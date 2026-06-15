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Perlivá vína pod značkou „bublinky“ nabízí už 35 vinařství, nově jsou v plechu

  9:48
Domácí perlivá vína „rozšumí“ sklenice návštěvníků, kteří tento pátek zavítají na druhý ročník Dne bublinek v centru Brna. Dohromady 16 vinařství otevře své stánky na Moravském náměstí a představí výběr perlivých vín ze svých sklepů. Všichni zájemci z řad vinařů se na prostranství tentokrát ani nevejdou. Akce má mimo jiné za cíl zvýšit mezi tuzemskými zákazníky povědomí o národní značce perlivých vín „bublinky“.
Začátek Dne bublinek na Moravském náměstí v centru Brna bude letos až...

Začátek Dne bublinek na Moravském náměstí v centru Brna bude letos až odpoledne, startuje se v pátek 19. června od 15 hodin. | foto: Jiří Hloušek

Výběr perlivých vín ze svých sklepů představí v pátek 19. června na Dni...
Na Moravském náměstí v centru Brna se v pátek 19. června uskuteční druhý ročník...
Začátek Dne bublinek na Moravském náměstí v centru Brna bude letos až...
Výběr perlivých vín ze svých sklepů představí v pátek 19. června na Dni...
11 fotografií

Páteční degustaci tuzemského perlivého vína doplní muzika DJ Folteena a brněnské skupiny Nekapela. „Zaperlí“ i vicemistr světa Martin Vogeltanz se svojí barmanskou show. S ním si lidé namíchají originální míchané drinky právě z lehkých vín značky „bublinky“.

Tuzemské perlivé víno se pod touto značkou prodává druhým rokem. Nebublá jen ve skle, novinkou jsou totiž plechovky. „Tohle balení je lehčí, decentnější a hodí se například i na výlety,“ poznamenává ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičar.

Bublina splaskla, českým perlivým vínům má pomoct na trhu značka „bublinky“

„Bublinky“ odpovídají na poptávku tuzemských zákazníků po perlivých vínech. Lehčí vína končí v košících zákazníků čím dál častěji než klasická tichá vína. Ta naopak upadají, vznik národní značky je tedy snahou o konkurenci levným dováženým lahvím typu prosecco.

„Podle průzkumu nákupního chování v loňském roce spotřeba tichých vín u domácností v Česku klesla o 11,7 procenta, útrata za tiché víno klesla o 10,5 procenta. Oproti tomu u prosecca se spotřeba na domácnost zvýšila o 30,9 procenta a útrata za tento typ vína o 13,8 procenta,“ uvedl Vičar.

Začátek Dne bublinek na Moravském náměstí v centru Brna bude letos až odpoledne, startuje se v pátek 19. června od 15 hodin.
Výběr perlivých vín ze svých sklepů představí v pátek 19. června na Dni bublinek 16 vinařství. Akce se uskuteční na Moravském náměstí v centru Brna.
Na Moravském náměstí v centru Brna se v pátek 19. června uskuteční druhý ročník Dne bublinek.
Začátek Dne bublinek na Moravském náměstí v centru Brna bude letos až odpoledne, startuje se v pátek 19. června od 15 hodin.
11 fotografií

„Bublinky“ lze snadno poznat podle typického tyrkysového uzávěru s logem na všech lahvích. Pro bílá perlivá vína mohou vinaři využít odrůdy Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský nebo Müller Thurgau, zatímco růžová vína reprezentují Zweigeltrebe, Svatovavřinecké a Frankovka.

„Od zahraniční konkurence se lišíme tím, že naše víno kvasíme z typických českých odrůd a používáme kvasné plyny k jejich sycení, tedy oxidu uhličitého, který vzniká při kvašení hroznového moštu,“ přiblížil Vičar. Víno tedy perlí ekologicky a uhlíkově neutrálně. Navíc v sobě nese aromatiku dané odrůdy.

Loni se do projektu aktivně zapojilo 15 vinařství, letos už jich je 35. Zatímco v loňském roce bylo na trh dodáno celkem 70 tisíc lahví, v letošním produkce dosáhla už 158 tisíc lahví a 40 tisíc plechovek. Značku mají ve svých regálech čtyři obchodní řetězce – Makro, Albert, Kaufland a Globus.

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