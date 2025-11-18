Tvrdí to společnost Salutem Group, která se pohybuje v byznysu s realitami. „V současnosti máme na jižní Moravě rozjednané tři projekty, které by mohly během pár let přinést nižší stovky nových bytů,“ oznamuje spoluzakladatel zmíněné společnosti Jaroslav Ton. Do pěti let chce firma v regionu rozšířit nabídku o dalších tisíc dlouhodobě nevyužitých obydlí.
Aktuálně Salutem Group dokončuje rekonstrukci dvou stovek bytů v Hodoníně, z nichž část před opravou nebyla obsazena. Její byznysová strategie tak na rozdíl od jiných není zaměřena na novostavby, podle Tona je totiž oprava jednodušší a není kolem ní tolik papírování.
„Například v Ústí nad Labem jsme opravovali jednu z nejhorších ubytoven. Proměna v nájemní bytový dům nám zabrala rok – půl roku trvala příprava, půl roku stavba,“ přibližuje Ton s tím, že byty jeho firma primárně pronajímá.
Průzkum agentury STEM/MARK, který si společnost nechala zpracovat, přinesl mimo jiné zjištění, že podle 31 procent Jihomoravanů brání menším městům v kraji, kde je bydlení cenově dostupnější než v Brně, v rozvoji nevyužitý potenciál starších budov. Většina z nich by uvítala, kdyby se primárně opravovaly staré chátrající domy, případně proměnily bývalé tovární prostory na nové rezidenční čtvrti, než aby na periferii vznikaly na zelené louce novostavby.
„Tento výsledek přesně odpovídá tomu, co vidíme v terénu. V centrech menších měst je viditelný objem nevyužitých kapacit, a to nejen byty, ale i patra nad provozovnami, bývalé administrativy a menší brownfieldy. Potenciál je hmatatelný a občané logicky očekávají, že města s investory tento ‚spící‘ fond probudí,“ podotýká výkonný ředitel portálu Reality.iDNES.cz Petr Makovský.
Brzdou jsou majetkové vztahy
Člen Asociace brněnských architektů a stavitelů Tomáš Beneš souhlasí, že oprava starších nemovitostí je jistou cestou, jak přinést na trh dostupné bydlení. „Pro nás jako investory jsou ale zajímavé celky, tedy celé bytové domy, kde však často narážíme na komplikované majetkoprávní vztahy,“ vysvětluje, proč se developeři včetně jeho firmy Avrioinvest nehrnou do oprav chátrajících činžovních a pavlačových domů.
Kupovat a rekonstruovat jeden byt po druhém se jim zkrátka nevyplatí. „My jsme třeba koupili bytový dům v Brně v Údolní ulici, opravili jej a prodali. Ale takových, kde se s majitelem nebo majiteli jednoduše domluvíte, příliš není,“ zmiňuje Beneš.
O nedostatku podobně zajímavých nemovitostí mluví rovněž majitel realitní kanceláře Bohdan Horňák, který se věnuje právě i opravám vybydlených starších domů na Brněnsku. „Hledáme takové, kde nemusíme žádat o stavební povolení jako v případě novostaveb. Je to zkrácení cesty k bydlení,“ nahlíží na situaci podobně jako Ton. Tímto způsobem dokáže dostat na trh několik neobsazených bytů za rok.
Co říkají statistiky?
Salutem Group si u agentury STEM/MARK rovněž nechala zjistit, jaká menší města v regionu jsou pro obyvatele atraktivní a kde tak má šanci opravené byty dobře udat. Tonův tým tak ví, že lidé mají zájem o bydlení například v Mikulově, Slavkově u Brna, Boskovicích, Kyjově, Hodoníně či Znojmě.
„Realistické je v horizontu dvou až čtyř let oživit desítky až nízké stovky bytů v jednom takovém menším městě, což hmatatelně uleví trhu s nájmy i prodeji,“ sděluje Makovský z Reality.iDNES.cz.
Aktivní musejí být podle něj nejen developeři, ale i tamní komunální politici, aby chátrající „barabizny“ z jejich měst zmizely. Radnice může například nabídnout modelové smlouvy na odkup, dlouhodobý nájem s obnovou, popřípadě snižovat různou administrativu nebo daně z nemovitostí.
„Každý zrekonstruovaný dům znamená nejen nové bydlení pro několik rodin, ale i oživení centra města, podporu místního obchodu a potenciálně zastavení úbytku obyvatel,“ vyjmenovává ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda další pozitiva oprav starých prázdných domů.
Všichni oslovení se nicméně shodují, že tyto opravy a přestavby sice mohou s bytovou krizí v Česku pomoct, ale nejsou spásou, která ji vyřeší. Potřeba je rovněž nová výstavba.
27. března 2023