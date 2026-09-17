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Burčáková sezona na jižní Moravě vrcholí. V Hustopečích chystají i ohňovou show

  12:59
Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v...

Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v Uherském Hradišti výsledky své práce v podobě burčáku. (září 2025) | foto: Jiří Balát

Sběr prvních hroznů pro burčák začal ve Valticích a Dolních Dunajovicích...
Sběr prvních hroznů pro burčák začal ve Valticích a Dolních Dunajovicích...
Sběr prvních hroznů pro burčák začal ve Valticích a Dolních Dunajovicích...
Sběr prvních hroznů pro burčák začal ve Valticích a Dolních Dunajovicích...
30 fotografií
Burčáková sezona je v plném proudu a jižní Morava během následujících dnů nabídne hned několik akcí, při kterých mohou návštěvníci ochutnat čerstvý burčák i vína od místních vinařů. V Hustopečích se konají tradiční Burčákové slavnosti, Znojmo láká na Tour de burčák a na konci září se milovníci vinařských produktů mohou vydat také do sklepních uliček Moravské Nové Vsi.

S hektolitry částečně zkvašené šťávy z vinné révy přichází také řada společenských akcí, které spojují ochutnávky s hudbou, gastronomií nebo výlety mezi vinicemi. Jednou z největších jsou tradiční Burčákové slavnosti v Hustopečích, které nabídnou návštěvníkům program v centru města.

Hustopečské Burčákové slavnosti začnou ve čtvrtek 17. září a potrvají do soboty 19. září. Hlavním dějištěm bude Dukelské náměstí, kde se během tří dnů vystřídají koncerty, historický program, jarmark i ochutnávky. V pátek se slavnostně otevřou mázhauzy a večer proběhne koncert Čechomoru a ohnivá show.

Necháte se opít falešným burčákem?

Sobotní program začne už dopoledne jarmarkem a pokračovat bude historickým průvodem nebo rytířskými kláními. Hudební doprovod pak nabídne například Banjo Band Ivana Mládka nebo skupinu Mig 21. Po celé slavnosti budou mít návštěvníci možnost ochutnávat burčák a vína od vinařů a využít také nabídku občerstvení.

Šlapání hroznů ve Znojmě

Burčák lze spojit také s výletem do okolí Znojma. V sobotu 19. září se uskuteční Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska. Účastníci vyrazí od Louckého kláštera a mohou si vybrat mezi cyklistickými a pěšími trasami. Na jednotlivých zastávkách na ně čekají vinaři, ochutnávky místních vín a burčáku i možnost poznat vinařské obce a krajinu v okolí Znojma.

Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v Uherském Hradišti výsledky své práce v podobě burčáku. (září 2025)
Sběr prvních hroznů pro burčák začal ve Valticích a Dolních Dunajovicích sklizní odrůdy Augustovskij. (4. srpna 2026)
Sběr prvních hroznů pro burčák začal ve Valticích a Dolních Dunajovicích sklizní odrůdy Augustovskij. (4. srpna 2026)
Sběr prvních hroznů pro burčák začal ve Valticích a Dolních Dunajovicích sklizní odrůdy Augustovskij. (4. srpna 2026)
30 fotografií

Znojemsko nabídne milovníkům burčáku program ještě o týden později. V sobotu 26. září se v areálu Louckého kláštera uskuteční Znovínský burčák fest. V průběhu celého odpoledne bude možné ochutnávat několik druhů burčáku, posedět na nádvoří nebo ve štukových sálech a využít nabídku občerstvení. Vstup do areálu je zdarma.

O hudební doprovod na nádvoří se postará Ryan music, ve štukových sálech pak zahraje cimbálová muzika Jožky Šmukaře. Program doplní také tradiční soutěž ve šlapání hroznů bosýma dívčíma nohama.

Tisíce litrů burčáku a vína jsou na víkend připravené ve Znojmě i v Mikulově. Slavnosti vinobraní propojí hudbu, historii i delikatesy.

Alternativou je ve stejný den Václavský burčákový pochod v Moravské Nové Vsi. Začátek je naplánovaný na 10 hodin a účastníci se vydají do místních sklepních uliček, kde mohou ochutnávat burčák a vína od vinařů. Akce nabídne možnost spojit degustaci s procházkou a poznáváním tradičního vinařského prostředí obce.

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