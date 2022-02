Banka jako developer slibuje levné nájmy, první dům postaví v Brně

„I když město na bytovém trhu hraje důležitou roli a rekonstruuje stávající bytové domy i staví zcela nové, ve srovnání se soukromým sektorem je limitováno zákonnými postupy třeba při vypisování veřejných zakázek. Od spolupráce proto očekáváme flexibilnější postup, ze kterého lidé získají užitek mnohem rychleji,“ vyzdvihla výhody brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Radní už schválili memorandum o spolupráci, dohodu ještě musí posvětit zastupitelé. Už dnes ale soukromí developeři v Brně působí a nepodepisovali kvůli tomu memoranda.

Pakt se spořitelnou se liší v tom, že ve vystavěných bytech nabídne zhruba o pětinu až čtvrtinu nižší nájemné oproti trhu.

To přitom stále roste. Poslední zprávy společnosti UlovDomov, která provozuje největší inzertní portál na nájemní bydlení, se za rok nájem v Brně zvedl zhruba o tisíc korun.

„Ceny zde docela dlouho spíše stagnovaly, takže určitý nárůst se dal očekávat. Navíc na trhu není v současnosti moc důvodů, proč by nájmy neměly postupně zdražovat. Roste inflace, úrokové sazby hypoték i kupní ceny nemovitostí,“ přiblížil ředitel společnosti Michal Hrbatý.

Právě dohoda s Brnem České spořitelně, respektive její dceřiné společnosti Dostupné bydlení České spořitelny, umožní nájem snížit. Jak? Mimo jiné tak, že město dá bance volně k dispozici pozemky formou schválení práva stavby.

„S právníky teď řešíme, kde je zákonná hranice, abychom je mohli poskytnout co nejvýhodněji a zároveň to bylo stále legální,“ naráží náměstek brněnské primátorky pro bydlení Jiří Oliva (ČSSD) na problémy, které je třeba ještě vyřešit.

Pokud tato možnost nevyjde, nabízí se alternativa v podobě prodeje. To však pro banku znamená náklady, jež se logicky promítnou i do ceny nájmů, které už ztratí punc výhodnosti.

„Chceme vyjít z modelu, který díky naší mateřské firmě Erste roky funguje ve Vídni, kde jsme postavili přes 10 tisíc bytů. Spolupráce je nastavena i na to, že investor má velmi limitovaný zisk z výstavby,“ poznamenal šéf společnosti Marek Blaha s tím, že s Brnem se domlouvají jako s prvním městem v Česku.

Město dá pozemek, developer postaví dům

Spolupráce má být dlouhodobá a může se postupně rozvíjet, aktuálně však zahrnuje parcely v lokalitě Západní brána ve Starém Lískovci, tedy u výpadovky na dálnici D1 u Jihlavské ulice, kde město vlastní necelých 28 tisíc metrů čtverečních.

„Nejsou tady problémy s dopravním napojením jako jinde,“ doplnil Oliva. Právě tudy totiž povede tramvajová trať do bohunického kampusu se zastávkou přímo u bytových domů. První spoje tudy projedou už v září.

Pokud vše půjde podle slibů a plánů, do tří let by za 1,5 miliardy mohly v lokalitě vyrůst stovky bytů, které chce banka nabízet prioritně pro profese z klíčové infrastruktury státu – mladé lékaře, hasiče, policisty či učitele. Výběr konkrétních nájemníků však nechá na městě.

Situaci s nedostatkem bytů tento projekt sice nevyřeší, jiní brněnští developeři se však na spolupráci nedívají skrz prsty – nekritizují, že město někoho zvýhodňuje na úkor jich samotných. Naopak věří, že se díky tomu více rozhýbe spolupráce se soukromými investory.

„Vůbec mi to nepřijde špatné. Kdekdo by takovou dohodu uvítal. Město poskytne pozemek, developer postaví bytový dům a část bytů třeba převede na město, které by je mohlo pronajímat,“ nabízí jednu z možných cest člen správní rady Asociace brněnských architektů a stavitelů Tomáš Beneš, který je zároveň ředitelem developerské společnosti Avrioinvest.

František Šudřich, šéf konkurenční brněnské firmy Impera Styl, už nastínil, že o potenciální spolupráci s Brnem jednají. Zatím ji ale nechtěl přímo rozvádět.

„O nájemné bydlení by asi nešlo. To je pro soukromého developera těžké ufinancovat. Spíš by se jednalo o kombinaci soukromých bytů a městských nájemních,“ zopakoval stejný model jako Beneš. Pro banku není nájemní bydlení tak nákladné, protože sama sobě de facto půjčuje peníze, takže ušetří a není tak limitována jako jiní investoři.