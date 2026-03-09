Zbrojovka, Vlněna, Malá Amerika... Jak se proměnily brněnské brownfieldy

Slavná minulost, často ponurá současnost, světlá budoucnost. Tato charakteristika spojuje brněnské brownfieldy, tedy opuštěné plochy, které už neplní původní účel a čekají na nové využití. Redakce iDNES.cz připravila přehled, který ukazuje, jak tato místa vypadají teď a jak by se měla proměnit.
Na místě slavné továrny už rostou nové domy

Rozsáhlá továrna Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích proslula výrobou zbraní,...
Rozsáhlá továrna Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích proslula výrobou zbraní,...
Soutěž o podobu školy ve vznikající brněnské čtvrti Nová Zbrojovka vyhrál...

V areálu Zbrojovky Brno stávala rozsáhlá továrna založená v roce 1918, v níž se ve velkém vyráběly ruční zbraně, lehké kulomety a jiné střelné zařízení pro armádu, ale také řada civilních produktů jako osobní automobily, psací stroje, jízdní kola a průmyslové stroje.

Po druhé světové válce se výroba rozšířila i na traktory Zetor, motory a další techniku a podnik se stal významným symbolem brněnského průmyslu dvacátého století.

Nastartovaný rozmach Nové Zbrojovky přináší i těžkosti lidem v okolí

Po roce 1989 začala Zbrojovka postupně ztrácet zákazníky i zaměstnance a přizpůsobovat se novým ekonomickým podmínkám, což vedlo k poklesu výroby a nárůstu finančních problémů. V roce 2003 společnost zkrachovala a v roce 2006 byla výroba zbraní i ostatních produktů definitivně ukončena, když byli propuštěni poslední zaměstnanci a majetek byl zlikvidován nebo prodán jiným firmám.

Přeměna více než dvaadvacetihektarového areálu bývalé Zbrojovky v Zábrdovicích potrvá ještě deset až patnáct let. Cílový stav počítá s výstavbou celkem 2 500 bytů a více než 230 tisíci metry čtverečními komerčních a administrativních ploch. Aktuálně se v lokalitě souběžně staví první čtyři objekty a navazující dopravní infrastruktura.

Rozsáhlá továrna Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích proslula výrobou zbraní, ale také aut, traktorů a dalších strojů. Na jejím místě má vyrůst nová čtvrť s byty i komerčními objekty, na začátku roku 2026 se zde staví první čtyři budovy.
Rozsáhlá továrna Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích proslula výrobou zbraní, ale také aut, traktorů a dalších strojů. Na jejím místě má vyrůst nová čtvrť s byty i komerčními objekty, na začátku roku 2026 se zde staví první čtyři budovy.
Soutěž o podobu školy ve vznikající brněnské čtvrti Nová Zbrojovka vyhrál ateliér SOA architekti.
Z Jaselských kasáren v Králově Poli se stal zarostlý prostor, v němž přespávali bezdomovci a potulovala se zvířata, takže mu lidé dali nálepku Sherwoodský les. Na konci roku 2025 začala příprava pozemku ke stavbě nové obytné čtvrti.
