Brno získalo speciální sanitku, která převeze zároveň až 16 pacientů

18:18

Není to vůz, se kterým by jihomoravští záchranáři vyráželi do terénu běžně. Přesto jsou rádi, že získali novou speciální sanitku, která může převést až šestnáct pacientů. Po Praze, která ji má od listopadu, je Brno druhým městem v Česku, kde ji využijí.