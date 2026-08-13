Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Je jedno parkovací místo na dva byty málo, nebo dost? Developer a radnice se přou

Oldřich Haluza
  5:07
Bývalý průmyslový areál v Holzově ulici v brněnské Líšni naproti základní škole a autobusové zastávce oživí nová výstavba. Nevzhledné místo má zaplnit čtyřpodlažní komplex se zhruba 150 byty. Projekt připravuje pražská developerská firma PSN, která v Brně už mění lokalitu bývalých plynáren mezi Cejlem a Křenovou na rezidenční čtvrť. Její líšeňský záměr vyvolal negativní reakce tamní radnice i místních.

Vadí jim hlavně počet parkovacích míst, která budou součástí výstavby bytového domu ve staré Líšni. Investor počítá se 72 stáními a se 150 místy pro kola. V praxi to tak zjednodušeně znamená, že vznikne jedno stání na dva byty, což je podle okolních obyvatel i vedení městské části málo.

„Jiné nové bytové projekty v Líšni mají průměrně zhruba jedno stání na byt. PSN jde až na číslo 0,6, což znamená výjimku podle Brněnských stavebních předpisů. V okolí se přitom nedá zaparkovat. Kdyby developer musel postavit dvakrát tolik stání, projekt by se mu zdražil asi o 35 milionů korun, když vezmeme, že náklady na vytvoření jednoho místa jsou 400 až 600 tisíc,“ vyčísluje starosta Líšně Břetislav Štefan (dříve SOCDEM).

Normy splňujeme, tvrdí developer

PSN se brání, že chystaných 72 míst pro auta a dalších 150 pro kola splňuje požadavky Brněnských stavebních předpisů, které určují, kolik stání musí u nových staveb povinně vzniknout.

Na nevzhledném místě ve staré Líšni v Brně má vyrůst čtyřpodlažní komplex se zhruba 150 byty. Výstavbu v Holzově ulici chystá developerská firma PSN.
Na nevzhledném místě ve staré Líšni v Brně má vyrůst čtyřpodlažní komplex se zhruba 150 byty. Výstavbu v Holzově ulici chystá developerská firma PSN.
Na místě nevzhledného areálu v Holzově ulici ve staré Líšni v Brně má vyrůst čtyřpodlažní komplex se zhruba 150 byty. (12. srpna 2026)
Na pozemku v Holzově ulici ve staré Líšni v Brně se chystá stavět developerská firma PSN. (12. srpna 2026)
10 fotografií

„Mírně je dokonce překračujeme. Počet míst je zároveň navržen s ohledem na přání městské části nenavyšovat nadměrně automobilovou dopravu v lokalitě. Současně vychází z naší reálné zkušenosti s tím, jaká je skutečně poptávka po parkování u podobných projektů v Brně,“ podotýká ředitel brněnské pobočky PSN Petr Pospíšil.

Předpisy požadují pro starou Líšeň nejméně jedno stání na 120 metrů čtverečních hrubé podlažní plochy. „Pokud budou součástí stavby pouze malé byty, je možné, že normy vycházející z předpisů počet 72 míst splňuje,“ zmiňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Developeři nemusí myslet na tolik míst pro auta, radnice se nových norem děsí

Pro jasné stanovisko by však potřeboval znát více detailů záměru, primárně hrubou podlažní plochu všech bytových podlaží celého domu. Právě tento parametr – nikoliv počet bytů – je totiž základem pro výpočet parkovacích míst.

Ten mimochodem nabízí aplikace Kanceláře architekta města Brna a spočítat si ho může každý sám. Další podrobnosti o skladbě projektu a jeho vybavení hodlá developer představit až v pozdější fázi přípravy, nyní je nechtěl komentovat.

Stará Líšeň patří mezi lokality s nejpřísnějšími požadavky na vytvoření stání. „Zařazení v této nejvyšší zóně je z důvodu velké vzdálenosti od centra a také od páteřní MHD, v tomto případě od zastávek tramvajových linek,“ vysvětluje Poňuchálek. Naopak nejmírnější jsou podmínky v centru, kde je požadavek dokonce nula, což má pomoct zastavět proluky. Podle Štefana však nejsou ani nejpřísnější požadavky pro starou Líšeň dost striktní a kvůli tomu přibývá aut v okolí nové výstavby a místní tím trpí.

Na nevzhledném místě ve staré Líšni v Brně má vyrůst čtyřpodlažní komplex se...

Množství parkovacích míst v komplexu považuje za nejproblematičtější bod projektu i opoziční líšeňský zastupitel a bývalý místostarosta Martin Příborský (ODS). „Kapacity v domě jsou omezené, což je trochu dáno i tím, že lidé nechtějí kupovat stání, i kdyby je developer postavil. Jsou motivováni parkovat na ulici, kde je to zdarma, navíc když tu nejsou modré zóny,“ poukazuje.

