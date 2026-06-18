Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bryan Adams v Česku překvapí, odehraje akustický koncert v divadle

Autor:
  10:54
Kanadská hudební legenda Bryan Adams se po dvou letech vrací do Brna. A tentokrát přiveze výjimečný akustický koncert v rámci série Bare Bones. Oproti běžnému hraní ve velkých halách vystoupí tentokrát v komorním prostředí Janáčkova divadla.
Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023)

Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Bryan Adams na koncertě v Hradci Králové. (3. srpna 2025)
Bryan Adams na koncertě v Hradci Králové.
Před koncertem vypláchl Park 360 hustý déšť, ale Adamsův koncert už proběhl bez...
Adams diváky v Hradci nadchnul. Sypal jeden hit za druhým.
22 fotografií

Adamsovy největší hity zazní v té nejčistší podobě – pouze s akustickou kytarou, pianem a jeho nezaměnitelným hlasem.

Minimalistická show bez velké kapely nechá podle promotéra akce, kterým je společnost Live Nation, naplno vyniknout emoce i samotné skladby, jak je možné fanoušci neznají.

„Požadavek byl, že musí jít o důstojné místo s kapacitou do tisícovky lidí, proto padla volba na Janáčkovo divadlo,“ vysvětlil za Live Nation Ondřej Pojzl.

Brno zvítězilo nad Prahou v této výjimečné události i díky tomu, že v hlavním městě odehraje Adams koncert na konci roku. To už ale bude známá velká show se vším všudy.

„V kolik tady chodíte spát?“ ptal se Bryan Adams brněnského publika

Brněnský koncert byl hned po zveřejnění vyprodaný, některá blokovaná místa ale promotér ještě uvolňuje, a tak ve čtvrtek dopoledne bylo na webu prodejce vstupenek dohledatelných několik volných míst. Cena lístku převyšovala čtyři tisíce korun.

Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023)
Bryan Adams na koncertě v Hradci Králové. (3. srpna 2025)
Bryan Adams na koncertě v Hradci Králové.
Před koncertem vypláchl Park 360 hustý déšť, ale Adamsův koncert už proběhl bez komplikací.
22 fotografií

Adams se vrací do Česka pravidelně, v Brně už zahrál třikrát. Při prvním brněnském vystoupení v roce 2014 jej sledoval pod širým nebem na Velodromu desetitisícový dav. Odehrál tehdy všechny své hity, fanoušci s ním zpívali dlouhé pasáže některých písní. V letech 2017 a 2024 následovaly halové koncerty.

Sepětí s Brnem dokládá i muzikál Pretty Woman, který s hudbou kanadského rockera Adamse nazkoušeli herci Městského divadla Brno. Premiéru mělo toto představení v roce 2021.

Nový kalendář Pirelli nafotil zpěvák Bryan Adams (srpen 2021)

6. srpna 2021
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Střílející nůž

Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...

OBRAZEM: Ulice bez aut, výhledy i vysílač. Jak vypadá nová bytová čtvrť v Brně

První etapa nové Čtvrti pod Hády v severovýchodní části Brna je hotová. (9....

Na unikátním místě obklopeném zelení, kde dosud nikdo nebydlel, budou žít obyvatelé nové Čtvrti pod Hády na severovýchodě Brna. Developerská firma Trikaya má hotovou první etapu rozsáhlé zástavby s...

V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!

Petr Uličný

Sršel vtipem, energií. Poslouchat jeho povídání o fotbale byla vždy radost, byť leckteří rozhodčí souhlasit nebudou. Další peprnou historku či průpovídku už ale legendární trenér Petr „John“ Uličný...

I v Brně mě znají spíš z Ulice, ale stěhovat se nechci, říká divadelní Jánošík

Premium
Libor Matouš aktuálně (v červnu 2026) vystupuje ve čtrnácti představeních...

Už pár týdnů provází Brňany jeho odhodlaný pohled Jánošíka s valaškou, který oznamuje premiéru muzikálu na Biskupském dvoře. Libor Matouš je jednou z hvězd ansámblu Městského divadla Brno a mnoho...

Nová připomínka slavného seriálu v Brně. Po hrdinovi z Návštěvníků pojmenovali most

V brněnských Žabovřeskách mají nově Most Adama Bernaua, hrdiny ze seriálu...

I po více než čtyřech desetiletích zůstává v brněnských Žabovřeskách živý příběh slavného televizního seriálu Návštěvníci. Právě v tamní Bráfově ulici totiž filmaři pro účely natáčení využívali dům,...

Bryan Adams v Česku překvapí, odehraje akustický koncert v divadle

Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023)

Kanadská hudební legenda Bryan Adams se po dvou letech vrací do Brna. A tentokrát přiveze výjimečný akustický koncert v rámci série Bare Bones. Oproti běžnému hraní ve velkých halách vystoupí...

