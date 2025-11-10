Rosice, nebo Brno? Skoro jedno. Ceny bytů v menších městech dohánějí metropoli

Oldřich Haluza
  5:36
Meziroční skok rovnou o dvacet procent zaznamenal jihomoravský byznys s realitami. Táhnou jej hlavně města v okolí Brna, odkud mnozí míří do krajského města za prací a službami. Růst cen právě v těchto lokalitách v poslední době výrazně zrychlil a dotahuje se na regionální metropoli.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Lánský, MAFRA

Podle detailní analýzy portálu Reality.iDNES.cz za září cena prodaného bytu v Tišnově extrémně narostla na 128 tisíc korun za metr čtvereční. Židlochovice hlásily 120 tisíc, znatelně hluboko do peněženky si museli sáhnout i kupující v Kuřimi a Rosicích. Růst cen v těchto a dalších podobných městech využívajících zázemí Brna je aktuálně nejdynamičtější.

Je nutné si přitom zároveň uvědomit, že tamní nabídka je výrazně užší než v jihomoravské metropoli, což může někdy vést ke kolísání cen. V Brně dosáhla částka za metr čtvereční 123 tisíc korun.

Luxusní bydlení jako v hotelu. Pekárenskou minulost oživil nový komplex

Meziročně průměrná cena bytů poskočila za celý Jihomoravský kraj o pětinu na 108 tisíc. Říjen pak ukázal díky silné kombinaci metropole a příměstských lokalit další růst. V nabídce, v níž jich bylo 2 842, se byty příliš „neohřály“. V inzerci vydržely v září průměrně 75 dnů, o měsíc později se doba nabídky zhruba o dva týdny snížila.

Reality iDNES.cz

Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

„Jihomoravský kraj letos potvrzuje dvojí motor – Brno a jeho zázemí. Byty i domy se prodávají rychleji a dráž, pokud jsou dobře připravené,“ hlásí výkonný ředitel Reality.iDNES.cz Petr Makovský.

Obdobný meziroční nárůst jako u bytů je v současnosti viditelný také u domů. Rovněž v této kategorii se totiž ceny ve velkých sídlech na Brněnsku blíží nabízeným možnostem v Brně. Typicky jde o Kuřim, Šlapanice, Pohořelice, Rosice.

Ačkoliv tyto lokality podle odborníků z Reality.iDNES.cz cenově dohánějí Brno, stále nabízejí lepší „vstup“ než krajské město. Pro mnohé tak slouží jako smysluplné alternativy s často lepším poměrem cena versus výkon.

„Vzhledem k tomu, že prodávám i na Brněnsku, všímám si trendu u generace 35+ prodat byt v Brně a koupit dům v dostupnosti půl hodiny cesty s ideálním přístupem k dálnici na Bratislavu či Mikulov,“ přidává Soňa Kloser Mančíková ze stejnojmenné realitní kanceláře další oblíbenou volbu místa bydlení nakupujících klientů.

Trh je nebývale živý, míní realitní makléři

Z celokrajského pohledu prodávající v září inzerovali domy 99 dnů, cena nemovitostí vylétla na 54 tisíc za metr čtvereční. Odborníci na realitní trh považují současnost za dobré okno pro „zbavení se“ domů. „U prodejů vidíme návrat k investiční jistotě. Trh nepřehání, spíš odměňuje kvalitu a polohu – proto dvouciferný nárůst, ale bez extrémních prostojů,“ míní Ondřej Hon, majitel společnosti CeMap, jež vytváří cenové mapy.

Brno zažívá boom bydlení po „asijsku“, jednopokojové byty jsou stále menší

Podle expertů data jasně ukazují, že se jihomoravský realitní trh po dvou letech „normalizace“ přehoupl do fáze rychlého, ale selektivního růstu. Kvalitní nabídka se prodá rychle a za vyšší cenu, zatímco starší či hůře připravené nemovitosti si vyjedou „svou“ cenu, ale bez dlouhých prostojů. Trh označují za plynulý.

„Aktuální situace projevuje známky nebývalé živosti. Nejen pro nás, co na něm působíme, je tato skutečnost s přihlédnutím k úrovni cen, která je nyní faktem, vcelku překvapivá. Chuť koupěchtivých se ani při těchto relacích příliš nesnižuje, nabídky se umísťují zájemcům dokonce v kratší době než před časem, kdy byly ceny výrazně nižší,“ popisuje majitel vyškovské Multicont reality Karel Rozsypal.

