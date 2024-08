Výstaviště v Brně ovládla móda. Letošní Styl a Kabo zdůrazňuje i udržitelnost

Zahraničních firem letos bezmála polovina, což je rekordní zastoupení podniků z ciziny. Akci navíc dodávají lesk pozvaní hosté; na pátečním galavečeru předá ceny výhercům ve studentské návrhářské soutěži Nadace Jana Pivečky manželka prezidenta republiky Eva Pavlová.

„Že si tento veletrh pro svou účast vybrala sama první dáma, něco znamená. Také to ale pomůže s propagací našeho krásného odvětví,“ oceňuje Vlasta Mayerová, ředitelka České obuvnické a kožedělné asociace.

Díky spolupráci veletrhu se soutěží krásy Miss České republiky oživí galavečer také úřadující Miss Czech Republic Adéla Štroffeková i světová miss Krystyna Pyszkova. Z řad hereček se dostaví třeba Chantal Poullain.

„Jsme velice rádi, že se k nám kromě přísunu nových, vrací také dřívější vystavovatelé. Rekordní je v tomto výrobce plavek a spodního prádla TIMO, která přijede po dlouhých šestnácti letech,“ chválí si ředitel projektu Martin Škarka.

Novinkou události je sobotní módní přehlídka Czech Fashion Week. Ta nabídne práci šesti módních návrhářů a podle jejího ředitele Jiřího Morštadta naváže na tradici českého oděvního průmyslu.

Z oblečení do odpadu mají vznikat domy

Firma TXB představila v Brně desky pro stavebnictví z textilu. Myšlenka se zrodila před časem, kdy Diakonie Broumov neměla využití pro 50 až 100 tun vysbíraného textilu měsíčně a ten jako odpad končil na skládce nebo ve spalovně. Předseda družstva Pavel Hendrichovský tak spolu s Tomášem Tykvou začali už nepotřebný materiál zpracovávat do desek, které lze využít třeba pro stavbu montovaných domů. S odborníky z Technické univerzity v Liberci pak navrhli takzvané artové desky, které mohou sloužit v interiéru jako konferenční stoly.

„V Diakonii svážíme kolem 500 tun textilu měsíčně. Část vytřídíme a nabízíme v bazarech nebo posíláme do zemí třetího světa. Z něčeho vyrobíme čisticí hadry nebo prachovky. Vícedruhový materiál, jako třeba zimní bundy, ale nelze tak snadno recyklovat. Vymysleli jsme proto technologii, díky které textil zpracujeme do desek. Pracovali jsme na tom asi tři roky a loni byly první desky hotové. Nahradit mohou sádrokarton nebo OSB desky,“ uvedl Hendrichovský.

Desky jsou podle něj v Česku už certifikované. Vznikla firma TXB, jejímž cílem je desky pro stavebnictví vyrábět ve velkém a distribuovat. Nyní vybírá dodavatele, který zhotoví výrobní linku. „Asi 40 procent pokryjeme z dotace a na zbytek jsme sehnali investora. Výroba linky potrvá přibližně rok. Poté bude produkovat kolem milionu metrů čtverečních desek ročně,“ dodal.

Z vyrobených desek by pak podle něj mohly vznikat montované domy třeba v Africe. Ideou do budoucna přitom je, aby se desky vyráběly přímo tam, kde budou domy stát, a tím se zpracovával i tamní odpad. Aby bylo možné domy vybavit také uvnitř, přišla společnost s řadou designových desek, které lze použít do stolů, obkladů nebo nábytku. Už nyní je dodává na zakázky firmám, které si do nich například nechávají vyrýt své logo. V příštích měsících plánuje společnost TXB výrobu těchto desek zefektivnit díky větším formám.