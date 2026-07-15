Vlak v Brně srazil člověka. Provoz mezi hlavním a židenickým nádražím je omezen

Po více než hodině se podařilo po 18:30 zprovoznit jednu kolej, po níž se jezdí sníženou rychlostí, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Podle informací na webu Českých drah jsou osobní vlaky na linkách S2 a S3 rozdělené na dvě ramena, v Brně mají lidé použít tramvaje. Podle informační tabule Správy železnic jsou vlaky na odjezdu z Brna hlavního nádraží různě zpožděné, protože čekají, až budou moct úsekem projet.
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Žádný vlaky zatím dopravci neodřekli s výjimkou rychlíku mezi hlavním a královopolským nádražím. Po zprovoznění se bude pomalu provoz dostávat do normálního režimu.
Muž, který se připletl do kolejiště, podle Cejnkové nebyl sebevrah. „Patrně se jednalo o nešťastnou náhodu. Měl u sebe deštník, asi se tam schovával před deštěm a až když vlak zahoukal, uvědomil si, že stojí v kolejišti,“ řekla ČTK policejní mluvčí. Událost se stala v traťovém úseku poblíž Tkalcovské ulice.