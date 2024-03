Nové byty? Nejdřív silnice, tlačí developery Bystrc. Lidé se bojí zahlcení

Volné zelené prostranství uprostřed brněnské Bystrce od loňska částečně obsadila nová školka. Hned vedle ní chce mezi ulicemi Páteřní a Nad Dědinou stavět soukromník. Firma MS-Invest se chystá v sousedství obchodního centra Max vybudovat polyfunkční objekt zahrnující 149 bytů, obchody, služby i 327 parkovacích míst.

Na nedávném veřejném představení projektu ale její zástupci zjistili, že část místních je proti. Odmítavý postoj má i vedení radnice, které nesouhlasí s žádostí o změnu územního plánu. Politici i obyvatelé dlouhodobě poukazují na to, že v nejrozlehlejší městské části Brna se chystá masivní výstavba bytů, která povede k nárůstu rezidentů. Proto je nutné nejprve řešit nedostatečnou infrastrukturu. Už teď v Bystrci žije okolo 25 tisíc obyvatel.

149 bytů chce nabídnout polyfunkční dům u centra Max.

„Do budoucna nemáme nic proti výstavbě, ale musí navazovat na jiné kroky. Provoz ve špičkách je nyní katastrofální. V Bystrci a blízkém okolí má přitom v příštích letech vzniknout okolo sedmi stovek bytů, což s sebou přinese tisíc aut navíc. A to už bude znát,“ míní bystrcký místostarosta Pavel Kříž (ANO).

Podobná slova zaznívají i od opozice. „Do Bystrce vede jediná příjezdová cesta z centra po Kníničské, jež je místy zaškrcená a ve špičce kolabuje. MHD je na hraně, počet tramvají nelze navýšit. Zastavitelné plochy jsou určené k infrastruktuře, aby tu vznikla pracovní místa a z Bystrce se stala plnohodnotná městská část, a ne jen noclehárna,“ hlásí zastupitel Luboš Raus (nez.).

Podle brněnského radního Petra Kratochvíla (ODS) přinesou zlepšení dopravní situace v Bystrci dominantně dva projekty. Prvním je prodloužení tramvajové trati z konečné Ečerova na několikatisícové sídliště Kamechy s předpokládaným začátkem prací na přelomu roku. „A pak je tu přestavba nepřehledné křižovatky u Uni Hobby na mimoúrovňovou, odstartuje do tří let,“ slibuje radní. Právě tam se denně tvoří dlouhé kolony. Zčásti má pomoct i úprava křížení Obvodové a Přístavní na světelné a také zjednosměrnění Hrázní ulice podél přehrady.

Uvažované místo pro stavbu objektu pod Maxem územní plán vymezuje jako smíšenou plochu pro výrobu a služby, navíc s nízkou výškou. Developer žádá o změnu umožňující mnohem více bytů a trojnásobnou velikost. „Dnes leží velká louka ladem. Stálo by za to využít ji lépe, než aby tam lidé jen chodili venčit psy. Jde o rozvojové místo skoro v centru Bystrce, kde jinde by se mělo stavět? Lepší než někde za městem,“ říká člen představenstva MS-Invest Vladimír Meister.

Kromě běžného příspěvku za každý metr čtvereční podlahové plochy je ochotný věnovat radnici až 30 milionů a podílet se na úpravách blízkých křížení a rozšíření silnice v Páteřní ulici.

Ani tím však místní patrně neobměkčí, stejně jako snahou nevytěžit z parcely maximum. Na blízké sídliště navazuje většinově pětipatrovým objektem, jenž na rohu dosahuje až jedenácti podlaží, dál výška klesá. Developer je zatím ve fázi ideové studie, projekt proto může výrazně upravit.

O Novou Bystroušku usilují už několik let

Překážky se kupí i v dalších oblastech. „Kromě nedostatečné dopravní situace je druhý problém občanská vybavenost. Radnice dělá, co může, ale nelze říct, že máme dostatečnou kapacitu škol, abychom stavěli další byty. To investor nezajistí. Další byty, abychom měli přeplněné třídy dětmi, a další auta na křižovatkách nepotřebujeme. Obchodů je v Bystrci dostatek. Nevidím nic, co by zdejší občané mohli projektem získat. Novou Bystroušku si můžeme postavit z vlastních peněz,“ podotkla na představení záměru opoziční zastupitelka Monika Křížová (za STAN).

O zmíněné volnočasové centrum Nová Bystrouška, jež má za 150 milionů nahradit staré středisko, usilují Bystrčtí marně už několik let na magistrátu. Investor by na něj teď mohl přispět. Ke konci roku se městská část nejspíš dočká aspoň začátku zahájení stavby domova seniorů za zhruba 330 milionů.

Další projekty jsou v rukou soukromníků. Firma B. Letná se po letech příprav chystá letos zbourat ruinu bývalého nákupního centra. Jako náhradu postaví sedmipodlažní budovu s až 110 byty, udělá i veřejné parkoviště. S přeměnou staré pošty zase počítá společnost Define Future. Zašlý objekt zásadně zrekonstruuje, nově nabídne 42 bytů, 36 administrativních a komerčních prostor i 72 stání místo dosavadních šestnácti. „Už dnes je objekt využívaný k dočasnému ubytování pro desítky lidí. Fakticky tak z hlediska počtu bydlících dojde k minimálnímu nárůstu. Spíš předpokládáme oživení lokality právě díky využití dalších prostor,“ uvádí Kateřina Müllerová z Define Future.

Aktuální změny územního plánu se týkají i prodejen Albert ve Vondrákově a Ečerově ulici, mají umožnit doplnit budovy o byty. Nové projekty se chystají také u Kamech a zoo, rezidence se 142 byty vzniká poblíž křižovatky u Uni Hobby.