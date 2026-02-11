Menší obce chtějí stavět dostupné byty, na státní pomoc dosáhnou jen některé

Oldřich Haluza
  7:40
Jihomoravské obce chtějí postavit přes 1 100 dostupných nájemních bytů. Ne všechny však dosáhnou na státní podporu, bez které se neobejdou. V celém Česku je už vyčerpaných pět ze sedmi vyčleněných miliard, nová vláda hodlá hledat peníze nejen ve státním rozpočtu.
V Pohořelicích na Brněnsku chtějí postavit dům se zázemím pro terénní pečovatelskou službu a sedmi finančně dostupnými byty. | foto: Vizualizace: město Pohořelice

Přímo ve středu Čejče na Hodonínsku stojí historický dům někdejšího velkopodnikatele Huberta Kleina z 19. století. V sousedství je obecní úřad, pošta, lékárna i třeba restaurace. Obec chátrající objekt odkoupila zhruba před sedmi lety s cílem jej zachránit a dát mu nové využití.

Brzy se dočká kompletní rekonstrukce, při níž uvnitř vznikne osm dostupných nájemních bytů. Jde o jeden z více než tří desítek podobných nachystaných projektů v Jihomoravském kraji.

Oprava čejčského domu vyjde na zhruba 55 milionů korun, přičemž 15,5 milionu pokryje dotace a přes 24 milionů zvýhodněný úvěr od státu s jednoprocentním úrokem. Čejči se jako jedné z prvních jihomoravských obcí podařilo uspět v programu dostupného nájemního bydlení Státního fondu podpory investic (SFPI).

Dostupné bydlení chybí, města se tak do stavění bytů vrhají sama

Nájemné v takových bytech je zpravidla zhruba o pětinu levnější než komerční, bydlení je určené pro vybrané skupiny obyvatel, případně profesí. „U nás nemáme obecní byty. Dostupnější nájemní bydlení chceme nabídnout seniorům nebo mladým rodinám. Preferovaní jsou i lékaři nebo třeba zdravotní sestry. Chybí nám tady dlouhodobě například dětský lékař,“ říká starosta Čejče Pavel Koutný (za KDU-ČSL).

Kompletní rekonstrukce někdejší vily se aktuálně rozjíždí, hotovo bude do konce příštího roku. Byty budou v prvním patře a podkroví. Vznikne šest menších jednotek a tři velké třípokojové mezonety. V přízemí se počítá s komunitním centrem, muzeem, infocentrem a obchůdkem s výrobky od místních. Sklepy poslouží pro prezentaci vín zdejších vinařů.

Bez dotací by to nešlo

Na jaře odstartuje také výstavba dvou novostaveb s jedenácti dostupnými nájemními byty ve Skalici nad Svitavou na Blanensku, kde nahradí zchátralou usedlost na návsi. I tento projekt si vyžádá přes 50 milionů a obec na něj čerpá jak dotaci, tak úvěr. Tímto způsobem mohou úspěšní žadatelé z programu SFPI pokrýt až 90 procent nákladů.

V Pohořelicích na Brněnsku chtějí postavit dům se zázemím pro terénní pečovatelskou službu a sedmi finančně dostupnými byty.
V Pohořelicích na Brněnsku chtějí postavit dům se zázemím pro terénní pečovatelskou službu a sedmi finančně dostupnými byty.
V Čejči na Hodonínsku chtějí přestavět chátrající vilu Huberta Kleina z 19. století na dům s osmi dostupnými nájemními byty.
V Čejči na Hodonínsku chtějí přestavět chátrající vilu Huberta Kleina z 19. století na dům s osmi dostupnými nájemními byty.
„Bez dotace bychom stavbu nezvládli zaplatit ze svého,“ poznamenává starostka obce Gabriela Šmerdová (nez.). Stavební práce zaberou ideálně rok a půl. I ve Skalici nad Svitavou cílí s novým bydlením na mladé rodiny a seniory, šanci mají i samoživitelky.

Na ještě větší porci peněz přidělených ze SFPI se těší v Pohořelicích na Brněnsku. S pomocí dotace 45 milionů a zvýhodněného úvěru 71 milionů postaví dům se 44 byty, u něhož si vedení města původně pohrávalo s myšlenkou spolkového bydlení. O výběru stavební firmy má být jasno v nejbližších týdnech, poté může začít stavba.

Rosice, nebo Brno? Skoro jedno. Ceny bytů v menších městech dohánějí metropoli

Přestože Pohořelice patří mezi první jihomoravská města, která v programu SFPI uspěla, zůstávají v napětí. Čekají totiž, zda se jim podaří získat peníze i na svůj druhý projekt dostupného nájemního bydlení.

V plánovaném domě se zázemím pro terénní pečovatelskou službu má vzniknout sedm bytů. Náklady se odhadují na 42 milionů. „Máme informace, že jsme někde na hraně,“ podotýká místostarosta Pohořelic Patrik Pařil (ANO). Město chce získat 31 milionů, bez státní podpory se do záměru nepustí, protože vlastní zdroje už použilo na jiné projekty.

Podobně jako Pohořelice čekají na vyřízení žádosti například Velké Bílovice na Břeclavsku. Tam mají v plánu novostavbu se čtrnácti byty za asi 75 milionů. I pro ně je pomoc státu zásadní.

Příjem žádostí je pozastaven

Možnosti SFPI jsou přitom omezené, minulá vláda na dostupné nájemní bydlení vyčlenila sedm miliard. Jen z jižní Moravy se však o podporu uchází 36 podaných žádostí za 2,7 miliardy. Projekty obsahují dohromady 1 134 bytů. V celorepublikovém měřítku obce podaly projekty za více než 20 miliard.

„V Jihomoravském kraji bylo dosud uzavřeno deset smluv v celkovém objemu 245 milionů,“ informuje ředitelka komunikace SFPI Karolína Smetanová s tím, že žádosti obcí dál vyhodnocují podle pořadí doručení. Většina obcí uzavřela dvě smlouvy – na dotaci i úvěr. To je případ i Dolních Věstonic, kde nabídnou čtyři dostupné byty.

Jižní Morava se chlubí vysokou kvalitou života, žebříček však budí i pochyby

Pryč už je téměř pět ze sedmi vyčleněných miliard. Kvůli velkému množství přihlášek je aktuálně příjem žádostí do programu SFPI pozastaven. Další zájemci tak musejí čekat, mezi nimi třeba i Moravský Písek na Hodonínsku s plánem na dvanáct dostupných bytů. Uvolnit stavidla další státní podpoře musí nová vláda.

„Obce do přípravy projektů často investovaly nemalé peníze. Nové vedení resortu hledá cesty, jak při převzatém stavu státní kasy tyto projekty uskutečnit a zároveň zajistit, aby bydlení v nich bylo skutečně dostupné. Zájem obcí byl vysoký, ale nepřekvapivý. Ukazuje rozsah bytového deficitu,“ prohlašuje náměstek ministryně pro místní rozvoj Filip Endal (za Motoristy sobě).

Nová vláda hodlá hledat peníze nejen ve státním rozpočtu. „Kromě něj usilujeme o maximální zapojení evropských zdrojů pro tuto oblast, a to mimo jiné v rámci vyjednávání o podobě nového programového období Evropské unie. Samostatnou kapitolou je naše ambice systémového zapojení samospráv, které opakovaně avizují zájem na výstavbě těchto projektů participovat,“ nastiňuje Michal Žurovec, šéf tiskového oddělení ministerstva financí vedeného Alenou Schillerovou.

