Netradiční spolupráce v Brně, nový domov seniorů postaví soukromník

„Záměr rekonstrukce sahá do roku 2016. Postupem času se ukázalo jako nejvhodnější řešení provést demolici současné budovy a postavit zcela nový objekt,“ oznamuje brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Nový domov pro seniory vznikne pro Brno úplně novým způsobem, a to spoluprací veřejného sektoru se soukromým. Vybraný koncesionář v podobě skupiny BeneVita objekt na pozemcích města postaví a povede. Brno pak bude investici splácet prostřednictvím služebného za každé dostupné lůžko po dobu třiceti let. Poté přejde celý komplex opět do městského vlastnictví.

„Je to pilotní projekt, lépe vše ukáže praxe. Za mě je to ovšem do budoucna jedna z vhodných forem, jak podobné projekty řešit,“ nastiňuje náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS).

Podle Vaňkové by se tímto stylem měl celý postup také urychlit. „Tento typ kooperace jsme zvolili díky příkladům dobré praxe z jiných měst. Stavět by se mělo začít v roce 2024 a první obyvatelé by se mohli nastěhovat na počátku roku 2027,” podotýká.

Cena přes 650 milionů

Domov bude mít kapacitu 300 lůžek, což je o 25 víc než ten současný. V pěti podlažích nové budovy se objeví celkem deset oddělení, nové zázemí pro pracovníky, jedno či dvoulůžkové pokoje, součástí bude i zelená střecha nebo terapeutická zahrada. Cena se nyní odhaduje na 651 milionů korun bez daně.

Brno přitom na jižní Moravě není jediné město, kde se musí nedostatek zařízení pro seniory řešit. V Ivančicích na Brněnsku otevřou do konce léta nový domov Dobré časy se 167 lůžky díky investici ze soukromého sektoru.

Starosta Milan Buček (za STAN) jeho vznik vítá. „I když jde o soukromé zařízení, tak věřím, že mezi městem a domovem bude fungovat dobrá spolupráce,“ říká.