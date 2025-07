Josef Hlavai, zapojený do bytové kauzy v brněnských Řečkovicích a Mokré Hoře, u brněnského soudu. (9. července 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Soud schválil tři dohody o vině a trestu, na jejich základě si odsouzení odnesli statisícové peněžité tresty a jeden i tříletou podmínku. Ústřední postavou kauzy je někdejší šéf bytového odboru Ivan Melichar, jehož část se bude řešit odděleně.

Ve středu soudce Jaroslav Chochola posvětil dohody mezi státním zástupcem Michalem Losou a třemi lidmi, z nichž dva předali úplatek a jeden jej zprostředkoval. Čtvrtou dohodu týkající se rovněž uplácejícího muže odsouhlasil už minulý týden. Všichni tito aktéři se doznali a spolupracovali.

Nejpřísnější trest v podobě tříleté podmínky a 250 tisíc korun si odnesl Josef Hlavai, který dvakrát zprostředkoval kontakt mezi Melicharem a Pavlínou Bunovou, která nejdřív v roce 2021 usilovala o přidělení bytu a o dva roky později o jeho výměnu za větší. V dalším případě spojil zmíněného úředníka s Karlem Košťálem, který chtěl předloni získat byt pro svého syna.

Od Bunové přijal Hlavai úplatky 100 a 200 tisíc a odevzdal je Melicharovi, respektive z druhé částky si pro sebe nechal 50 tisíc. Košťál pak v autě předal 100 tisíc neboli „kilo“ a „kolibříka“, jak Melichar úplatky nazýval.

Bradáč čeká na soud Na projednání u soudu čekají také třeba aktéři kauzy okolo někdejšího vlivného politika ODS Otakara Bradáče, jenž na radnici Brna-střed vedl bytovou komisi. Vyšetřování v tomto případě dosud neskončilo.

„Hlavai ho instruoval, že v žádosti syn nesmí být uvedený jako student. Dohodli se proto, že vytvoří pracovní smlouvu. Hlavai se nabízel, že syna fiktivně zaměstná ve své společnosti, k čemuž nakonec nedošlo, protože se na tom otec domluvil v jiné firmě, ačkoliv tam nepracoval,“ zmínil Chochola. Přísnější trest pro Hlavaie odpovídá tomu, že byl uznán vinným z toho, že jako účastník pomohl k přijetí úplatku.

Bunová se na něj obrátila nejprve kvůli radě při řešení své nepříznivé bytové situace. Její původní žádost o přidělení bytu dostala 16 bodů. Poté, co jí Melichar přes Hlavaie poradil, jak dokument vylepšit, poskočilo skóre na 23 bodů. Zajistila to změna trvalého bydliště do Řečkovic a nahlášení přítele a matky jako osob ve společné domácnosti a také coby spolužadatele.

Díky úpravám a úplatku žádost Bunové prošla bytovou komisí a radou městské části, byt 1+1 v Sibiřské ulici tak získala. „Melichar si byl fakticky vědom, že rozhoduje o přidělení bytů. Ze strany komise ani rady nebyla prováděna dostatečná kontrola jím předkládaných návrhů, zejména přidělených bodů žadatelům. Zpravidla byly schváleny plným počtem hlasů členů komise i radních,“ poukázal soudce.

Za úplatek 200 tisíc byt 2+1

Později Bunová postupovala obdobně ve snaze zajistit si větší bydlení. Po důchodkyni dostala už za několik měsíců za úplatek 200 tisíc byt 2+1 v Novoměstské ulici. Podle Chocholy se směna udála v nestandardně krátké době a bez komplikací. Bunová u soudu vyvázla jen s peněžitým trestem 150 tisíc díky dosavadnímu bezúhonnému životu.

Třetí projednávaná dohoda se týkala Gorana Veljkoviće, který řešil směnu bytu 1+1 své manželky přímo s Melicharem. Souhlasil s tím, že za větší prostor v ulici Terezy Novákové poskytne úplatek 50 tisíc. Protože je v Řečkovicích známý díky vlastnímu podnikání, měla jeho žena vystupovat pod původním dívčím příjmením.

Po uskutečnění směny zaplatil polovinu sumy, druhá měla následovat po Melicharem slíbené rekonstrukci. Také Veljković musí uhradit 150 tisíc, i u tohoto trestu hrála roli dosavadní bezúhonnost. Všichni obvinění se rozhodli případ nekomentovat.

Nejpřísnější peněžitý trest – 275 tisíc korun – si odnesl už minulý týden Košťál. „Částka byla stanovena s ohledem na jeho majetkové poměry,“ vysvětlil žalobce Losa.

Druhá část případu, v němž figuruje spolu s dalšími dvěma lidmi Melichar, je v tuto chvíli ve fázi policejního vyšetřování. „Nebudu proto poskytovat informace vedoucí k identifikaci obviněných,“ řekl Losa. Kdy se dostanou k soudu, není jasné. Kvůli korupci při přidělování bytů v Řečkovicích policisté původně trestně stíhali šest lidí. Teď v kauze figuruje o jednoho člověka víc.

Tento případ však podle Losy nesouvisí s jinými bytovými kauzami v Brně. „Způsobem odhalení ani personálním obsazením nemá žádnou spojitost,“ zdůraznil.