Další stání na silnici?

Podle něj by se problém s parkováním dal řešit tím, že by vznikly desítky míst na nové silnici, s níž počítá územní plán. Vedla by okolo komplexu a ústila do Holzovy. „Radnice by se měla snažit, aby příspěvek developera na výstavbu infrastruktury v řádu několika milionů směřoval právě na tento účel,“ apeluje Příborský s tím, že její dosavadní přístup je negativistický a bez jakékoliv konstruktivní snahy.

Kromě nedostatku parkování vadí místním i to, že z jejich pohledu projekt ohrožuje boží muka a lipovou alej nacházející se bezprostředně vedle budoucího domu. To investor striktně odmítá i s argumentem, že ani jedno nestojí na jeho pozemku.

V Brně začala proměna zašlé čtvrti, místo plynáren vzniknou rezidenční budovy

„Developer vytěží místo na 99,99 procenta, zatímco bonus pro místní bude nula,“ shrnuje ostře Štefan.

Ředitel Pospíšil vidí situaci zcela opačně. „Není pravda, že projekt nepřinese místním obyvatelům žádné benefity. Především nabídne 150 nových bytů, kterých je v Brně dlouhodobě a významně nedostatek. Zároveň poskytneme příspěvek v řádu vyšších milionů, které mohou být využity přímo v lokalitě, ať už ke zlepšení dopravní bezpečnosti, úpravám veřejného prostoru, výsadbě nové zeleně, nebo k podpoře služeb pro místní. Je na městské části, jak tyto peníze využije ve prospěch svých občanů,“ reaguje Pospíšil.

Zároveň zdůrazňuje, že budou stavět na pozemku určeném územním plánem právě pro vznik bydlení. „Projekt je plně v souladu i se všemi platnými regulativy,“ ujišťuje s tím, že je předčasné odhadovat začátek výstavby. Nejdřív je nutné získat povolení. Aktuálně je projekt ve fázi přípravy.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Četnické humoresky slaví čtvrtstoletí. Jak dobře oblíbený seriál znáte?

Alena Antalová a Tomáš Töpfer v roce 2006 během natáčení seriálu Četnické...

Letos je to 25 let od chvíle, kdy lidé mohli v televizi poprvé sledovat Četnické humoresky. Seriál natočilo brněnské studio České televize a děj se odehrával v Brně a jeho okolí. Vedle známých tváří...

Jako jediná zastavila u vážné nehody. Ač žena mávala, další řidiči na pomoc nepřišli

Při nehodě na D1 zastavila jako jediná. Záchranáři jihomoravského kraje ocenili...

Vážná dopravní nehoda se stala dnes na dálnici D1 u Říček na Brněnsku, při níž za deště havarovaná dodávka vyletěla do pole a několikrát se převrátila. Z projíždějících aut podle záchranářů zastavila...

Streetartista chodníkovými mozaikami vyzdobil Brno. O svolení radši nežádám, říká

Mozaiku s nápisem „Tancuj!“ vytvořili streetartisté v Brně také na třídě...

Když se objeví díra v chodníku, většina lidí ji obejde. Matěj Krajíček si nad ni sedne a začne ji vyplňovat střepy, dlaždičkami a sklíčky. V mnoha městech po něm zůstávají mozaiky, které baví...

Na dálnici D2 před Brnem hořel kamion, silnici zasypaly sušenky

Krátce před druhou odpoledne hasiči likvidovali požár návěsu kamionu na 33. km...

Požár kamionu odpoledne krátce uzavřel dálnici D2 před Brnem. Hasiči na 33. kilometru ve směru na Brno likvidovali plameny, které zachvátily návěs plný sušenek. Škoda se odhaduje na 1,5 milionu.

OBRAZEM: Metalová nálož, celé Brno na Landovi. Festival Hrady CZ rozproudil Veveří

Další zastávka festivalu Hrady CZ se odehrála v kulisách brněnského hradu...

Hudební smršť od známých českých interpretů si tento víkend užívali návštěvníci brněnské zastávky festivalu Hrady CZ. V kulisách hradu Veveří rozproudili davy zpěváci Daniel Landa, Tomáš Klus, Lenny...

Je jedno parkovací místo na dva byty málo, nebo dost? Developer a radnice se přou

Na nevzhledném místě ve staré Líšni v Brně má vyrůst čtyřpodlažní komplex se...

Bývalý průmyslový areál v Holzově ulici v brněnské Líšni naproti základní škole a autobusové zastávce oživí nová výstavba. Nevzhledné místo má zaplnit čtyřpodlažní komplex se zhruba 150 byty. Projekt...

