Kritizovaná bytovka v Brně přijde o povolení, developer ji bude muset zmenšit

  16:47
Obří bytovka, která měla vyrůst po kontroverzně zbourané neorenesanční vile v brněnské ulici Hlinky a jež svými rozměry dráždila sousedy, přijde o povolení pro výstavbu. Podle krajského stavebního úřadu totiž brněnský magistrát neposoudil při povolovacím procesu důležité dokumenty. Pracovníci hejtmanství navíc označili záměr za předimenzovaný.
Možná budoucí podoba bytového domu na místě zbourané vily v ulici Hlinky.

Možná budoucí podoba bytového domu na místě zbourané vily v ulici Hlinky. | foto: Brno brzo

14 fotografií

Na adrese Hlinky 40 měl vyrůst polyfunkční dům se třemi podzemními a šesti nadzemními podlažími, přičemž dvě nejvyšší měla být ustoupená od hrany uliční fasády. Uvnitř se počítalo s patnácti byty, jedenácti ateliéry a třemi komerčními jednotkami včetně restaurace.

Proti budově vysoké téměř 28 metrů se bouřili jak lidé v okolí, tak i městská část Brno-střed, úředníci brněnského magistrátu přesto povolení pro stavbu letos v lednu udělili.

Krajský stavební úřad se jej však minulý týden po odvolání sousedů a městské části rozhodl zrušit, jak upozornil web archspace. Dům už je mezitím rozestavěný.

„Ministerstvo kultury sice muselo v důsledku zbourání vily zastavit řízení o prohlášení za kulturní památku, avšak předmětné pozemky se nachází na území památkové zóny Brno a je třeba respektovat podmínky pro novostavby v této zóně. Posouzení záměru ve vztahu k těmto podmínkám však neobsahovalo ani písemné vyjádření Národního památkového ústavu ani závazné stanovisko magistrátního odboru památkové péče. Je tedy třeba, aby se jím znovu důsledněji zabývaly,“ uvedla Alena Knotková z tiskového oddělení hejtmanství.

Novostavba musí respektovat okolí

Kromě procesní výtky krajský úřad rovněž konstatoval, že zamýšlená budova je vzhledem k okolí předimenzovaná zejména svou výškou.

„Uvedl, že sice nelze požadovat, aby vznikla kopie odstraněné vily, avšak novostavba musí respektovat stávající okolní zástavbu. Odbor památkové péče MMB (magistrátu města Brna) se proto bude muset věcí zabývat znovu s tím, že stanovisko odvolacího orgánu je pro něj závazné,“ citoval web archspace advokátku Denisu Šmídovou, jež ve sporu zastupuje místní rezidenty.

Sporně zbouranou vilu nahradí mohutná bytovka. Příliš vysoká, vadí starostovi

Pracovníci Národního památkového ústavu (NPÚ) se k navržené novostavbě vyjádřili už v květnu 2023. Tehdy zkoumali, zda respektuje charakter a měřítko památkově hodnotné zástavby kvůli svému umístění uvnitř památkové zóny a zároveň nenarušuje architektonické a výtvarné hodnoty okolních domů. Tyto podmínky ochrany bytový dům podle nich splňuje. Památkáři z magistrátu proto i s přihlédnutím k jejich názoru vydali kladné závazné stanovisko.

„Stavba je vždy posuzována za aktuální právní situace. Tato byla posuzována v době, kdy byla v ochranném pásmu městské památkové rezervace, dnes je v památkové zóně Brno. Důležité je, že od letošního roku má Brno nový územní plán, který mohl danou situaci změnit,“ poznamenal Petr Holub, vedoucí odboru péče o památkový fond z místní pobočky NPÚ.

„Pokud znovu proběhne správní řízení ohledně budovy, budeme se znovu vyjadřovat s ohledem na současný právní stav území a případné změny zahrneme. Náš názor je v současné době těžké nějak formulovat, protože nevíme, o co bude žadatel případně žádat. Navíc naše vyjádření je jen jedním bodem správního řízení a nelze tedy předjímat, jak dopadne,“ doplnil Holub.

Maximální výška 16 metrů

Místo vzbudilo rozruch ještě předtím, než developerská firma Horizon Consulting II. zveřejnila aktuální záměr. Původní vilu totiž zbourala během Velikonoc v roce 2022 krátce poté, co ji ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku. Rozhodnutí však nebylo doručeno všem účastníkům řízení.

Velké bytovky zničí ráz ulice, vadí lidem v Brně. Investor mluví o osvěžení

Firma tvrdila, že stavbu zdemolovala kvůli hrozbě jejího zhroucení. Počínání úřadů tvrdě zkritizoval ombudsman Stanislav Křeček.

Aktuální rozhodnutí krajského úřadu přivítal starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS). „Jsem rád, že se krajský úřad ztotožnil s námitkami městské části. Záměr bude muset být upraven dle nového územního plánu a brněnských stavebních předpisů tak, jak jsme požadovali,“ uvedl.

Podle nového územního plánu je v místě maximální výška zástavby stanovená na 16 metrů, takže developer bude zřejmě nucen své plány značně osekat.

16. ledna 2025
