volných z 455 na 234 bytů.

To vnímá i náměstek pro oblast bydlení Jiří Oliva (ČSSD). „Pořád to sice není ideální, ale za poslední roky se udělala opravdu spousta práce. Myslím, že za dva roky už na tom může být Brno-sever i Brno-střed podobně jako právě třeba Líšeň nebo jiné městské části,“ míní.