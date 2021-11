Sladíme zájmy zemědělství a životního prostředí, slibuje budoucí ministr

Zdeněk Nekula Narodil se 9. února 1970. Pochází z Těšetic na Znojemsku. vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně.

Pracoval jako vedoucí oddělení marketingu a obchodní politiky České spořitelny, do října 2015 působil v její dceřiné společnosti Erste Leasing, naposledy zastával funkci vedoucího risk managementu.

Neuvolněným starostou Těšetic se stal v roce 2007, kdy také vstoupil do KDU-ČSL. Post zastával do roku 2014, po čtyřleté pauze se znovu dostal do vedení obce, tentokrát už jako uvolněný starosta.

V letech 2012 až 2016 byl zastupitelem Jihomoravského kraje.

Působil v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti. (EGAP), byl i členem představenstva Výstaviště České Budějovice

V letech 2016 až 2018 byl předsedou představenstva státního Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.