„Buňka je nyní v depozitáři z důvodu opravy dlažby na nástupišti tramvaje,“ vysvětlila iDNES.cz Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení brněnského magistrátu, proč dřevěná stavba, ovšem ve viditelně zanedbaném stavu, najednou zmizela.
Brno nechalo zchátrat zelenou budku za 700 tisíc, zadarmo ji nechce ani charita
Tato budka se objevila v Brně v roce 2018. Při její instalaci s anglickým názvem City Cell Prototype na Malinovského náměstí v centru města tehdejší náměstek Martin Ander za Zelené hovořil o tom, že zařízení přinese osvěžení a příjemnější prostředí a že, pokud se osvědčí, může podobných staveb po městě přibývat.
Jenže už rok nato ležela ve skladu, později se objevila právě na tramvajové zastávce u hlavního vstupu na brněnské výstaviště, kde donedávna stála. Viditelně se o ani ale město moc nestaralo.
V roce 2022 o ni měla zájem organizace Člověk v tísni. Když ale viděla, v jakém je stavu, od záměru ustoupila. A magistrátu se nepodařilo sehnat ani nikoho jiného, komu by ji třeba jen daroval, a tak budka stála dál u zastávky.
„Aktuálně se jedná o možnostech jejího dalšího využití,“ doplnila Obalilová. Není tak jasné, zda se na zastávku tato dřevostavba vůbec vrátí, přestože oprava bude hotová už teď o víkendu. Budka je totiž rozložená na menší části, a je tak otázkou, jestli ve stavu, v jakém byla, by ji bylo možné znovu složit.
7. února 2024