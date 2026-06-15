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Žalobkyně posílá k soudu expolitika ODS a dalších sedm lidí za kšefty s byty

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  10:35
Bytová kauza kolem bývalého politika ODS Otakara Bradáče, který byl šéfem bytové komise v městské části Brno-střed, se posouvá k soudu. Státní zástupkyně Petra Lastovecká podala na něj a další tři osoby obžalobu, u dalších čtyř stíhaných podala návrh na uzavření dohody o vině a trestu.

U Městského soudu v Brně 15. května 2024 poprvé vypovídal Otakar Bradáč, který je jako bývalý šéf bytové komise městské části Brno-střed hlavním obviněným z braní úplatků za zprostředkování obecního bydlení. V tomto případě však vystoupil jen jako svědek. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří osm lidí obvinili v říjnu 2022, dokončili vyšetřování letos na počátku roku s návrhem na podání obžaloby.

Kromě ODS zasáhla tato kauza i ANO. Mezi obviněnými totiž figuruje i někdejší člen tohoto hnutí Radim Suchánek, který pracoval na úřadu Brna-střed. Právě Bradáč však byl podle detektivů ústřední postavou.

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Bývalý politik ODS, který v minulosti u jiného líčení této kauzy vystupoval jako svědek, tehdy jakoukoliv vinu odmítal. Na základě dalších důkazů však nakonec soud obžalovaného expolicistu Jiřího Vlčka pravomocně potrestal. Předal úplatek, aby jeho dcera přednostně dostala městský byt.

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K předávání úplatků, aby přeskočili pořadník, se přiznali i další stíhaní, s nimiž státní zástupkyně už dříve uzavřela dohody o vině a trestu.

Současná hlavní větev se týká těch, kteří řídili systém výběru úplatků a ovlivňování přidělování bytů. Kromě Bradáče a Suchánka jde o lidi pohybující se především v realitním byznysu.

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