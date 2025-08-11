Nejnovějším počinem je rezidenční komplex Pekárenský dvůr od firmy Domoplan, který nabízí luxusní bydlení, na brněnské poměry s jedinečnými službami.
V tuto chvíli obsahuje 239 nových bytů, z nichž zhruba desetina poslouží pro nájemní bydlení v kompletním vybavení. Kupce má aktuálně přes 80 procent jednotek. Dělníci zároveň staví rezidenci B80 se 40 byty coby poslední část projektu, vyplní uliční proluku v Bratislavské mezi dvěma hotovými budovami. V areálu bude dohromady žít 700 až 800 lidí.
Některé byty jsou doplněné terasami nabízejícími výhled i na blízké historické centrum s dominantami jako katedrála Petrov, část má naopak vlastní zahrádky. Velikost jednotek se pohybuje od 1kk až po 4kk. V nabídce jsou mezonety.
„Největší zájem byl o investiční, malometrážní byty. Doplňovala ho i velmi intenzivní poptávka po velkých jednotkách, které mají zajímavou dispozici a také terasy,“ řekl technický ředitel Domoplanu Pavel Zobač.
Po spuštění prodeje před několika lety se ceny bytů pohybovaly na úrovni 90 až 100 tisíc korun za metr čtvereční. Postupně se vyšplhaly na aktuální sumu okolo 140 až 150 tisíc. Například byt 2kk s podlahovou plochou bezmála 58 metrů čtverečních vyjde na 8,2 milionu. Zájemci o nájemní bydlení musí počítat s tržními cenami, například 1kk stojí zhruba 22 tisíc měsíčně.
Hlavní část komplexu otevřel developer začátkem léta. Noví majitelé si zatím převzali víc než stovku bytů. První obyvatelé už tam bydlí. Většina dalších se postupně nastěhovává a byty si zařizuje.
Komplex vytvoří dohromady šest budov. Jejich industriální podoba vystihuje průmyslový charakter místa, kde se od roku 1907 nacházely dělnické pekárny. S výrobou pečiva bylo spojené až do roku 2016. Na fasádách i v interiérech jsou použité cihlové obklady z travertinu, aby měly charakteristický pískově žlutavý odstín. Vzhledem k historii areálu je součástí jeho nové podoby také pekárna, vedle ní navíc funguje i kavárna. Z pekárenské minulosti vycházejí i názvy jednotlivých budov – Františkův, Eduardův, Karlův a Ottův.
Bydlení se blíží spaní v hotelu
Obyvatelé Pekárenského dvora mohou využívat klientských služeb klubového bydlení. Součástí komplexu je nonstop recepce, která zajišťuje praktické potřeby, pokud třeba potřebují převzít balík nebo obstarat řemeslníka. K dispozici mají také kompletní wellness zázemí s masérnou a saunou, fitness, jógové centrum a prostor vhodný pro pracovní schůzky či studium.
Těmito službami se komplex blíží bydlení jako v hotelu. V Brně dosud tento koncept není rozšířený. Podobný nicméně nabídne vznikající Nová Myslivna s prémiovým bydlením v lese nad Pisárkami, kde jej posunou ještě o úroveň výš.
Vnitroblok Pekárenského dvora zahrnuje místa k odpočinku i coworkingu, dětské hřiště, workoutovou zónu, posezení na sdílené terase nebo grillpointy. „Hlavní myšlenkou celého projektu bylo vytvořit prostor, který bude podporovat rozvíjení komunit a mezisousedské vztahy. Zároveň jsme se snažili do této čtvrti přinést vyšší bytový i životní standard,“ podotkla architektka s spoluzakladatelka studie Identity Designers Ivana Linder.
Domoplan ve spolupráci s ateliérem nabízí obyvatelům, že si mohou nechat interiér bytu kompletně navrhnout od designérů takzvaně na klíč, aby se nastěhovali už přímo do hotového a nemuseli nic zařizovat. Možnost využilo několik majitelů.
Ozdobou komplexu má být rezidence Block A[rt]. Developer se v jejím případě spojil s umělci, kteří na schodišti vytvořili jakousi vertikální galerii. Každý z nich na jednom patře znázornil, co si představuje pod pojmy komunita, společenství, sousedské vztahy.
Poslední část celého projektu vzniká právě vedle Block A[rt]u. Má být hotová koncem příštího roku. Souhrnné náklady vyjdou developera na 1,1 miliardy. Na kompletní přeměně brownfieldu pracoval od roku 2019.