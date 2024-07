Doba levných bytů je pryč. Prodej v Brně láme rekordy, ceny ještě porostou

Průměrná suma za celé čtvrtletí byla přibližně 129 tisíc, za červen se vyšplhala ještě o zhruba dva tisíce výš.

„Ceny bytů vždy následují poptávku po bydlení a dostupnost hypoték. Nejinak je tomu už po tři čtvrtletí v řadě. Nízká inflace stlačila hypoteční sazby a uvolnění úvěrových podmínek ze strany České národní banky umožňuje, aby od závěru loňského roku dosáhlo na financování více lidí,“ hlásí výkonný ředitel brněnské developerské firmy Trikaya Dalibor Lamka.

Naposledy bankéři základní úrokové sazby, od nichž se odvíjí výše úvěrů, snížili na konci června, a to o půl procentního bodu na 4,75 procenta. Jsou tak nyní nejníže za poslední více než dva roky.

„Hypotéky jsou dostupnější a přispívají k růstu poptávky po bytech. Také se do ekonomiky celkově vrací optimismus, který působí stejným směrem,“ poznamenává expert Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Libor Žídek.

Vysoká inflace posledních let je minulostí, nezaměstnanost se dlouhodobě drží na velice nízké úrovni, konkrétně na jižní Moravě je to 4,1 procenta. Podle realitního makléře ze společnosti Gaute Dušana Přikryla je navíc Brno atraktivní město. „Přitahuje zájemce o bydlení či investice i z větších vzdáleností a dosavadní výstavba oba typy klientů slušně uspokojuje. Dalším důležitým faktorem je stabilita cen ve městě, jde tedy o solidní investici, která má zajištěnou dobrou následnou likviditu a hlavně zajímavé zhodnocení,“ říká Přikryl.

Doba levných bytů je pryč

Nicméně do cen nových brněnských bytů se promítají zdlouhavé povolovací procesy, drahé stavební materiály a náklady za práci i pořízení pozemků. Přestože jsou momentálně na rekordní úrovni, developeři i další odborníci očekávají jejich pozvolný růst.

Člen správní rady Asociace brněnských architektů a stavitelů František Šudřich poukazuje, že nových jednotek v nabídce pomalu ubývá. Na začátku roku nabízeli developeři 1 650 volných bytů, v současnosti necelých 1 400.

„Poptávka přitom silně vzrostla. Vývoj trhu proto pokles cen nenaznačuje,“ míní Šudřich s tím, že k němu ale stejně došlo. „S ohledem na inflaci posledních let reálné částky fakticky klesaly, a to o více než dvacet procent. Se zpomalením inflace a posílením kupní síly obyvatel lze očekávat, že současná úroveň se bude pro lidi stávat dostupnější, aniž by se částky nominálně snižovaly,“ podotýká.

Ekonomická situace se podle Žídka zlepší a úrokové sazby půjdou dolů. Jak každopádně upozorňuje výkonný ředitel Reality.iDNES.cz Petr Makovský, doba takzvaných levných bytů je pryč.

„Kdo chtěl nakoupit, mohl loni či začátkem letoška. Nyní ceny opět stoupají a budou i nadále. Ke zlevnění by mohlo dojít v okamžiku nějaké celosvětové krize, jako byl covid nebo začátek války na Ukrajině. Jinak sumy stoupají se železnou pravidelností a neočekávám, že by to mělo být do budoucna jinak,“ předpovídá.

Pomoc mladým rodinám vázne

Mnozí investoři v Brně vytouženě čekají na přijetí nového územního plánu. Zásadní je mimo jiné proto, že má odblokovat řadu brownfieldů a uvolnit je k přestavbě pro bydlení. Klíčový dokument hodlají politici schválit na konci roku.

Nově navíc platí Brněnské stavební předpisy se značně sníženými nároky na parkovací místa. V platnost vešel i nový stavební zákon, od něhož si stát slibuje výrazné zjednodušení a zkrácení povolovacího procesu.

„I když jsou některé změny potenciálně příznivé, jejich dopad na trh si vyžádá spíš delší dobu. Krátkodobě lze očekávat spíše stabilizaci cen nebo mírný růst než výrazné zlevnění. To zůstává vzhledem k trvající vysoké poptávce a omezené nabídce v horizontu několika let spíše sci-fi než realistickým scénářem,“ podotýká ekonom Petr Pelc z projektu Zainvestuj.to.

Vysoké ceny v novostavbách prohlubují už tak velkou nedostupnost bydlení, zvláště pro mladé rodiny. Shodují se na tom někteří developeři, realitní makléři i ekonomové. Mladí totiž často nemají dostatek peněz na koupi vlastního bytu, a musejí tak setrvávat v nájmu či hledat vlastní bydlení mimo Brno.

„S ohledem na výši cen bytů v Brně i úrokových sazeb nedosáhne v současné době na hypotéku už ani střední třída, zvláště tedy mladé rodiny,“ má jasno náměstkyně brněnské primátorky pro bydlení Karin Podivinská (ANO). Speciálně pro ně město chystá několik projektů družstevního bydlení se stovkami bytů, nicméně příprava se táhne už roky a není uzavřená.

Nejvíc táhnou malé rozměry

Družstevní financování nabízí i developerská firma Impera styl. Tento nástroj umožňuje získat potřebné peníze i těm zájemcům, kteří nemohou bance doložit požadované příjmy pro schválení hypotéky. Trikaya zase ve svém klíčovém projektu Čtvrti pod Hády láká na hypotéku s tříletým garantovaným úrokem 2,79 procenta.

Největší zájem je v novostavbách o malometrážní byty. Zájemce neodrazuje ani průměrná cena atakující bezmála 140 tisíc za metr čtvereční. Garsonky spolu s dvoupokojovými jednotkami na trhu z hlediska prodejů naprosto dominují.

„Data ukazují, že mezi kupujícími je velké množství investorů, kteří byty chtějí na pronájem. Je otázka, zda se velký zájem o nové jednotky přesune i do segmentu rodinného bydlení a s klesajícími hypotečními sazbami vzroste zájem také o třípokojové byty a větší,“ přemítá Šudřich. Rozměrnější jednotky tvořily jen asi patnáct procent všech prodejů.