13. srpna 2026  5:07

Pouze 16 dnů v roce. Hrad Hardegg u rakouských hranic výjimečně otevírá

Letos je hrad Hardegg v rakouském Podyjí otevřený pouze na 16 dnů v roce.

Jen na 16 dní v roce se letos otevírá veřejnosti hrad Hardegg nad údolím Dyje kousek za hranicemi s Rakouskem. Od 8. do 23. srpna nabízí návštěvníkům prohlídku historických prostor i příběh rodu...

12. srpna 2026  15:52

Vodní schody, mlžítka, lampy ve tvaru vlaštovek. Proměněné srdce Tišnova prokouklo

Kompletní proměna náměstí Míru v Tišnově na Brněnsku vyšla na 164 milionů...

Léto v Tišnově na Brněnsku má letos docela jinou podobu. Ve středu se po více než 16 měsících stavebního ruchu, obcházení zátarasů a hledání nových pěších tras naplno zpřístupnilo nově opravené...

12. srpna 2026  14:44

U Břeclavi hořel les plný munice, kterou tam kdysi rozmetal výbuch továrny

Hasiči zasahují u požáru lesa u Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi...

Hasiči ve středu asi dvě hodiny zasahovali u požáru lesa u Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Pyrotechnici ji odstraňují dosud. Dnešní událost byla bez...

12. srpna 2026  11:48,  aktualizováno  13:49

Justice podle ÚS porušila Jiřikovského práva, na svobodu se ale zatím nedostane

Tomáš Jiřikovský (2018)

Ústavní soud (ÚS) ve středu rozhodl o stížnosti Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy, která se týkala vazby. Podle něj Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva...

12. srpna 2026  9:05,  aktualizováno  11:59

Čamrdářství v Brně. Fungovala tam domácí výrobna knoflíků, zjistili archeologové

Skleněné lahve použité ke knoflíkářské výrobě. Archeologové je objevili při...

Na znaky takzvaného čamrdářství narazili archeologové v Táborské ulici v brněnských Židenicích. Během dohledu na stavbě zachytili dvě odpadní jámy, v nichž našli zbytky opracovaných říčních mušlí -...

12. srpna 2026  11:12

Vlak na Blanensku srazil dva muže. Jeden střet nepřežil, nehodu vyšetřuje policie

ilustrační snímek

Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil v úterý odpoledne dva muže pohybující se v kolejišti, jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým...

11. srpna 2026  18:26,  aktualizováno  12. 8. 7:38

Streetartista chodníkovými mozaikami vyzdobil Brno. O svolení radši nežádám, říká

Mozaiku s nápisem „Tancuj!“ vytvořili streetartisté v Brně také na třídě...

Když se objeví díra v chodníku, většina lidí ji obejde. Matěj Krajíček si nad ni sedne a začne ji vyplňovat střepy, dlaždičkami a sklíčky. V mnoha městech po něm zůstávají mozaiky, které baví...

11. srpna 2026  16:05

Šlendrián žalobců? Soudkyně pochybuje, zda jí přísluší kauza kolem expolitika ODS

ilustrační snímek

Kauza manipulace při přidělování městských bytů v Brně kolem stíhaného expolitika ODS Otakara Bradáče se nečekaně zamotala. Spis sice leží od začátku června u Krajského soudu v Brně, jenže soudkyně...

11. srpna 2026  14:52

Obléhání Pernštejna měli za kronikářovu pohádku, nečekaný nález teď bitvu potvrdil

Při výzkumu na 1. předhradí hradu Pernštejn našli archeologové více než 60...

Více než šest století starý příběh o obléhání hradu Pernštejn dlouho nikdo nebral vážně. Zmínil se o něm jediný barokní kronikář, jenže žádný důkaz jeho vyprávění se nikdy nenašel. Až teď, když...

11. srpna 2026  13:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sucho decimuje úrodu. Chovatelé na jižní Moravě kvůli krmivu už redukují stáda

Krávy ve Školním zemědělském podniku Mendelovy univerzity v Žabčicích

Seno za trojnásobek běžné ceny a nedostatek kukuřice. Vojtěšku budou zvířata spotřebovávat z loňska, letošní je také málo. Nedostatek krmení nutí zemědělce k omezování kusů ve stádech. Hodnotu skotu...

11. srpna 2026  13:05

Předsedovi lidovců Grolichovi v boji o Senát soupeři ve Vyškově „vyklidili pole“

Premium
Předseda lidovců Jan Grolich dorazil na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na...

Tři jihomoravské senátní obvody, do kterých se budou letos na podzim volit noví zástupci, nabízí tři úplně rozdílné příběhy. Zatímco hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) má na Vyškovsku jen dva soupeře, v...

11. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×