Žalobkyně posílá k soudu expolitika ODS a dalších sedm lidí za kšefty s byty

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří osm lidí obvinili v říjnu 2022, dokončili vyšetřování letos na počátku roku s návrhem na podání obžaloby.
Kromě ODS zasáhla tato kauza i ANO. Mezi obviněnými totiž figuruje i někdejší člen tohoto hnutí Radim Suchánek, který pracoval na úřadu Brna-střed. Právě Bradáč však byl podle detektivů ústřední postavou.
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Bývalý politik ODS, který v minulosti u jiného líčení této kauzy vystupoval jako svědek, tehdy jakoukoliv vinu odmítal. Na základě dalších důkazů však nakonec soud obžalovaného expolicistu Jiřího Vlčka pravomocně potrestal. Předal úplatek, aby jeho dcera přednostně dostala městský byt.
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K předávání úplatků, aby přeskočili pořadník, se přiznali i další stíhaní, s nimiž státní zástupkyně už dříve uzavřela dohody o vině a trestu.
Současná hlavní větev se týká těch, kteří řídili systém výběru úplatků a ovlivňování přidělování bytů. Kromě Bradáče a Suchánka jde o lidi pohybující se především v realitním byznysu.