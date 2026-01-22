Na Brněnskou přehradu i teď ve všední den vyráží řada lidí, plocha je veliká, v dálce jich spolupracovník iDNES.cz napočítal kolem pěti desítek. Blíže břehu jich bylo o něco méně. Spoustu dalších ani nemohl vidět.
Mezi těmi, kteří na led ve čtvrtek vyrazili, byl i Michal Hes. Na ledu Brněnské přehrady si zažil svou premiéru. „Tady u kraje je to takové hrbolatější, ale na druhou stranu i vhodnější pro začátečníky díky tomu, že jsou odhrnuté pruhy. Když pak člověk jede dál, už je led alespoň pro mě příjemnější,“ popsal své pocity jeden z bruslařů.
Na sociálních sítích si chválí zamrzlou vodní nádrž na okraji Brna i další návštěvníci. „Už jsem byla třikrát a je to nejlepší bruslení za dlouhou dobu,“ líčí nadšeně.
Brno nechalo pro bruslaře poblíž přístaviště odhrnout dvě dráhy, z výšky jsou vidět i obdélníky představující kluziště pro ty, kteří si sem přišli zahrát hokej.
Led je silný i jinde v Brně
Tloušťku ledu pravidelně monitorují brněnští strážníci. Naposledy ve středu hlásili, že led na přehradě má až k dvaceti centimetrům.
Obecně se jako relativně solidní pro pohyb jednoho člověka uvádí tloušťka ledu od dvanácti centimetrů. „Bezpečný pohyb na přírodní vodní ploše však není možné garantovat nikdy kvůli mnoha složitě předvídatelným vlivům,“ upozornil mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Varuje před místy kolem Sokolského koupaliště, nudistické pláže i v části blíž Veverské Bítýšce, kde jsou díry v ledu a bubliny překryté jen tenkou ledovou krustou, která se snadno prolomí. To se stalo například minulý týden. Tyto „pasti“ způsobují bahenní plyny, které se uvolňují ze dna nádrže a rozpouští led odspodu.
Dostatečnou tloušťku v Brně mají podle strážníků i vodní plochy v Žebětíně, Mariánském údolí, Medlánkách, na Holáseckých jezerech nebo v Jehnicích. Tam má led na rybníku 22 centimetrů. Počasí minimálně v následujících dnech by mělo bruslení ještě přát.