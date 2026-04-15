Nová dominanta centra Brna. Dům se zkoseným vrcholem připomíná slavný mrakodrap

Oldřich Haluza
  6:03
Brno získá novou výraznou dominantu díky vznikající druhé fázi projektu Nová Křenová. Ve vnitrobloku u této ulice se nyní staví šestnáctipodlažní bytový dům, který dosáhne výšky zhruba 60 metrů. Jeho vrchní část bude specificky zkosená. Svým výrazným tvarem a ostrou linií si už stavba vysloužila přirovnání ke slavnému londýnskému mrakodrapu The Shard, v překladu Střep, nejvyšší budovy Velké Británie.
Nový šestnáctipodlažní bytový dům vyrůstá ve vnitrobloku ulic Křenové a...

Nový šestnáctipodlažní bytový dům vyrůstá ve vnitrobloku ulic Křenové a Koželužské východně od historického centra Brna. Po dokončení dosáhne výšky přibližně 60 metrů.

Nejvyšší patra budou takzvaně useknutá, oproti nižším podlažím nabídnou jen pár...
Svým výrazným tvarem a ostrou linií si už vznikající šedesátimetrový bytový dům...
Mrakodrap Shard navrhl italský architekt Renzo Piano, který je známý například...
První obyvatelé by se mohli do nového bytového domu nastěhovat začátkem...
Šedesátimetrová budova má být jedním z nejvýraznějších domů východně od historického jádra Brna. Budoucím obyvatelům nabídne výhledy na dominanty jako katedrála Petrov nebo hrad Špilberk i širší městskou scenérii.

Nejvyšší patra budou zčásti takzvaně useknutá, proti nižším podlažím nabídnou jen pár bytů. V jejich případě půjde o prémiové bydlení – luxusní penthousy s panoramatickými terasami.

Nejvyšší patra budou takzvaně useknutá, oproti nižším podlažím nabídnou jen pár bytů. V jejich případě půjde o prémiové bydlení – luxusní penthousy s panoramatickými terasami.
Svým výrazným tvarem a ostrou linií si už vznikající šedesátimetrový bytový dům vysloužil přirovnání k londýnskému mrakodrapu The Shard, v překladu Střep, nejvyšší budovy Velké Británie.
Nový šestnáctipodlažní bytový dům vyrůstá ve vnitrobloku ulic Křenové a Koželužské východně od historického centra Brna. Po dokončení dosáhne výšky přibližně 60 metrů.
První obyvatelé by se mohli do nového bytového domu nastěhovat začátkem příštího roku.
Brno získá díky vznikající druhé fázi projektu Nová Křenová novou výraznou dominantu.
V nabídce projektu Byty Křenová jsou bytové jednotky o velikosti od 1+kk po 4+kk. Jejich ceny se pohybují přibližně od 5,9 milionu korun do 18,5 milionu. Například třípokojový stometrový byt v desátém patře vyjde na 14,4 milionu. V tuto chvíli zůstává v nabídce ke koupi 16 bytů z celkových 40.

Dokončení a kolaudaci projektu plánuje developerská společnost Century 21 Bonus Brno na letošní prosinec. První obyvatelé by se mohli nastěhovat začátkem příštího roku. Aktuálně stavbaři pracují na jednom z nejvyšších pater.

„Byty Křenová kombinují centrální polohu s typem bydlení, který v této části města dlouho chyběl. Je to nabídka pro lidi, kteří chtějí být ve středu dění v Brně, ale zároveň očekávají určitou kvalitu prostoru a dlouhodobou hodnotu nemovitosti,“ říká Denisa Miklíková z Century 21 Bonus Brno.

Autorem návrhu je architekt Rudolf Müller. Dům navrhl jako kompaktní městskou stavbu, která pracuje s omezeným prostorem v centrální lokalitě a s orientací bytů tak, aby maximálně využila světlo i výhledy.

S rostoucí výškou se má proměňovat i charakter bydlení. V nižších podlažích zůstane silný kontakt s ulicí a jejím každodenním ruchem. Ve vyšších patrech budou hrát prim větší odstup, klid a výhled na město.

Nepůjde o solitér, říká starosta

Nová architektonická dominanta města vzniká na místě původní zástavby ve vnitrobloku mezi Křenovou a Koželužskou vedle areálu Šmeralu. V podzemí vzniknou parkovací stání, jinak půjde o čistě bytový dům. Navazuje na první etapu projektu Nová Křenová dokončenou před sedmi lety.

K záměru bytového domu se na přelomu let 2014 a 2015 vyjádřili pracovníci brněnské pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) kladně.

„Stanovisko jsme zaujali s ohledem na tehdejší ojedinělost této stavby. V daném období bylo možné její zásah do veduty historického města považovat za akceptovatelný, neboť nepředstavoval významné narušení panoramatu,“ vysvětluje Aleš Homola z NPÚ.

Radnice Brna-střed, na jejímž území se vznikající vysoký dům nachází, ve svém vyjádření v roce 2022 požadovala především průchodnost vnitrobloku pro veřejnost s kvalitním veřejným prostranstvím. V rámci územního řízení nebyla účastníkem.

„Stavba přímo navazuje na průmyslový areál Šmeral, který by měl v nejbližších letech projít transformací. Plánovaná zástavba tohoto brownfieldu bude mít obytný charakter s veřejnou vybaveností a bude v některých částech výškově srovnatelná. Z hlediska panoramatu Brna by se tak nemělo jednat o solitér, ale součást širšího pohledového celku přestavby areálu Šmeral,“ podotýká starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS), který je profesí architekt.