Podle experta bude trend pokračovat

Ekonom z brněnské Masarykovy univerzity Libor Žídek navíc předpokládá, že tlak na realitní trh potrvá i nadále s tím, jak se bude lidem více dařit a porostou jim příjmy. „Vzhledem k tomu, že se v České republice zvyšuje hospodářský růst, který je teď jeden z nejvyšších v Evropské unii, se nedá očekávat, že by se poptávka po bytech a domech snižovala,“ podotýká. Za další faktor označuje třeba fakt, že se dostatečně rychle nestaví, nabídka nemovitostí se tak příliš nezvyšuje.

Nový tah developerů. Kvůli drahým novostavbám se víc staví byty k pronájmu

„Často se mě lidé ptají, kam až ty ceny vůbec mohou ještě růst. Myslím si, že dokud se bude kupovat a prodávat, prostor pro růst se vždy najde. Stále platí pravidlo nabídky a poptávky v souvislosti s cenou,“ prohlašuje Mančíková.

Podle Rozsypala realitní segment do určité míry a zároveň kvůli množství vlivů ztratil logiku. „Hlavní ekonomickou zásadou přece je, že zvýšení úrovně cen má utlumit a regulovat poptávku, ovšem v realitách k této ekonomické zákonitosti vůbec nedochází. I pro nás je překvapení, když klienti reagují na nabídky v cenách, jež se vymykají navyklé úrovni, a následně dochází k prodeji,“ poukazuje realitní makléř na zvláštnost aktuálního stavu při obchodování s nemovitostmi.

Novostavby v Brně dál letí nahoru

Už nad hranici 140 tisíc za metr čtvereční podlahové plochy vyšplhala průměrná cena nových bytů v Brně. Na rekord se dostala poté, co od začátku letoška vzrostla bezmála o deset procent. Zájem kupujících přetrvává i přes neustálé zdražování, což potvrzuje fakt, že se ve třetím čtvrtletí prodalo 306 nových bytů. Desetiletý průměr se přitom pohybuje okolo 230 jednotek za kvartál.

„Brněnský trh se dnes chová vcelku jednoduše – co se připraví a uvede do prodeje, se brzy prodá. Zájem kupujících drží i přes dražší peníze a vyšší ceny,“ shrnul Dalibor Lamka, výkonný ředitel firmy Trikaya, která provádí pravidelnou analýzu realitního trhu v Brně. Nejvíce bytů našlo nové majitele ve čtvrtích Starý Lískovec a Husovice, a to díky projektům Vista Lískovec a Urban Park. Nejžádanější zůstávají menší byty, hlavně 1+kk.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Napětí kvůli uzavírce se stupňuje. Kameny nahradil květináč, padla předžalobní výzva

V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Autobusy jezdí i po úzké cestě v poli....

Se zahájením uzavírky Fryčajovy ulice, která spojuje sever Brna s Bílovicemi nad Svitavou, vyvstaly nečekané problémy. Už minulý týden při zkušebních jízdách ztěžovaly průjezd zatáčkou na objízdné...

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Na jihu Brna začaly práce na přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2. Doprava v...

Dvě velké stavební akce výrazně zasahují do života řidičů na opačných koncích Brna. První investicí je extrémně náročná přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu města. Druhou je oprava starého...

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...

Mají nás jako rukojmí, láteří lidé z Obřan kvůli objížďce. Brno už čelí žalobě

Lidé ze spodní části brněnských Obřan si v souvislosti s náhradní objízdnou...

Auta projíždějící po chodnících, nebezpečné předjíždění cyklistů, nemožnost zaparkovat před vlastními domy. Tak vypadá situace v části brněnských Obřan, kudy vede objížďka rozkopané Fryčajovy ulice,...

Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky

Christopher Judge na Comic-Conu Brno & Junior 2025 (1. listopadu 2025)

Do netypické role pasovala Christophera Judge, jednu z hlavních hvězd Comic-Conu Brno & Junior, těhotná fanynka, která přišla v sobotu na hercovu besedu. Představitele Teal’ca z americko-kanadského...

Rosice, nebo Brno? Skoro jedno. Ceny bytů v menších městech dohánějí metropoli

Ilustrační snímek

Meziroční skok rovnou o dvacet procent zaznamenal jihomoravský byznys s realitami. Táhnou jej hlavně města v okolí Brna, odkud mnozí míří do krajského města za prací a službami. Růst cen právě v...

10. listopadu 2025  5:36

Ostravské basketbalistky nezačaly dobře, ale KP Brno přeskákaly. Dařilo se cizinkám

Marina Ewodová z SBŠ Ostrava se tlačí kolem Kateřiny Galíčkové z KP Brno.

Basketbalistky SBŠ Ostrava v posledním utkání před reprezentační pauzou porazily v 8. ligovém kole KP Brno 74:71. Svěřenkyně trenérky Ivety Raškové si připsaly sedmou výhru v sezoně a vedou tabulku o...

