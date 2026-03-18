Bryan Adams se vrací do Brna, chystá minimalistickou show bez velké kapely

Autor: ,
  8:41
Kanadský rockový zpěvák Bryan Adams, interpret mnoha světových hitů, odehraje 22. června akustický koncert v Janáčkově divadle v Brně. Písně zazní jen za doprovodu kytary či klavíru. Minimalistická show bez velké kapely a velké produkce nechá vyniknout samotné skladby i příběhy, které za nimi stojí, uvedl za organizátory Ondřej Pojzl.
Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Bryan Adams na koncertě v Hradci Králové. (3. srpna 2025)
Šestašedesátiletý Adams se do Česka vrací pravidelně, v Brně hrál třikrát. Při prvním brněnském vystoupení v roce 2014 sledoval Adamse pod širým nebem na Velodromu desetitisícový dav. Odehrál tehdy všechny své hity, fanoušci s ním zpívali dlouhé pasáže některých písní. V letech 2017 a 2024 následovaly halové koncerty.

Zejména v 80. a 90. letech patřil Adams k nejznámějším tvářím rockové a popové scény. K jeho hitům patří skladby Cuts Like a Knife, Heaven, Summer of 69, Run To You nebo 18 Till I Die. Nazpíval také řadu filmových písní a duetů.

Zatím poslední studiovou nahrávku Roll with the Punches vydal Adams loni. Je také spoluautorem muzikálu Pretty Woman, který znají i brněnští diváci. Nastudovalo jej Městské divadlo.

Adams působí jako úspěšný fotograf a věnuje se charitě. Je držitelem mnoha ocenění včetně Grammy, Juno nebo MTV Video Music Awards.

Dosud byla zřejmě největším lákadlem letošní koncertní sezony na jižní Moravě Anastacia. Americká popová zpěvačka, známá svým chraplavým hlasem, vystoupí 15. října ve Starez Aréně Vodova v Brně. Naváže jím na loňský vyprodaný koncert v Praze, kde oslavila 25 let od vydání svého nejúspěšnějšího alba Not That Kind.

Brno potěší Dracula, Redzed i Anastacia. Chystá se také divadelní wrestling

„Od té doby prodala více než 30 milionů desek a cestou posbírala celou řadu ocenění. Stojí za obrovskými hity, včetně několikanásobně platinových I’m Outta Love, Paid My Dues a Left Outside Alone,“ popisuje na webu společnost Ticketportal.

Na své si přijdou i milovníci živelné rockové muziky. V brněnské Winning Group Areně si 10. října nachystala koncert kapela Kabát, o pět dní později, tedy ve stejný den jako Anastacia, pak dorazí do Sona Dymytry a Arakain.

2. srpna 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

OBRAZEM: Žal a zmar. Takhle vypadá místo, kde se v létě bude hrát opět první liga

Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026

Jako žalostný a naprosto nedůstojný vypadá jediný městský fotbalový stadion v Brně. Střídají se na něm dva druholigové kluby Zbrojovka a Artis. První z nich má v tuto chvíli takřka jistotu, že v létě...

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Zabil soka před barem, pak znásilnil spoluvězně a nutil ho pít moč, viní cizince

Valentyn Vasylovič Dziubenko je obžalovaný z loupeže před barem s následkem...

Tragicky skončil předloni konflikt před brněnským sportbarem. Valentyn Vasylovič Dziubenko je kvůli tomu obžalovaný z loupeže s následkem smrti. Podle státního zástupce navíc poté páchal další...

OBRAZEM: 80 let Zetoru. Traktory z Brna dobyly svět, letos se chystá nová řada

Zetor Super

Již 80 let brázdí pole slavné stroje Zetor. První tři traktory této značky převzali zákazníci 15. března 1946. Brněnský výrobce byl v poválečném Československu natolik dominantní, že se název stal...

Bryan Adams se vrací do Brna, chystá minimalistickou show bez velké kapely

Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023)

Kanadský rockový zpěvák Bryan Adams, interpret mnoha světových hitů, odehraje 22. června akustický koncert v Janáčkově divadle v Brně. Písně zazní jen za doprovodu kytary či klavíru. Minimalistická...

18. března 2026  8:41

Sláva a pád Velké synagogy v Brně. Skvost architektury vypálili po odjezdu Hitlera

První novodobá brněnská synagoga byla postavena v novorománském stylu mezi lety...

