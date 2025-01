Senátní volby v Brně vyhrál v prvním kole Papoušek, vystřídá zesnulého Krause

Zdeněk Papoušek získal v doplňovacích volbách do Senátu přes padesát procent hlasů a zvítězil tak již v prvním kole. Výsledky sledoval s kolegy v místní pivnici. „Mám samozřejmě velkou radost, ale že se to podaří v prvním kole, to jsem vůbec nečekal,“ řekl po vítězství nový senátor Papoušek.

„Těší mě vidět, že moji voliči zjevně stejně jako já podporují prozápadní myšlení a demokracii, což je podle mě v této době velmi důležité,“ doplnil. Ve svém volebním období by se rád zaměřil na podporu vzdělávání. Jedním z jeho cílů je snaha o desegregaci vzdělávání.

Nově zvolený senátor se ujme mandátu s platností do října 2026. Obsadí místo po zesnulém Romanu Krausovi (ODS), který náhle zemřel loni 30. října. Doplnil, že plánuje vstoupit do senátorského klubu ODS a TOP 09, jehož členem byl právě Kraus.

Podle svých slov se Papoušek zatím nedokáže vyjádřit k tomu, zda se po skončení senátu bude chtít angažovat v dalších volbách. „Nevím jaká bude za rok doba a politická situace, takže to vyhodnotím až to bude aktuální,“ uvedl.

Papoušek šel do voleb ve volebním obvodu Brno–město jako nestraník s podporou rovnou sedmi stran – od nominující ODS přes KDU–ČSL, TOP 09, STAN, Piráty, Zelené až po uskupení Fakt Brno. Povoláním je sociolog a středoškolský učitel. V horní komoře působil již mezi roky 2014 a 2020.

Druhá skončila náměstkyně brněnského primátora Karin Podivinská (ANO, SOCDEM). Kromě ní stáli ve volbách proti Papouškovi také strážník Městské policie Brno a zastupitel Králova Pole Petr Koš (SPD, Trikolora a hnutí PRO), bývalý ředitel brněnské zoo Martin Hovorka (Přísaha), předseda Moravského zemského hnutí Pavel Trčala a právník Milan Hamerský (KAN).

V doplňovacích volbách volili lidé v obvodu 60 Brno–město, do něhož spadají městské části Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice a Mokrá Hora, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Brno–sever.

Voliči vyzkoušeli eDoklady, mezi nimi také premiér

Lidé mohli u voleb poprvé použít elektronický doklad totožnosti, aplikaci eDoklady. Tuto možnost do sobotních 13 hodin využilo 741 voličů. Mezi nimi také premiér Petr Fiala, který si novou funkci vyzkoušel již v pátek.

„Já sám využívám eDoklad od první chvíle, co je to možné. Od 1. ledna je teď možné prokazovat se prakticky všude. Jsem rád, že to u voleb šlo hladce, a myslím, že se jedná o hmatatelný důkaz, že se digitalizace daří,“ prohlásil ve volební místnosti. Zároveň je však jediný z rodiny, kdo aplikaci místo klasického občanského průkazu použil.

Přiznal, že k volbám přišel se smíšenými pocity, protože jde o doplňovací volby za zemřelého senátora Krause (ODS). „Odešel náhle a byl vždy plný sil, proto je to smutná záležitost. My jsme do voleb nominovali Zdeňka Papouška, což je výrazná osobnost veřejného života, navíc už senátorem byl a má potřebné zkušenosti. Věřím, že mu občané dají důvěru a že uspěje,“ řekl novinářům.