9. listopadu 2025  19:51

Králové vánočních trhů. Půlku nápojových stánků v Brně drží „velká čtyřka“, ladí i ceny

Premium
Turbomošt je oblíbeným nápojem brněnských vánočních trhů už od roku 2009, kdy s...

Sice je teprve začátek listopadu, v kulatém baru na Moravském náměstí v Brně u Jošta si už však lidé mohou koupit s Vánocemi spojené punče a svařáky. Zákazníky nepřekvapí ani to, kdo si tam okénko...

9. listopadu 2025

VIDEO: Nelízl a do práce nedojel. Dvěma zákazům řízení se motorkář ještě divil

Motocyklista se zákazem mířil do práce, nakonec skončil na služebně

Hned dva zákazy řízení měl z dřívějška na svém kontě motocyklista, kterého zastavili policisté v brněnských Židenicích. Zakázali mu další jízdu, stroj nechali odtáhnout a místo do práce, kam údajně...

9. listopadu 2025  13:31

Platy pro kuchařky a školníky nás zatíží a omezí rozvoj, obávají se obce

Soutěž v Makro Akademii o nejlepší školní oběd (24.8.2017).

Platy kuchařek, školníků, uklízeček i zajišťování učebnic a dalších školních pomůcek se přesouvají z centrální kasy na samosprávu. Jihomoravská města a obce poukazují na to, že kompenzace není...

8. listopadu 2025  11:10

U zfetovaného motorkáře policisté objevili podomácku vyrobenou střílející tužku

Podomácku vyrobená „zákeřná“ zbraň.

Nečekaně se vyvinula rutinní silniční kontrola motocyklisty v Dubňanech na Hodonínsku. Šofér nejenže v minulosti přišel o řidičák, cestoval na nepojištěném stroji a přiznal užití pervitinu i pití...

8. listopadu 2025  10:30

Zloděj strhl ženě náušnici. Strážníkům se vymlouval, že šperk upadl na zem

Zloděj strhl ženě náušnici u ucha, strážníkům se vymlouval, že šperk upadl na...

Bleskovou rychlostí dopadli v Brně strážníci muže, který se zaměřil na starší ženu a při nástupu do tramvaje jí přímo z ucha strhl náušnici. Strážníkům se v sousední ulici od místa činu vymlouval, že...

7. listopadu 2025  16:13

Mají nás jako rukojmí, láteří lidé z Obřan kvůli objížďce. Brno už čelí žalobě

Lidé ze spodní části brněnských Obřan si v souvislosti s náhradní objízdnou...

Auta projíždějící po chodnících, nebezpečné předjíždění cyklistů, nemožnost zaparkovat před vlastními domy. Tak vypadá situace v části brněnských Obřan, kudy vede objížďka rozkopané Fryčajovy ulice,...

7. listopadu 2025  15:49

Na farmě ti to šlo, tak to zvládneš i doma, pošťuchují rodiče vítězku reality show

Premium
Veve (26) – modelka a influencerka z Brna: Na Farmu přichází s jasným cílem –...

Na Instagramu ji dnes sleduje téměř 92 tisíc fanoušků. Za taková čísla brněnská modelka a influencerka Veronika Přikrylová vděčí hlavně účasti ve dvou reality show. Drobná blondýnka s přezdívkou...

7. listopadu 2025

První týden zákazu jednokolek v centru Brna: hříšníci využívají boční uličky

Jednokolky se v Brně se objevují v centru Brna i v týdnu po vydání zákazu. (5....

Jednokolky nebo segwaye už lidé v historickém centru Brna nevyužijí. Od pondělí platí po řadě odkladů ve středu města zákaz jízdy na těchto a podobných přepravních prostředcích. Důvodem tohoto...

7. listopadu 2025  13:23

Duševně nemocný muž se zabarikádoval v domě, policisté museli prokopnout dveře

Muž se zabarikádoval v domě, policisté se k němu museli prodrat přes hromady...

Duševně nemocný muž se minulý víkend zabarikádoval v domě na Hodonínsku a odmítal s kýmkoliv mluvit. Znepokojení příbuzní tak přivolali na pomoc policisty a záchrannou službu.

7. listopadu 2025  9:56

Experti: Jižní Morava potřebuje změny ve zdravotnictví. Stárnou pacienti i doktoři

Vznikající Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku výrazně posílí možnosti...

Přes 25 tisíc lidí starších 85 let žilo na konci loňského roku na jihu Moravy. Do budoucna toto číslo výrazně poroste. Podle propočtů expertů má být v roce 2040 takových penzistů přes 54 tisíc a o...

7. listopadu 2025  5:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.