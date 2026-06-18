Adamsovy největší hity zazní v té nejčistší podobě – pouze s akustickou kytarou, pianem a jeho nezaměnitelným hlasem.
Minimalistická show bez velké kapely nechá podle promotéra akce, kterým je společnost Live Nation, naplno vyniknout emoce i samotné skladby, jak je možné fanoušci neznají.
„Požadavek byl, že musí jít o důstojné místo s kapacitou do tisícovky lidí, proto padla volba na Janáčkovo divadlo,“ vysvětlil za Live Nation Ondřej Pojzl.
Brno zvítězilo nad Prahou v této výjimečné události i díky tomu, že v hlavním městě odehraje Adams koncert na konci roku. To už ale bude známá velká show se vším všudy.
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Brněnský koncert byl hned po zveřejnění vyprodaný, některá blokovaná místa ale promotér ještě uvolňuje, a tak ve čtvrtek dopoledne bylo na webu prodejce vstupenek dohledatelných několik volných míst. Cena lístku převyšovala čtyři tisíce korun.
Adams se vrací do Česka pravidelně, v Brně už zahrál třikrát. Při prvním brněnském vystoupení v roce 2014 jej sledoval pod širým nebem na Velodromu desetitisícový dav. Odehrál tehdy všechny své hity, fanoušci s ním zpívali dlouhé pasáže některých písní. V letech 2017 a 2024 následovaly halové koncerty.
Sepětí s Brnem dokládá i muzikál Pretty Woman, který s hudbou kanadského rockera Adamse nazkoušeli herci Městského divadla Brno. Premiéru mělo toto představení v roce 2021.
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6. srpna 2021