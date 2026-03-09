Na místě slavné továrny už rostou nové domy
V areálu Zbrojovky Brno stávala rozsáhlá továrna založená v roce 1918, v níž se ve velkém vyráběly ruční zbraně, lehké kulomety a jiné střelné zařízení pro armádu, ale také řada civilních produktů jako osobní automobily, psací stroje, jízdní kola a průmyslové stroje.
Po druhé světové válce se výroba rozšířila i na traktory Zetor, motory a další techniku a podnik se stal významným symbolem brněnského průmyslu dvacátého století.
|
Nastartovaný rozmach Nové Zbrojovky přináší i těžkosti lidem v okolí
Po roce 1989 začala Zbrojovka postupně ztrácet zákazníky i zaměstnance a přizpůsobovat se novým ekonomickým podmínkám, což vedlo k poklesu výroby a nárůstu finančních problémů. V roce 2003 společnost zkrachovala a v roce 2006 byla výroba zbraní i ostatních produktů definitivně ukončena, když byli propuštěni poslední zaměstnanci a majetek byl zlikvidován nebo prodán jiným firmám.
Přeměna více než dvaadvacetihektarového areálu bývalé Zbrojovky v Zábrdovicích potrvá ještě deset až patnáct let. Cílový stav počítá s výstavbou celkem 2 500 bytů a více než 230 tisíci metry čtverečními komerčních a administrativních ploch. Aktuálně se v lokalitě souběžně staví první čtyři objekty a navazující dopravní infrastruktura.