Historie Velké synagogy v Brně, která bude připomenuta ve středu 18. března, je pro dějiny brněnských Židů nanejvýš symbolická. V novorománském stylu si ji zdejší věřící vystavěli mezi lety 1853 až...

18. března 2026  5:14

Dovednosti, které mění budoucnost. Brno se promění v arénu mladých talentů

Advertorial
Národní mistrovství odborných dovedností CzsechSkills se uskuteční 26.–28....

Robotika a kyberbezpečnost, ale i tradiční kovářství nebo precizní puškařství. Brněnské výstaviště se ve dnech 26. až 28. března promění v centrum národního mistrovství CzechSkills. Mladí...

18. března 2026

Volejbalisté Brna a Příbrami jsou výhru od extraligového čtvrtfinále

Brněnští volejbalisté se radují.

Volejbalisté Brna a Příbrami mají po prvním zápase blíž do čtvrtfinále extraligy. Brněnský celek splnil roli favorita v hale Benátek nad Jizerou vítězstvím 3:1, Příbram si s Ostravou poradila ve...

17. března 2026  21:40

Policie odložila případ nesrovnalostí při volbách v Blansku, neprokázala úmysl

ilustrační snímek

Případ nesrovnalostí v počítání volebních hlasů v okrsku v Blansku při říjnových sněmovních volbách policie odložila. Nepodařilo se prokázat, že by šlo o úmysl. Trestní oznámení podal Nejvyšší...

17. března 2026  13:36,  aktualizováno  18:21

Neměl jsem pokyn kontrolovat branky, hájí se muž souzený za smrt dítěte na hřišti

Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti,...

Necelé dva roky poté, co padající fotbalová branka na hřišti usmrtila dvanáctiletého chlapce, případ projednává Okresní soud v Břeclavi. Na lavici obžalovaných usedl pracovník Technických služeb...

17. března 2026  16:32

Úřad v Židlochovicích ochromili hackeři. Výkupné nedáme, vzkazuje starosta

ilustrační snímek

Židlochovice na Brněnsku, jejichž městský úřad se v neděli stal obětí kybernetického útoku, neuvažují o tom, že by za obnovu dat zaplatily výkupné. Právě to požadují neznámí útočníci. Pracovníci...

17. března 2026  13:30

OBRAZEM: 80 let Zetoru. Traktory z Brna dobyly svět, letos se chystá nová řada

Zetor Super

Již 80 let brázdí pole slavné stroje Zetor. První tři traktory této značky převzali zákazníci 15. března 1946. Brněnský výrobce byl v poválečném Československu natolik dominantní, že se název stal...

17. března 2026

Má nečeský tah na bránu, chválili hrdinu derby Vorlického. Breite se vyloučení divil

Fanoušci Zbrojovky chystají choreo při derby s Artisem.

Sice neútulný, ale do posledního místa vyprodaný stadion na Srbské viděl druhé derby v novodobé éře brněnských fotbalových celků s miliardáři v zádech. A na rozdíl od srpna i s vítězem. Tentokrát...

16. března 2026  22:02

Zbrojovka zvládla derby, rozhodla v závěru. Breite viděl před pauzou červenou

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Fotbalisté Zbrojovky míří za postupem do první ligy. V brněnském derby porazili v pondělí městské rivaly z Artisu 2:0. Rozhodují okamžik přišel už v první půli, kdy po druhé žluté kartě viděl...

16. března 2026  20:17,  aktualizováno  20:32

Když rozhoduje skóre. KP Brno nepostoupilo do play off jen rozdílem míčů

Volejbalistky KP Brno se těšily na sérii s městským rivalem a favoritem soutěže...

Slavily postup do play off, splnily základní podmínku jasnou výhrou nad Šternberkem. Volejbalistky KP Brno křepčily, že se po dvou neúspěšných sezonách konečně podívají do vyřazovací části. Jenže pak...

16. března 2026  17:29

Lastovecká „pije krev“ ODS už dlouho. Kdo je žalobkyně odstavená z bitcoinové kauzy

Premium
Žalobkyně Petra Lastovecká

Překvapená a zklamaná je z pondělních výroků svých kolegů brněnská státní zástupkyně Petra Lastovecká, která byla stažena z práce na bitcoinové kauze kvůli údajné podjatosti. Ona sama tuto konstrukci...

16. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.