Praskající panelák v Brně půjde k zemi, ve hře je i demolice domů v sousedství

Oldřich Haluza
  5:42
Je jedním z nejznámějších městských bytových domů v brněnském Juliánově. Žlutý panelák na adrese Krásného 2, 4 a 6 se „proslavil“ velkými trhlinami a popraskanými zdmi uvnitř. Budova se špatnými základy na nestabilním jílovém podloží se postupně propadá, dnes už v ní nikdo nebydlí. Od původního plánu opravy však politici upustili a chystají demolici. A do budoucna nejspíš padnou i domy v sousedství.

Současné vedení městské části Brno-Židenice, pod něž Juliánov spadá, chtělo krátce po svém nástupu před třemi lety dům opravit, aby jej nemuselo zbořit a mohli se do něj vrátit lidé. Tato varianta se ukazovala jako finančně nejvýhodnější a vše jí tenkrát nasvědčovalo.

Nyní se však situace obrátila a „panelák duchů“ má jít k zemi. Demolice, k níž radnice potřebuje souhlas vedení města, by mohla začít v první polovině příštího roku.

Propadající se a již prázdný bytový dům v Židenicích čeká místo opravy demolice. (prosinec 2025)
Propadající se a již prázdný bytový dům v Židenicích čeká místo opravy demolice. (prosinec 2025)
Propadající se a již prázdný bytový dům v Židenicích čeká místo opravy demolice. (prosinec 2025)
Propadající se a již prázdný bytový dům v Židenicích čeká místo opravy demolice. (prosinec 2025)
19 fotografií

Židenický starosta Petr Kunc (nez. ) odmítá, že by došlo k názorové otočce. „Předtím, než jsme nastoupili do vedení radnice, jsme nevěděli, zda lze, nebo nelze dům sanovat. Nechali jsme si udělat podrobný odborný posudek, který hodnotil například kvalitu betonu, výztuže a další faktory. Z něj vyplynulo, že oprava je technicky možná. Pak jsme si spočítali, na kolik vyjde rekonstrukce a na kolik demolice s novou výstavbou. Druhá možnost byla pouze zhruba o 30 procent dražší, což není tak moc, když si vezmeme, že přinese výrazně kvalitnější zástavbu na příštích sto let,“ vysvětluje Kunc. Podle něj se jedná spíš o vývoj názoru v čase.

Poslední propočty nákladů vycházející z cen oprav jiných bytových domů v Židenicích hovoří o tom, že sanace by stála 145 milionů korun, zatímco demolice a novostavba 218 milionů. „Sanace domu je tedy cenově přijatelnější variantou, nese však s sebou zásadní nedostatky. Opravený dům bude stále svázán původním dispozičním řešením, tedy malými byty,“ podotýká Kunc s tím, že v bytovém fondu radnice naopak chybí velké jednotky o půdorysech 3+1, 4+1 a 5+1.

Panelák se propadá, praskají zdi i trubky. Desítky rodin čeká stěhování

Probíraný žlutý panelák není v lokalitě jediný s konstrukční vadou způsobující postupné borcení. Ve svahu nad ním stojí další dva totožné domy, u kterých je už déle podobná potíž, protože všechny byly postaveny v 60. letech minulého století stejným způsobem. Rozdíl spočívá v tom, že u horních dvou budov není situace tak špatná, takže v nich nájemníci dál žijí. Na rozdíl od už vybydleného domu určeného k demolici.

„Ten je založen na železobetonovém základovém roštu, který však po celé délce přerušuje v půlce horkovodní kanál. Proto není rošt prostorově tuhý a láme se směrem ke středu objektu, dům se tedy propadá do sebe. Situaci významně zhoršovala vadná kanalizace a změny teplot zeminy v podloží způsobené úniky vody kvůli nekvalitní izolaci horkovodu. Objekt se nachází ve svahu a celé podloží je právě u něj významně dotováno srážkovou vodou. Proto jsou poruchy nejvíce patrné právě na nejnižším domě, kde je nejvíce srážkových vod,“ přibližuje Kunc.

