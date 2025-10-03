Načepují pivo i zahrají basketbal. Veletrh ukáže, co všechno zvládnou roboti

Marek Osouch
  15:22
Na brněnském výstavišti příští týden startuje jedna z největších každoročních akcí, kterou je Mezinárodní strojírenský veletrh. Jeho návštěvníci si letos mohou zahrát basketbal s robotem nebo si od něj nechat načepovat pivo.
Robot basketbalista. Unikátní sportující stroj uvidí návštěvníci v pavilonu P.

Robot basketbalista. Unikátní sportující stroj uvidí návštěvníci v pavilonu P. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Robotům a automatizaci průmyslové výroby se veletrh věnuje poslední roky opakovaně, tentokrát se však organizátorům podařilo v pavilonu P vytvořit speciální expozici s názvem Roboty 2025.

Na společném stánku se tak návštěvníci veletrhu setkají s technologickými lídry v robotizaci, ať už jde o řešení ze strany firmy ABB, FANUC, Gimatic nebo Skylimit Industry a dalších.

Cesta z krize pro strojaře? Zaměření na zbrojaře i spolupráce s vývojáři

„Chceme ukázat robotiku v kontextu. Nejen jako technologii, ale i jako nástroj, který mění český průmysl,“ sdělil za tuto unikátní expozici Lukáš Smelík.

Na jednom místě se spojují silné značky, živé rozhovory, které se tady budou natáčet, a také komentované prohlídky. Speciální dvouhodinová trasa zavede návštěvníky napříč expozicemi robotů, aby se dozvěděli, jak už se dnes v českém průmyslu využívají.

Různé autonomní pomocníky uvidí lidé ovšem i v jiných halách výstaviště. Například v pavilonu F. „Bude se tady pohybovat robotický pes, který se dá využívat v záchranných misích,“ poznamenal ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu Michalis Busios.

Přijede i vítěz tendru na dostavbu Dukovan

Čtyřdenní akce je především platformou pro podnikatele k získávání nových obchodních kontraktů, aby se jejich firmy mohly rozvíjet, udržet stávající zaměstnance, popřípadě i jejich počty rozšiřovat. Do Brna přijedou zástupci řady firem z celého světa. Tradičně bude hojná účast z Německa, dorazí ale i technologická velmoc Japonsko nebo delegace z americké státu Georgia.

Českým podnikatelům představí možnosti podnikání za oceánem nebo jaké nástrahy na ně při vstupu na americký trh čekají. Velkou příležitostí a výzvou, která se v blízkých letech pro firmy nabízí, je rozšiřování Jaderné elektrárny Dukovany na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje.

Vůbec poprvé dorazí do Brna na veletrh představitelé korejské společnosti KHNP, která vyhrála tendr na stavbu dvou dukovanských bloků.

Jaderná elektrárna Dukovany je o krok blíže k plánované dostavbě nových bloků.

„Pokud by si české strojírenství nenašlo svoji příležitost u této historicky největší zakázky, byla by to velká chyba,“ prohlásil generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata. Věří, že právě na výstavišti se čeští podnikatelé dozvědí, co vše včetně bezpečnostních prověrek musejí splnit, aby se do obřího projektu mohli zapojit. „Nebude to však příležitost jen pro strojírenství, ale i stavebnictví a další technologické firmy,“ doplnil.

Strojaři každopádně nezažívají lehké roky. Už loni šéf Svazu strojírenské technologie Ivo Červenka hovořil o tom, jak se firmám po agresivním vpádu Ruska na Ukrajinu nedaří nahradit východní trhy. A letošní rok podle něj pokračoval v propadu.

„Export obráběcích strojů poklesl v prvním pololetí o třicet procent oproti stejnému období minulého roku,“ podotkl. V tomto případě už to nedává do souvislosti s protiruskými sankcemi, ale s problémy německé ekonomiky a tamními automobilkami, jimž se nedaří.

Siemens v Brně představí řešení pro vyšší konkurenceschopnost

Letos se zástupci těchto firem přímo na veletrhu dozvědí něco o tom, jak se zaměřit na sektor, jenž stál v Česku mimo jejich pozornost. Tím jsou zbrojaři, tedy obranný průmysl. Na středu 8. října je plánovaná celodenní konference DEFENCEO, která poskytne návod pro strojírenské podniky, jak se stát dodavatelem zbrojařských firem.

„Bude tam 25 ředitelů českých společností, které přešly od civilní výroby do té dvojího, tedy i vojenského užití. Ti poskytnou návod ohledně toho, jak překonat všechny bariéry v podobě licencí a prověrek,“ přiblížil tuto debatu Jan Homola, který se pravidelně podílí na doprovodném programu strojírenského veletrhu.

Tématem budou i energie

V neposlední řadě pak firmy řeší i téma energií, jejich cen a dopadů na jejich byznys. Právě toto téma bude předmětem další konference, která se rovněž koná ve středu. Diskutovat do Brna dorazí přímo generální ředitel polostátního energetického gigantu ČEZ Daniel Beneš a pak zástupci dalších nejvýznamnějších hráčů na energetickém trhu v Česku. Mezi nimi zástupci společnosti Sev.en miliardáře Pavla Tykače, holding EPH dalšího miliardáře Daniela Křetínského, chybět nebudou ani představitelé společností Innogy, E.ON nebo Veolia.

Generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata

Tématem bude jednak zajištění konkurenceschopných a bezpečných dodávek, což průmyslové podniky nejčastěji řeší, tak i proměna energetického mixu v Česku. Co to bude znamenat nejen pro firmy, ale i pro domácnosti. Debata pak bude pokračovat i další den, kdy se zaměří na budoucnost plynárenství a vůbec využití zemního plynu, malé modulární reaktory, o kterých se diskutuje, a také obnovitelné zdroje.

„Svaz energetiky, který toto fórum vůbec poprvé pořádá, je dalším klíčovým hráčem, který bude svými rozhodnutími podporovat rozvoj strojírenského odvětví,“ dodal ředitel výstaviště Kubata.

