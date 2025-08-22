První burčák tohoto roku si Pavel Matouš z rodinného vinařství v Olbramovicích na Znojemsku chválí. „Má krásné aroma tropického ovoce, voní po citrusech. Loni jsme ho měli takový kvasný, zejména ty první neměly ty správné tóny. Letos mi moc chutná. Podle mého názoru tomu napomohly chladné dny i noci minulý měsíc,“ přemítá.
Jeho vinařství zatím nabízí ranou odrůdu Solaris, litr si lidé pořídí za 70 korun. „Až začneme později vyrábět burčák z dalších odrůd, pravděpodobně bude o deset korun levnější, jak na to byli naši zákazníci zvyklí po mnoho let,“ sděluje.
Zpoždění proti loňsku je asi 22 až 25 dní. Negativně to ale nevnímám. Spíše se to vrací do normálu tak, jak jsme byli zvyklí dříve.