1. listopadu 2018

Vedoucí ústavu stavebního zkušebnictví Vysokého učení technického (VUT) Pavel Schmid upozorňuje, že u zmíněných objektů je nutné především řádně udržovat a průběžně kontrolovat stav kanalizace srážkových a odpadních vod. „Tedy pravidelně provádět inspekční prohlídky a revize. A podle výsledků okamžitě provádět nutné opravy či výměnu,“ sděluje.

Místo tří paneláků nová hustější zástavba

V horních domech se radnice chystá vadnou kanalizaci opravit, aby nedocházelo k únikům vody. Zároveň bude od jara stav těchto paneláků opět monitorovat. Obyvatelé v nich dál zůstávají, pokud se však někdo odstěhuje, byt se už znovu neobsadí a městská část do něj nijak neinvestuje.

I těchto paneláků by se totiž mohla v dalších letech týkat demolice. Radnice se vážně zabývá novou myšlenkou, že by tři praskající domy nahradila úplně jiná struktura zástavby, v níž by vzniklo několik stovek bytů pro obecní a sociální bydlení. Nejstarší sídliště v Brně by tak částečně získalo novou tvář.

Konkrétní představu o možné proměně území přinese takzvaný master plan, který pro radnici zpracovávají architekti z ateliéru Kogaa. „Jeho cílem je nalezení optimální podoby návrhu včetně efektivní etapizace výstavby,“ říká mluvčí Kanceláře architekta města Šárka Reichmannová. Její pracovníci pro městskou část připravili návrh postupu pro výběr zhotovitele strategického dokumentu.

Novou podobu území navrhují také studenti Fakulty architektury VUT. V zadání přitom mají několik požadavků, a to větší pestrost zástavby, větší byty, komunitní prostředí a hustěji zastavěné území.

„Pokud nechceme, aby se města rozrůstala do šířky, je jedním z řešení hledání optimální hustoty zástavby. Vyšší hustota neznamená horší bydlení. Díky ní může docházet k větší interakci mezi lidmi, vzniknou prostory třeba pro školku nebo posilovnu. Nabízí možné obohacení bydlení, které je z pohledu obyvatel vítané,“ míní děkan fakulty architektury Radek Suchánek, který na práci studentů dohlíží.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...

Nevzhledné okolí točny v místní části Komárov a dopravní průtah z centra směrem na Bratislavu by měly dostat nový háv. Městská část Brno-jih vyhlásila na konci května urbanistickou soutěž a její...

Stavba Nového Dornychu u brněnského nádraží dosáhla ve třinácti metrech svého dna

Na budoucím centru Dornych dosáhli stavbaři nejnižšího bodu dna stavební jámy....

Nejnižšího bodu přibližně 13 metrů pod povrchem dosáhla stavba šesti budov Nového Dornychu, který u brněnského hlavního nádraží staví developerská společnost Crestyl. Je hotová obvodová stěna...

Poškodili jste most, tak plaťte. České dráhy posílají do Brna předžalobní výzvu

Dělníci pracují na poškozeném mostě, aby na něj mohli umístit provizorní...

Nečekané zhoršení stavu železničního mostu u ulice Uhelná v Brně těsně před Vánoci v roce 2022 vedlo k mimořádným změnám na železnici a zavedení náhradních autobusů. Dopravce je však teď chce...

Afričana vzali na univerzitu, vízum nemá. Znalostní test k oboru na úřadě nezvládl

Premium
ilustrační snímek

Ghaňan Iddrisu Abdulai se ucházel o studium na Vysokém učení technickém v Brně (VUT). Chtěl si rozšířit vzdělání prestižním evropským titulem a nabízela se jediná varianta – nastoupit na placený obor...

V Brně zachrání vzácné torzo domu ze 13. století, z jámy jej přemístí do atria sálu

Překvapivý nález přízemí domu, který archeologové datují do 13. století,...

Překvapivý nález přízemí domu, který archeologové datují do 13. století, neskončí nikde v hromadě suti, ale město se jej společně s experty pokusí zachránit. V místě nálezu totiž vzniká v Brně roky...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Jak se nově prodává kratom? Vyšší cena, dojíždění i dítě nechané před prodejnou

Premium
Jednou z dvanácti licencovaných prodejen kratomu v Brně je obchod...

