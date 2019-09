V Mikulově vyroste hotel pro milovníky vína, luxusní i ekologický zároveň

Být to tři roky zpátky, vozily by se touto dobou k budově na úpatí Svatého kopečku v Mikulově hrozny. Než se přestěhovalo do nových prostor, fungovalo tady – v někdejším domě U Konšelů – Vinařství Volařík. Teď má na stejném místě vyrůst designový hotel.