18. června 2026  10:54

Tři generace žen, přes třicet psů. Odměnou je vděk v jejich očích, zní z Knihánkova

Starých čtyřnohých mazlíčků, o které nikdo nejeví zájem, se v Pozořicích na...

Někteří celý život strávili na řetězu, jiní přišli o své majitele nebo je lidé jednoduše odložili. V rodinném domě v Pozořicích však našli bezpečné útočiště. Tři generace žen zde už více než deset...

18. června 2026  5:23

Digitální svět pro filmového Thora trval rok, líčí český tvůrce 3D efektů v Hollywoodu

Premium
Vít Liskutín se v Hollywoodu podílí na tvorbě 3D efektů. Pracoval například na...

Ve filmu vidíte hrdinu v úžasném kovovém brnění, ve skutečnosti má však při natáčení jen plastový oblek. Konečný lesk dodávají velkofilmům až tvůrci v postprodukci. Jedním z nich je i český 3D umělec...

17. června 2026

Drak Lužan povstal s pruhovaným štítem. Zbrojovka Brno představuje novou identitu

Brněnská fotbalová Zbrojovka představila novou identitu. Chránit ji má před...

Končí žlutá a opouští se kruh. Fotbalová Zbrojovka si pro návrat do první ligy připravila revoluci nejen v kádru, ale také v logu. Štít zvedá tradici k přelomu tisíciletí a připomíná éru pod názvem...

17. června 2026  19:30

MotoGP v tropech. Vyrazte s předstihem, nejlíp MHD, a dbejte na pitný režim

Masarykův okruh zažívá obrovský nápor fanoušků mířících na MotoGP. Doprava v...

Návštěvníky víkendové MotoGP v Brně čekají vysoké teploty, komplikace v dopravě i mimořádná bezpečnostní opatření. Záchranáři apelují na dodržování pitného režimu, policie doporučuje vyrazit s...

17. června 2026  17:37

Než zamíří do vesmíru, projdou Brnem. Otevřeli tam kosmické testovací centrum

Nové testovací centrum společnosti TRL Space s technologií umožňující testování...

Satelit, elektronika nebo experiment pro českého astronauta Aleše Svobodu. Než se podobné technologie vydají do vesmíru, musí prokázat, že přežijí vakuum, extrémní teploty i otřesy při startu rakety....

17. června 2026  16:12

Řidič na dálnici kvůli opravě ležel pod náklaďákem, do vozu narazila dodávka

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Provoz v Brně na dálnici D1 ve směru na Prahu dnes po poledni zastavila nehoda nákladního auta a dodávky mezi exity Brno-západ a Kývalka. Do odstaveného nákladního vozu, pod kterým ležel při opravě...

17. června 2026  14:49

MotoGP 2026 v Brně: Program, výsledky, kde sledovat živě. Jak si povede Salač?

Momentka ze závodu MotoGP v Brně.

Brno se znovu chystá na závody mistrovství světa silničních motocyklů. Velká cena České republiky se v roce 2026 uskuteční od 19. do 21. června. Na Masarykově okruhu nebudou chybět největší hvězdy...

17. června 2026  9:36

Vlaky by bez nich nejezdily. Miliony šroubů z jihu Moravy jistí koleje nejen v Česku

Šroubárny Kyjov z Hodonínska dodávají kolejní šrouby do celé Evropy. (3. června...

Se specifickými součástkami z Hodonínska se mnozí lidé setkávají každý den, respektive po nich projedou, aniž by o tom měli vůbec tušení. Velká část šroubů, jimiž jsou připevněné kolejnice k pražcům...

17. června 2026  5:20

KVÍZ: Vyzkoušejte si, co víte o slavném závodu MotoGP v Brně

Filip Salač na tréninku před Velkou cenou v Brně.

Masarykův okruh zažil triumfy největších legend MotoGP, dramatické pády i návraty, na které fanoušci dodnes vzpomínají. Věděli jste, že legendární Giacomo „Ago“ Agostini vyhrál v Brně čtyřikrát na...

vydáno 17. června 2026

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Podnikatel známý ze Zrádců prodává hotel, manželka na videu neotřele láká na koupi

Premium
Podnikatel Jan Vlachynský prodává zámecký hotel ve Vranově nad Dyjí. Ambiciózní...

Měl se proměnit v unikátní Grandhotel Sluchátko a lákat hosty na zážitky, jaké jinde nezažijí. Po pěti letech ale Lidi z Baru v čele s podnikatelem Janem Vlachynským známým z televizní show Zrádci...

16. června 2026  15:27

Maraton hudby v létě roztančí Brno, centrum města se změní na trampskou osadu

Kapela Monopól zahrála na happeningu k desátému ročníku hudebního festivalu...

Ulicemi Brna se během Maratonu hudby rozběhnou tóny folku, jazzu, rocku, swingu, punku i romské muziky. Hudebníci na počátku srpna zanotují jak pod širým nebem, tak i v klubu Sono či v brněnských...

16. června 2026  15:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.