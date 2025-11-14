V Brně vzkřísí slavnou budovu u nádraží. Proměnit se má i okolí plné bezdomovců

Marek Osouch
  5:52
Přízemí bývalé nádražní pošty v Brně obsadí obchody, v dalších patrech vzniknou kanceláře banky a také úřady. Z dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici a jenž popisuje proměnu tohoto prvorepublikového funkcionalistického klenotu od architekta Bohuslava Fuchse, už vyplývají první konkrétnější obrysy, jak ceněná budova ožije.

Po přestěhování České pošty do nákupního centra Letmo před dvěma a půl lety se stalo z objektu místo duchů. Zmizely veškeré cedule, průčelí v posledních měsících obsadili bezdomovci, takže i kolemjdoucí lokalitu často obcházejí obloukem.

Mimo větší pozornost však brněnský architekt Petr Hrůša už dva roky pracuje na plánech rekonstrukce tohoto památkově chráněného objektu. Najala si ho společnost Recollect, spadající pod Trinity Bank českého miliardáře Radomíra Lapčíka, která budovu od České pošty v roce 2021 za 117 milionů korun koupila.

V prostoru před bývalou nádražní poštou počmáranou vandaly dnes kolemjdoucí míjí nocující lidi bez domova. (listopad 2025)
Budova bývalé pošty u hlavního nádraží v Brně je už dva a půl roku opuštěná. Brzy ji čeká citlivá obnova. (listopad 2025)
Chátrající budovu navrženou architektem Bohuslavem Fuchsem koupila v roce 2021 společnost Recollect spadající pod Trinity Bank českého miliardáře Radomíra Lapčíka. České poště za ni zaplatila 117 milionů korun. (listopad 2025)
Chátrající budovu navrženou architektem Bohuslavem Fuchsem koupila v roce 2021 společnost Recollect spadající pod Trinity Bank českého miliardáře Radomíra Lapčíka. České poště za ni zaplatila 117 milionů korun. (listopad 2025)
26 fotografií

„Investor je velmi korektní a jeden z mála, který k architektuře přistupuje příkladně. I za cenu vyšších nákladů akceptoval náš návrh na opravu ceněné budovy,“ sdělil architekt Hrůša s tím, že aktuálně má hotovou dokumentaci nutnou pro žádost o stavební povolení.

Majitel má rovněž souhlas památkářů. Ti si stanovili řadu podmínek včetně dohledu nad rekonstrukcí a nutnosti zachovat maximální množství ceněných prvků včetně podlah a dalších částí interiéru. I ten je totiž pod památkovou ochranou. S tím Hrůša počítá, jak stojí v dokumentu zveřejněném na úřední desce magistrátu.

Pošta u nádraží v Brně je na prodej, státní podnik za ni chce 117 milionů

„Hodnotné prvky v interiéru, zejména dveře a dílčí prosklené stěny, nadsvětlíky nade dveřmi a světlíky ve stropě pátého podlaží, budou repasovány,“ popisují listinné podklady. Pokud už nebude možné něco umístit zpět, například kvůli požadavkům na požární bezpečnost, přesune se to jinam.

Stěžejní proměnou, kterou lidé uvidí na první pohled, je zvýšení celé budovy o další, šesté patro a také nová fasáda. Původní do tmavošeda probarvenou cementovou omítku v minulosti pokryl nátěr, který byl vůči památce necitlivý.

Investor nicméně počítá s návratem k prvorepublikové podobě. „Vnější omítky budou provedeny jako kopie původního provedení škrábané, probarvené omítky,“ stojí v projektové dokumentaci, jak ji cituje souhlasné stanovisko brněnského magistrátu. Prosklené části pak budou, jak bývá zvykem, průsvitné jen zevnitř ven.

Nové schodiště poslouží i jako podpěra

Někdejší budova pošty získá nově více funkcí, než bylo v minulosti pouhé vyzvedávání zásilek či placení složenek. Hned v přízemí lidé najdou obchody a služby včetně gastra, přístupná budou i další patra.

Nejostudnějším místem Brna je podle čtenářů oprýskaná pošta u nádraží

Kdo ale bude procházet kolem páternosteru, který je v tomto objektu jako v jednom z posledních v Brně, je otázkou. Podklady pro dotčené instituce jej označují jako „provozní vstup“ s tím, že hlavní vchod má být jinde. V budově vznikne i nové schodiště, které má zároveň být jakousi podpěrou nově plánovaného šestého patra.

Čokoláda z Brna k výročí Fuchse

Brněnská čokoládovna Ajala připravila limitovanou edici čokolád věnovanou 130. výročí narození architekta Bohuslava Fuchse, autora nejen nádražní pošty v Brně, ale i například hotelu Avion v České ulici či obřadní síně na Ústředním hřbitově.
Inspirací pro obal této nové cukrovinky se staly čtvercové a kruhové luxfery, tedy čisté rysy typické pro funkcionalismus, který Fuchs na svých stavbách uplatňoval. Pětačtyřicetigramová tabulka čokolády s nápisem Fuchs 130 je v nabídce firmy za 149 korun.

A co v jednotlivých podlažích bude? „Třetí, čtvrté a šesté nadzemní podlaží má být řešeno pro provoz úřadu, druhé a páté pak jako kanceláře. Půjde o prostory bank včetně prostor se službami pro veřejnost,“ přibližuje plány dokument s tím, že nezbytností je i klimatizace. V případě banky se dá předpokládat, že nejspíše půjde o majitele, tedy Trinity Bank, která nyní v Brně sídlí na nároží náměstí Svobody a Kobližné ulice.

Není ale jasné, o jakém úřadu, který mají lidé v tomto novém místě za několik let navštěvovat, je řeč. Ani mluvčí banky Eva Muchnová nebyla o záměrech s budovou pošty konkrétnější. „Vedení společnosti zatím více detailních informací uvádět nebude,“ podotkla.

Přípravy se blíží do finále. „Kdyby vše šlo dobře, tak v průběhu prvního kvartálu příštího roku budeme mít hrubopis prováděcí dokumentace,“ nastínil architekt Hrůša.

To je třetí a nejdetailnější stupeň projektu před zahájením stavebních prací. K němu se ještě budou vyjadřovat památkáři a budou dolaďovat s Hrůšou a investorem jednotlivé detaily včetně budoucí podoby interiéru. V optimistickém termínu by tak mohla oprava začít už příští rok.

Řev, rvačky a krádeže. Hlavní nádraží je ostudou Brna, strážníci jsou bezmocní

Investorovi jde podle Hrůši i o to, aby se prostranství před budovou dnes obsazené bezdomovci zkultivovalo a bývalá pošta se stala reprezentativním domem v místech, kudy denně projdou desetitisíce lidí. Řeší se tak spolupráce majitele a města ohledně zvelebení předprostoru.

„Na tento veřejný prostor se v současné době zpracovává samostatná projektová dokumentace,“ doplnila Šárka Reichmannová, mluvčí Kanceláře architekta města Brna, která plány s investorem konzultuje.

5. února 2021
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)







