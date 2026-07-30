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Mladiství v přesile bili pěstmi patnáctiletého chlapce, útok natáčeli na mobil

Oldřich Haluza
  14:43
V přesile na něj dotírají, padají údery pěstmi i kopance, roztrhnou mu tričko. Skupinka mladistvých včetně dívek nedávno brutálně napadla patnáctiletého chlapce na parkovišti u obchodního centra ve Vyškově. Hoch skončil po útoku v nemocnici na JIP. Nejméně jeden z účastníků incident natočil. Otřesným případem násilí se zabývají policisté.

KRIMI

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O incidentu z předminulé neděle informovala CNN Prima News. Na videozáznamu v reportáži je vidět, jak napadený chlapec před agresory couvá a když na něj fyzicky útočí, snaží se vykrývat jejich údery.

Protože hoch neměl šanci se přesile ubránit, rozhodl se utéct, což se mu však nepodařilo. Útočníci se za ním hned rozběhli a zakrátko jej dostihli. Několik z nich ho poté v blízkosti obchodního centra drželo a přitom mu dávali rány pěstí.

„Strhli z něj tričko, chtěli ho okrást o boty, sundávali mu rifle. Pak se mu nějak podařilo se vysmeknout a utéct. Na rohu je elektro, schoval se tam a prodavači zavolali policii,“ popsala matka napadeného chlapce pro Primu.

Podle ní ho na prostranství nalákala jeho expřítelkyně s tím, že už si předem domluvila skupinku, která si na něj počká. „Zároveň došlo k tomu, že ho bývalá přítelkyně nařkla ze znásilnění, z pokusu o znásilnění a podobných výmyslů,“ dodala chlapcova matka.

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Podle informací Primy skončil chlapec v nemocnici na jednotce intenzivní péče.

Případem se zabývá orgán sociálně-právní ochrany dětí i policie, zjišťují veškeré okolnosti incidentu. „Máme podezření na trestný čin výtržnictví. V současné době vyhodnocujeme i kamerové záznamy, které pořídili samotní účastníci incidentu,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Petr Vala.

Vzhledem k tomu, že nikdo z agresorů není plnoletý, hrozí jim maximálně rok ve vězení, ve hře je i výchovné opatření nebo podmínka.

Starosta chce snížit hranici trestní odpovědnosti

Podle matky napadeného jde o skupinku dětí a mladistvých ve věku 14 až 17 let, se kterou jsou ve městě problémy už delší dobu. „Je to místní skupinka z Vyškova. Děti a své vrstevníky takto terorizuje už dlouhodobě. Jsem matka čtyř dětí a nechci, aby se cítily ohroženy,“ řekla žena.

Tvrzení o gangu mladistvých, který terorizuje okolí, starosta Vyškova Karel Jurka (ODS) odmítá. „Jsou to známé firmy, které dělají grázloviny. Třeba ukradnou kolo a jezdí po něm po městě. Není to ale tak, že by tito mladiství napadali někoho zvenčí, náhodně,“ zdůraznil Jurka.

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Podle něj v tomto případě nejde o situaci, která by představovala zvýšené ohrožení veřejnosti. Nevidí proto důvod k obavám o bezpečnost ve městě. Lidé nemají podléhat neověřeným informacím, které se mohou šířit na sociálních sítích.

„K celé věci přistupujeme s maximální vážností a zodpovědností. Nyní je potřeba nechat příslušné orgány pracovat a vyčkat na výsledky jejich šetření. Takové projevy násilí jsou naprosto nepřijatelné a ve Vyškově pro ně není místo. Zároveň budeme iniciovat jednání s poslanci o možnosti otevřít odbornou diskusi nad snížením věkové hranice trestní odpovědnosti,“ prohlásil Jurka s tím, že právě toto vidí jako řešení problému. Chce kvůli tomu napsat i ministru spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi (za ANO).

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Městská policie na mladistvé či nezletilé agresory podle něj nemůže právě kvůli jejich beztrestnosti vzhledem k nízkému věku, což sami dobře vědí. „Strážníkům se vysmívají, protože ti na ně nedosáhnou. Můžeme rozšířit kamerový systém, ale pořád půjde jen o monitorování. Nemůžeme u nich přistoupit k represi. Cítíme bezmoc, dokud se nesníží trestní odpovědnost,“ poznamenal starosta.

Podobné případy u Adamova i v Hodoníně

Vyškovský případ není na jihu Moravy ojedinělý. Například loni v létě skupinka chlapců v lese u Adamova na Blanensku bila pěstmi muže, kopala do něj a jeden z nich použil i teleskopický obušek. Napadený se snažil krýt, nakonec se mu podařilo vstát a utéct. Podle dřívějších informací si psal s třináctiletou dívkou, která ho následně vylákala do lesa. Tam na něj čekala skupina jejích kamarádů.

Jeden z agresorů stane kvůli tomuto brutálnímu napadení před Okresním soudem v Blansku. Státní zástupce obviněného obžaloval z trestného činu výtržnictví. Dalších pět útočníků bylo mladších 15 let.

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Mimořádnou pozornost vzbudil i hodonínský případ z loňského února. Tehdy několik desítek dětí přihlíželo nevybíravým útokům na dvanáctiletou dívku. Ta čelila fackám, kopancům, plivání i tahání za vlasy.

Policie kvůli incidentu obvinila dvě mladistvé dívky z pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví, jednu z nich i z vydírání. Z činu jinak trestného pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví se zodpovídaly další tři dívky mladší 15 let.

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