Ještě nedávno si mohl kratom koupit téměř kdokoliv. Tato éra volnosti skončila letos v listopadu, kdy byl zařazen mezi psychomodulační látky. Prodej je tak nově možný jen v licencovaných obchodech a...

21. prosince 2025

Dostavba Dukovan změní široké okolí. Obce chystají nové domy, školy i kadeřnictví

Jaderná elektrárna Dukovany

Stovky až tisíce nových obyvatel přibudou podle předpokladů v obcích a městech v okolí Jaderné elektrárny Dukovany, jejíž dostavba se naplno rozjede v roce 2029. Být by mezi nimi měli jak dočasní...

20. prosince 2025  14:04

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Vybíravé tygřici to s jejími partnery nevyšlo, teď ji zoo nechala utratit

Tygřice Satu v Zoo Brno.

Po dvě dekády mohli návštěvníci brněnské zoologické zahrady vídat v tamním výběhu samici tygra sumaterského Satu. I když si od ní zoo od začátku slibovala, že by mohla mít mláďata, nikdy to i přes...

19. prosince 2025  13:51

Přetížené vozy ničí provizorní most v Břeclavi. Můžeme ho zavřít, varují silničáři

Řidiči v Břeclavi musí dnes jezdit po provizorní konstrukci, nový most se...

Minimálně 35 kilometrů dlouhá objížďka čeká řidiče, pokud Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavře provizorní mostní konstrukci na hlavním tahu přes Břeclav. Ta je v provozu od konce léta, kdy se...

19. prosince 2025  12:47,  aktualizováno  13:33

Ohňostroj má přednost, řeklo město. A zrušilo záchytnou stanici pro psy

Ve Psím útulku Ostrava se starají o osm štěňat, pět fen a tři psy. (listopad...

Svérázným způsobem obešli v Kyjově na Hodonínsku nové předpisy, které od prosince zpřísnily pravidla odpalování rachejtlí. Kvůli novoročnímu ohňostroji na náměstí tamní politici zrušili stanici pro...

19. prosince 2025  11:30

Nebezpečný manévr. Auto zkřížilo cestu tramvaji, uvnitř se zranila seniorka

Policie pátrá po řidiči, který ohrozil tramvaj. Zranila se seniorka.

Nečekaný manévr šoféra bílé octavie, který začal v Brně těsně před tramvají odbočovat, sice nedopadl srážkou obou vozů. V tramvaji se ale kvůli jejímu prudkému brždění pádem zranila cestující...

19. prosince 2025  11:06

Zubní změna v Brně. Akutní péče se přesune ke svaté Anně, doba se zkrátí

Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...

Posledních šestnáct let byli lidé z Brna a okolí zvyklí chodit v případě akutní bolesti zubů mimo běžnou ordinační dobu stomatologů na pohotovost do Úrazové nemocnice v centru Brna. Od Nového roku se...

19. prosince 2025  5:03

Poškodili jste most, tak plaťte. České dráhy posílají do Brna předžalobní výzvu

Dělníci pracují na poškozeném mostě, aby na něj mohli umístit provizorní...

Nečekané zhoršení stavu železničního mostu u ulice Uhelná v Brně těsně před Vánoci v roce 2022 vedlo k mimořádným změnám na železnici a zavedení náhradních autobusů. Dopravce je však teď chce...

18. prosince 2025  15:03

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

V Brně zachrání vzácné torzo domu ze 13. století, z jámy jej přemístí do atria sálu

Překvapivý nález přízemí domu, který archeologové datují do 13. století,...

Překvapivý nález přízemí domu, který archeologové datují do 13. století, neskončí nikde v hromadě suti, ale město se jej společně s experty pokusí zachránit. V místě nálezu totiž vzniká v Brně roky...

18. prosince 2025  14:11

Část nelegálního odpadu se z Brna vrací do Německa, o zbytku rozhodnou v lednu

Specializovaná firma nakládá německý odpad z nelegální skládky v brněnských...

Najatá firma začala ve čtvrtek z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet část odpadu zpět do Německa. Půjde o 35 tun karbonového prachu, který je naložený ve velkoobjemových vacích....

18. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  13:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.